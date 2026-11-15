El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo vigilancia a 90 municipios por el frío nocturno y la baja humedad del suelo

El Ministerio de Agricultura monitorea 90 municipios de Guatemala por el descenso térmico nocturno y la humedad del suelo. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

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El MAGA mantiene bajo observación 90 municipios de Guatemala ante el frío nocturno y la menor humedad del suelo, una combinación que puede afectar los cultivos de maíz, frijol, hortalizas, café y cardamomo, especialmente en las primeras etapas de crecimiento. El riesgo se concentra durante la noche y la madrugada, cuando los descensos de temperatura, la niebla y la humedad acumulada pueden deteriorar semilleros, siembras recientes y plantaciones ya establecidas.

Las proyecciones contemplan temperaturas de entre 3 y 6 °C en los altiplanos Central y Occidental, donde también podrían registrarse valores inferiores a 5 °C. El boletín agroclimático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, elaborado con previsiones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, advierte que el frío coincidirá con períodos de mayor nubosidad, lluvias o lloviznas dispersas en las regiones norte y central.

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El riesgo alcanza a 90 municipios de nueve departamentos, aunque el monitoreo detallado de cultivos se concentra en Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Sololá y Chimaltenango. San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá fueron identificados como los territorios con mayor vulnerabilidad para los semilleros y las siembras jóvenes.

Las bajas temperaturas pueden perjudicar maíz, frijol, hortalizas, pastos, fresas, café y cardamomo. Las plantas recién establecidas enfrentan una exposición mayor, pero las condiciones también pueden afectar parcelas con cultivos que ya avanzaron en su desarrollo.

El Ministerio de Agricultura monitorea 90 municipios de Guatemala por el descenso térmico nocturno y la humedad del suelo. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Semilleros y plantaciones bajo mayor exposición

La humedad disponible en el suelo es otro de los factores observados por las autoridades agrícolas, sobre todo en los terrenos de siembra reciente. Las plantas en sus primeras fases requieren condiciones adecuadas de humedad para sostener su crecimiento frente a las variaciones térmicas.

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La presencia de niebla o neblina durante el amanecer y las horas nocturnas añade humedad al ambiente y eleva la posibilidad de daños en las parcelas. El agua acumulada sobre las hojas y en el terreno también puede favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos.

El Ministerio de Agricultura recomendó realizar revisiones periódicas de las plantaciones para detectar daños en hojas, tallos y semilleros después de las madrugadas más frías o de períodos de neblina. Esa inspección debe alcanzar tanto las siembras recientes como las parcelas establecidas, debido a que la exposición varía según el estado de desarrollo de cada cultivo.

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Las hortalizas pueden protegerse con coberturas temporales de plástico, tela agrícola o paja, que reducen el contacto directo con el frío. Los árboles frutales jóvenes también deben permanecer cubiertos durante los momentos de menor temperatura.

Las medidas incluyen conservar la humedad del suelo en las áreas de siembra reciente para evitar que las plantas enfrenten al mismo tiempo frío y falta de agua. El MAGA también pidió evitar podas y otras labores que dejen a los cultivos más expuestos, además de incorporar abonos orgánicos para mejorar las condiciones del suelo y favorecer el crecimiento de las raíces.

Una evaluación anterior del ministerio ubicó a 52 municipios en situación de vulnerabilidad, principalmente por encontrarse a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar. En esas zonas, las heladas pueden comprometer la producción agrícola y los medios de vida de las familias que dependen de la agricultura y la ganadería.

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El pronóstico también incluye lluvias dispersas y actividad eléctrica en el territorio nacional. Tras esos días, se espera un aumento gradual del viento del norte y nordeste, un factor que puede intensificar la sensación de frío en las comunidades rurales.

Refugios secos y alimentación para el ganado

Las recomendaciones preventivas alcanzan a la producción pecuaria, con especial atención a los animales recién nacidos, jóvenes o enfermos. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones pidió protegerlos del frío, el viento y la humedad, ya que presentan una mayor exposición a las condiciones adversas.

Los productores deben evitar que los animales pasen la noche a la intemperie o en espacios expuestos a corrientes de aire frío. Los corrales y áreas de descanso deben conservarse secos, mientras que los refugios necesitan ventilación sin convertirse en ambientes cerrados.

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El MAGA recomendó garantizar agua a temperatura ambiente y una alimentación adecuada para el ganado y los animales de granja. También solicitó contar con reservas de forraje, complementar la dieta cuando sea necesario y mantener al día las vacunas y desparasitaciones.

Las medidas fueron tratadas durante el primer Comité de Emergencia encabezado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Antonio López Leonardo. En la reunión participaron la viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Mayra Motta; la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera, de manera virtual; el director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, Rafael López, y el director de Coordinación Regional y Extensión Rural, Nery Pérez.

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Las autoridades analizaron las condiciones agroclimáticas y coordinaron la recolección de información mediante los reportes de extensionistas que trabajan en distintas regiones del país. Esos datos permitirán identificar las áreas con mayor riesgo, emitir alertas agropecuarias y orientar a las familias productoras sobre la protección de sus cultivos y animales.

El Ministerio de Agricultura mantendrá el monitoreo meteorológico en el país y prevé emitir nuevas indicaciones si las bajas temperaturas se intensifican en los próximos días.