Hija de Carlos Brenes denuncia 15 meses de desaparición forzada de su padre y Salvadora Martínez en Nicaragua

Carlos Brenes y Salvadora Martínez cumplieron 15 meses detenidos sin que las autoridades brinden información sobre su paradero. (Cortesía: Facebook)

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Thelma Brenes, hija del opositor nicaragüense Carlos Brenes Sánchez, difundió una carta este sábado al cumplirse 15 meses de la detención de su padre y de Salvadora Martínez, esposa de él. En el texto, denunció que ambos continúan en desaparición forzada bajo custodia de la dictadura de Nicaragua y alertó por los riesgos que enfrentan debido a sus problemas de salud.

La nota recuerda que Brenes y Martínez fueron detenidos el 14 de agosto de 2025. Al día siguiente, se cumplieron 15 meses sin información pública sobre su paradero, sus condiciones de reclusión ni el acceso que han tenido a atención médica.

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“¿Cuánto miedo le tiene una dictadura a la dignidad de un hombre de 71 años y su esposa de 69 años?”, planteó Thelma. La hija del opositor sostuvo que ambos padecen hipertensión, mientras que su padre es insulinodependiente. También afirmó que Martínez tenía programada una cirugía de vesícula para la semana posterior a su detención.

Thelma Brenes denunció la desaparición forzada de su padre Carlos Brenes y de Salvadora Martínez bajo custodia del régimen de Nicaragua. (Cortesía: Facebook)

La familia alertó sobre los problemas de salud de los detenidos

Thelma responsabilizó al régimen nicaragüense por la integridad física de su padre y de Martínez. Según expresó, la falta de medicamentos y de una atención médica adecuada puede agravar la situación de ambos después de más de un año sin contacto con sus familiares.

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“Cada día sin medicamentos y atención médica adecuada pone sus vidas en riesgo”, escribió. En ese sentido, indicó que ha intentado llamar desde el exterior al Sistema Penitenciario para consultar si los dos detenidos se encuentran allí. “Las hago para dar prueba que sigo buscándolos, documentar y dejar en evidencia el silencio del Estado de Nicaragua”, señaló.

La carta incluye fotografías de Carlos Brenes enviadas a la Policía el 16 y el 20 de junio de 2025. En ellas se observa al hombre sentado dentro de una vivienda. Thelma cuestionó por qué su padre debía reportarse ante las autoridades y recibir visitas de patrullas policiales si, según sostiene, era un ciudadano en libertad.

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La familia advirtió que el opositor es insulinodependiente y que su esposa tenía programada una cirugía de vesícula. (Cortesía: Miguel Mendoza)

Carlos Brenes había sido excarcelado en 2019 bajo una ley de amnistía

La hija de Brenes recordó que su padre ya había sido detenido en agosto de 2018, en el contexto de la represión posterior a las protestas contra el régimen. De acuerdo con su relato, fue procesado y sometido a juicio pese a que era inocente.

Carlos recuperó su libertad en junio de 2019 por una amnistía general otorgada a presos políticos tras la presión internacional, afirmó Thelma Brenes. La carta incluye una cédula judicial que ordenaba su “libertad inmediata”, la cancelación de los antecedentes penales y la eliminación de las condiciones vinculadas a la medida cautelar.

Una amnistía general otorgó la libertad a Carlos Brenes en junio de 2019 tras su captura inicial en 2018. (La Prensa De Nicaragua/Oscar Navarrete /Handout via REUTERS)

Sin embargo, la familia asegura que esas disposiciones no se cumplieron en la práctica. Thelma denunció que agentes de la Policía de Carazo visitaban con regularidad la vivienda de su padre desde su excarcelación y que, además, le impusieron el envío diario de fotografías por WhatsApp para demostrar su presencia.

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La mujer afirmó que Carlos Brenes no fue detenido por la comisión de un delito, sino por sus posiciones políticas y su negativa a abandonar sus convicciones. En la carta, también reclamó la liberación de Martínez y rechazó que ambos permanezcan sin información pública sobre su situación.

“No dejaremos de buscarlo, a él y a Salvadora. No dejaremos de exigir su libertad incondicional”, expresó Thelma Brenes. La carta concluye con una referencia a las cárceles La Modelo y La Esperanza, donde, según su denuncia, el régimen pretende mantenerlos aislados y fuera del alcance de sus familiares.