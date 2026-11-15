Activistas protestan contra la salida a bolsa de Anthropic por el riesgo para los ahorros de jubilación

La coalición Stop Funding Billionaires protestó frente a las sedes de Anthropic en Nueva York y San Francisco para exigir la cancelación de su salida a bolsa. (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

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El grupo Stop Funding Billionaires protestó el 9 y el 10 de noviembre frente a las oficinas de Anthropic en Nueva York y San Francisco para exigir que la empresa cancele su salida a bolsa. Sostiene que los ahorros de jubilación de trabajadores acabarán expuestos a una acción cara y especulativa, según informó Business Insider.

Stop Funding Billionaires es una coalición de sindicatos, grupos estudiantiles y organizaciones comunitarias. Su organizador, Jonathan Westin, dijo que cinco manifestantes fueron arrestados en Nueva York, él incluido, y que no se arrepiente. Anthropic no respondió al pedido de comentarios de Business Insider.

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En San Francisco, los activistas llevaron un juego de Jenga de casi dos metros de alto, hecho por un artista local. Westin describió el auge del mercado tecnológico como un “shell game” muy especulativo (un truco de apariencias) y comparó a Anthropic con los bancos de la crisis de 2008.

Cómo una acción puede llegar a los fondos de jubilación

El argumento central no es la protesta sino una reforma de reglas. Elizabeth Parisian, dirigente de la campaña y directora de campañas estratégicas de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, dijo a Trending Topics que cambios en el Nasdaq y otros proveedores de índices incorporarán la acción a la mayoría de los fondos de retiro.

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La gestora Vanguard estimó que Anthropic representará entre el 0,05% y el 0,15% del total de su fondo del mercado de Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un índice es una lista de empresas que sirve de modelo a los fondos indexados, que están obligados a comprar lo que la lista incluya. Según Parisian, los trabajadores terminarán con acciones de Anthropic pocas semanas después de la salida a bolsa y cargarán con las pérdidas cuando el precio baje.

El documento que publicó Vanguard, una de las mayores gestoras de fondos de Estados Unidos, confirma la mecánica. Varios índices permiten sumar una gran salida a bolsa a los cinco días hábiles de su debut. El Nasdaq-100 lo hace a los 15 días si la empresa figura entre las 40 mayores del índice.

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Vanguard calculó que Anthropic entraría con un peso pequeño, porque solo entre el 5% y el 7% de sus acciones estará a disposición del público. En su fondo del mercado total de Estados Unidos, el peso inicial rondaría entre el 0,05% y el 0,15%.

El índice más usado en los planes de jubilación, el S&P 500, no hará excepciones. S&P Dow Jones Indices decidió el 4 de junio no acortar su regla, que exige 12 meses de cotización y ganancias positivas en el último trimestre y en los últimos cuatro, según reportó 24/7 Wall St.

Los proveedores de índices de Nasdaq, Russell, FTSE y Morningstar cuentan con la facultad de sumar la acción pocas semanas después de su estreno. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ese mismo medio señaló, citando a The Associated Press, que la presentación de Anthropic ante los reguladores muestra una pérdida neta en el último trimestre. Por eso, la empresa no podría ingresar al S&P 500 antes de fines de 2027, aunque cumpla el plazo.

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Los fondos que siguen el Nasdaq-100 o los índices de mercado total de Russell, FTSE y Morningstar sí pueden sumarla en semanas. Las reglas no obligan a los índices a incluir la acción de forma automática, y cada proveedor decide según sus propios criterios.

Cuál es la oferta que busca Anthropic en la bolsa

Según Bloomberg, Anthropic busca reunir hasta USD 90.400 millones entre la oferta pública y una colocación privada simultánea, con una valuación de USD 1,4 billones. Sería más que los USD 86.200 millones que recaudó SpaceX en su salida a bolsa de este año.

Anthropic busca recaudar hasta 90.400 millones de dólares mediante una oferta pública y privada que superará el monto obtenido por SpaceX. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La oferta ya recibió pedidos por varias veces las acciones disponibles. Anthropic será el primer laboratorio de IA de frontera en cotizar. Bloomberg consignó que la acción de SpaceX se disparó en sus primeros días y después perdió USD 1,2 billones de valor de mercado en seis semanas.

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Según los términos que Bloomberg revisó, el precio se fijará el miércoles 18 de noviembre y las acciones empezarán a cotizar al día siguiente en el Nasdaq.