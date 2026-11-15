Cuba

Las tuberías rotas convierten los salideros en la única señal de agua para Matanzas

Las autoridades incluyen a Matanzas entre las cinco provincias con mayores problemas de suministro, donde cerca del 35% de quienes dependen del sistema enfrenta cortes completos o parciales en el país

Ilustración de una mujer con un balde bajo un grifo que gotea, situada sobre una calle donde una tubería rota vierte agua.
Los vecinos del barrio de La Marina en Matanzas identifican la llegada del agua mediante el desborde de una tubería rota en la calle Velardes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Denise, una recepcionista de 46 años de Matanzas, sabe que el agua llegó a su casa cuando empieza a brotar de una tubería rota en la calle Velardes, en el barrio de La Marina. La pérdida que inunda el pavimento es, para ella, la única señal de que podrá abrir el grifo del fregadero, en una ciudad donde los salideros conviven con depósitos domésticos vacíos.

“Para saber si la han puesto o no, lo único que tengo que hacer es mirar para el hueco y fijarme si está saliendo agua de la tubería rota”, contó Denise a 14ymedio. Debe regresar a su vivienda a las 2:00 de la tarde cuando existe alguna posibilidad de recibir el servicio y, con suerte, llena un depósito una o dos veces por semana.

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La presión apenas permite que el agua alcance el lavadero. Descargar el inodoro, bañarse o limpiar la casa exige organizar cada litro disponible, mientras Denise intenta reunir dinero para instalar una pila junto al piso de la sala, pegada a la pared que da a la calle.

Un plomero le explicó que esa modificación podría mejorar el suministro. Las reuniones vecinales, las cartas y las visitas de comisiones municipales, sin embargo, no han logrado reparar el salidero.

“Ayer mismo tuve que mandar a mis hijos a bañarse en la casa de los abuelos. El tanque está por la mitad. Desde el lunes no puedo llenarlo y ya hoy es viernes”, lamentó. Algunas veces el agua llega durante media hora; ciertos sábados dura algo más, aunque nadie puede anticipar cuándo volverá.

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Hombre de espaldas con dos cubos frente a una calle empedrada con vías de tren, charcos de agua y edificios con pintura descascarada.
Las averías en la infraestructura hidráulica generan acumulaciones de agua sucia sobre el pavimento y las vías públicas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 2.7 millones de personas con afectaciones en Cuba

Matanzas integra, junto con Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Santiago de Cuba, el grupo de provincias más golpeadas por la crisis de abastecimiento. Las autoridades han informado que 2.7 millones de personas sufren interrupciones totales o parciales por problemas en las redes hidráulicas: cerca del 35% de la población que depende de ese sistema.

El deterioro no solo se percibe dentro de las viviendas. En las calles, el agua que no llega a los hogares forma charcos oscuros entre bolsas de basura, recipientes abandonados y pavimento roto.

Una joven cruza uno de esos acumulamientos sin mojar sus sandalias. Un ciclista avanza junto a una poceta mientras lleva una caja plástica verde, y una motocicleta atraviesa otro tramo anegado, con pequeñas salpicaduras sobre la vía.

En la calle de La Mar, donde antes circulaban trenes de carga hacia la zona industrial, aún quedan raíles junto a una acumulación de agua sucia que ocupa parte del camino. El olor acompaña a los peatones y el deterioro del pavimento se extiende alrededor del charco.

Tuberías azules rotas que expulsan chorros de agua hacia un fondo negro, con un vaso de vidrio vacío sobre un bloque agrietado en el centro.
Una rotura subterránea junto a los antiguos raíles de la calle de La Mar mantiene una fosa anegada de forma continua. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pantano junto a las viviendas de la calle de La Mar

Los vecinos han intentado vaciar el hueco “por lo menos cuatro o cinco veces en los últimos años”, relató José Alberto, un ingeniero jubilado. La tubería subterránea cercana a la antigua línea ferroviaria está destrozada y la poceta vuelve a llenarse.

Las condiciones higiénicas alrededor de ese estanque le han impedido permutar o vender su vivienda. “No es fácil convivir al lado de este pantano, cuando uno se pasa 15 y 20 días sin recibir agua potable del acueducto”, afirmó.

José Alberto tiene problemas de columna y no puede cargar objetos pesados. Su hijo le envió dinero para colocar un tanque elevado de 500 litros, pero contratar una pipa entre los residentes resulta casi imposible.

“Da lástima ver a la gente cargando las cubetas desde la panadería”, dijo. Cuando llueve, algunos vecinos ponen recipientes en la calle para recoger el agua del aguacero.

Una anciana le preguntó desde una puerta cercana cuándo resolverían el problema. José Alberto miró el agua estancada, las aceras rotas y las viviendas alrededor del charco antes de responder: “Eso sí que es una utopía”.

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