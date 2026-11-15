Honduras

Aeronáutica Civil confirma reanudación de vuelos de Honduras hacia Estados Unidos pese a retrasos en aeropuertos

La Aeronáutica Civil de Honduras advirtió que el sistema aeroportuario estadounidense continúa recuperándose de las cancelaciones y reprogramaciones registradas durante la interrupción del viernes 13 de noviembre

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil confirmó la reanudación de las operaciones aéreas hacia Estados Unidos tras el levantamiento de la suspensión temporal. (Foto: EFE/ Omar Alonso)
La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil confirmó la reanudación de las operaciones aéreas hacia Estados Unidos tras el levantamiento de la suspensión temporal. (Foto: EFE/ Omar Alonso)
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La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) confirmó que se reanudaron las operaciones aéreas hacia Estados Unidos luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara la suspensión temporal que había afectado las salidas de aeronaves el viernes 13 de noviembre.

La institución informó que los vuelos comenzaron a operar nuevamente aproximadamente a las 7:00 de la noche del viernes, después de que las autoridades estadounidenses autorizaran el levantamiento de la restricción que mantenía en tierra a las aeronaves con salidas programadas desde ese país.

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Sin embargo, la normalización de las operaciones no será inmediata. La AHAC advirtió que el sistema aeroportuario estadounidense continúa en proceso de recuperación debido a las cancelaciones, retrasos y reprogramaciones que se acumularon durante la interrupción.

Según las actualizaciones de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, se espera que la programación de los vuelos se recupere progresivamente hasta el domingo 15 de noviembre, por lo que los pasajeros todavía podrían enfrentar modificaciones en sus itinerarios durante este fin de semana.

La FAA autorizó nuevamente las salidas de aeronaves después de la interrupción registrada el viernes 13 de noviembre. (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)
La FAA autorizó nuevamente las salidas de aeronaves después de la interrupción registrada el viernes 13 de noviembre. (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

La advertencia también es importante para los viajeros hondureños que tienen previsto trasladarse hacia territorio estadounidense, debido a que la interrupción de las operaciones provocó cambios en los horarios de distintas conexiones y vuelos.

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Ante las posibles afectaciones, la AHAC recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con las aerolíneas y comprobar el estado de sus reservaciones antes de trasladarse a los aeropuertos.

La institución señaló que los viajeros deben verificar si sus vuelos mantienen los horarios originalmente establecidos o si fueron modificados como consecuencia de las alteraciones registradas en el sistema aeroportuario estadounidense.

La recomendación cobra importancia para quienes tienen conexiones en Estados Unidos, ya que un retraso o una cancelación en el primer trayecto puede modificar el resto del itinerario.

Por ello, las autoridades aconsejan revisar directamente las notificaciones enviadas por las compañías aéreas, consultar los canales oficiales de atención y confirmar los horarios de salida antes de iniciar el desplazamiento hacia las terminales.

Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos
Los vuelos comenzaron a reanudarse aproximadamente a las 7:00 de la noche del viernes, según informó Aeronáutica Civil. (Foto: Infobae Centroamérica/EFE/ Carlos Lemos)

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó la restricción temporal que había sido aplicada el viernes 13 de noviembre, permitiendo nuevamente las salidas de aeronaves.

Aunque la medida permitió retomar las operaciones, las consecuencias de la interrupción continúan repercutiendo en la programación de los vuelos.

La AHAC explicó que, de acuerdo con las actualizaciones de las autoridades estadounidenses, el sistema aeroportuario podría recuperar progresivamente su funcionamiento habitual hasta el domingo 15 de noviembre.

Esto significa que durante el sábado todavía podrían presentarse demoras y cambios en los itinerarios de pasajeros que viajan desde o hacia Estados Unidos.

La recuperación dependerá de la reorganización de los vuelos que fueron cancelados, retrasados o modificados durante la suspensión, así como de los ajustes que realicen las aerolíneas para atender a los pasajeros afectados.

Aunque se levantó la restricción, los aeropuertos estadounidenses todavía enfrentan un proceso de recuperación por las alteraciones en la programación. (FOTO: BBC News)
Aunque se levantó la restricción, los aeropuertos estadounidenses todavía enfrentan un proceso de recuperación por las alteraciones en la programación. (FOTO: BBC News)

Por esa razón, la recomendación de las autoridades es no asumir que los horarios originales continúan vigentes sin antes comprobarlos con la compañía correspondiente.

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil aseguró que continuará dando seguimiento a los comunicados oficiales de las autoridades aeronáuticas estadounidenses para identificar cualquier situación que pueda repercutir en las operaciones internacionales.

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