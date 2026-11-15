Guatemala

El Camino del Tiempo: una nueva forma de hacer turismo en Guatemala que conectará tres municipios de Quiché con 14 kilómetros de senderos culturales

La iniciativa comunitaria, acompañada por el INGUAT, prevé integrar mercados, sitios arqueológicos, talleres artesanales y espacios ceremoniales para atraer visitantes y generar empleo entre las poblaciones maya k’iche’ de la región

Señalización de madera con inscripciones frente a un campo de pasto verde, un cuerpo de agua y montañas bajo el cielo soleado
Un letrero de madera señala la dirección hacia El Camino del Tiempo y las Lagunas Gemelas en un entorno rural de pastizales y colinas. (Inguat)
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El Camino del Tiempo, una iniciativa comunitaria en las montañas de Quiché, articula a Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché y Patzité mediante recorridos culturales y naturales que buscan generar empleo local, preservar el patrimonio maya k’iche’ y convertir a los habitantes en anfitriones de sus propios relatos. El proyecto avanza con el acompañamiento del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y, en su primera fase, prevé cerca de 14 kilómetros de senderos.

Los tres municipios reúnen cerca de 225.990 habitantes y forman parte de una propuesta que conecta sitios históricos, mercados, talleres artesanales, actividades rurales y espacios ceremoniales. El recorrido se encuentra en construcción y dependerá de acuerdos comunitarios, condiciones técnicas y servicios necesarios para habilitarlo.

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Quiché recibió 47.338 visitantes internacionales en 2025 y para 2026 se proyecta la llegada de 49.889. El 93 % de los turistas no residentes pasa al menos una noche en el departamento, con una estadía promedio de 4,48 noches.

Señalización de madera con inscripciones frente a un campo de pasto verde, un cuerpo de agua y montañas bajo el cielo soleado
Un letrero de madera señala la dirección hacia El Camino del Tiempo y las Lagunas Gemelas en un entorno rural de pastizales y colinas. (Inguat)

Senderos, artesanías y espacios sagrados del pueblo k’iche’

Las caminatas permitirán conocer la cultura viva del pueblo maya k’iche’ a través de senderos naturales, talleres de tejido, morerías donde se confeccionan máscaras y vestuarios para danzas tradicionales, mercados, producción artesanal y experiencias gastronómicas. El ingreso a centros ceremoniales y lugares sagrados deberá realizarse según las disposiciones de las autoridades y comunidades.

Chichicastenango integra su mercado tradicional, las iglesias de Santo Tomás y El Calvario, el Museo Regional, galerías de arte y talleres artesanales. También incorpora espacios de espiritualidad maya como el cerro Pascual Abaj, además de propuestas vinculadas con la gastronomía tradicional y el temascal, un baño de vapor de profundo significado cultural.

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En Santa Cruz del Quiché, el trayecto reúne el sitio arqueológico Tinamit Q’u’ma’rkaj K’iche’, antigua capital del reino k’iche’, la laguna de Lemoa y el patrimonio arquitectónico local. Las comunidades ofrecen saberes sobre tejido tradicional, artesanías de palma, elaboración artesanal de chocolate, gastronomía y vida rural.

Los talleres familiares de tejido en jaspe y telares, el uso de plantas medicinales y las actividades agrícolas y ganaderas forman parte de las experiencias previstas. Entre los atractivos figuran la iglesia de la Virgen de Candelaria y un Centro Interpretativo Turístico en desarrollo, dedicado a la historia, la indumentaria, la vida cotidiana y la cosmovisión maya k’iche’, con contenidos relacionados con el Popol Wuj.

Señalización de madera con inscripciones frente a un campo de pasto verde, un cuerpo de agua y montañas bajo el cielo soleado
Un letrero de madera señala la dirección hacia El Camino del Tiempo y las Lagunas Gemelas en un entorno rural de pastizales y colinas. (Inguat)

La participación local como condición del desarrollo turístico

El proyecto busca que los ingresos del turismo lleguen directamente a las comunidades mediante empleos, emprendimientos y nuevas fuentes de recursos para las familias. Mujeres que transmiten conocimientos de tejido, agricultores que comercializan productos, familias dedicadas a la gastronomía tradicional y jóvenes que se forman como anfitriones podrían participar en actividades de alimentación, hospedaje, guiado, artesanías y comercio local.

La conexión entre los municipios apunta también a fortalecer los vínculos comerciales entre productores y prestadores de servicios, ampliar las oportunidades para mujeres y jóvenes y distribuir de manera más equilibrada los recursos generados por la actividad turística.

Las autoridades indígenas y ancestrales, las municipalidades y las comunidades coordinan la identificación de senderos, el reconocimiento de espacios históricos y naturales, el diseño de experiencias y las condiciones para el funcionamiento futuro. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo, ya se realizaron capacitaciones para jóvenes y mujeres sobre atención al visitante, cultura turística, turismo comunitario y manejo de alimentos.

También se instaló señalización turística e interpretativa y áreas de descanso a lo largo del trayecto. El Museo Regional de Chichicastenango fue remozado, mientras continúa la creación del centro interpretativo de Patzité y la elaboración de un catálogo de experiencias con participación de anfitriones locales.

La protección de sitios sagrados, prácticas espirituales, conocimientos ancestrales y entorno natural ocupa un lugar central en el proyecto. La incorporación de estas expresiones dependerá del respeto, el consentimiento y las decisiones de las autoridades y comunidades maya k’iche’.

El plan contempla herramientas tecnológicas para compartir relatos históricos y contenidos en español, k’iche’ e inglés. Con El Camino del Tiempo se busca aumentar la llegada de turistas nacionales e internacionales, extender su permanencia y diversificar las actividades para ampliar la derrama económica entre comunidades, emprendimientos y prestadores locales.

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