Tecno

Nueva actualización de Windows 11 vuelve 40% más rápido un PC con memoria RAM de 8 GB

La evaluación de Microsoft incluyó la apertura sucesiva de 20 pestañas de Edge, un video en 4K, archivos grandes de Office, el explorador y el correo

Cada nueva versión del sistema operativo mejora funciones del dispositivo. (Foto: Europa Press)
Cada nueva versión del sistema operativo mejora funciones del dispositivo. (Foto: Europa Press)
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Microsoft anunció que Windows 11 mejoró hasta 20% la velocidad de acciones cotidianas y hasta 40% el rendimiento de la multitarea en computadoras con 8 GB de memoria RAM, mediante cambios destinados a reducir el uso de recursos y evitar que las aplicaciones abiertas deban recargarse.

La compañía concentró el trabajo en tres áreas: optimizar la memoria en todos los dispositivos con Windows 11, preservar la respuesta de interacciones que deben ser inmediatas aun cuando el sistema está exigido y reducir la memoria requerida por funciones y aplicaciones clave.

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Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows + Devices de Microsoft, explicó que la meta es que las tareas habituales mantengan una respuesta rápida y estable.

Pavan Davuluri afirmó que la meta de Microsoft radica en asegurar que la computadora responda de manera rápida y fiable en las interacciones diarias. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
Pavan Davuluri afirmó que la meta de Microsoft radica en asegurar que la computadora responda de manera rápida y fiable en las interacciones diarias. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Una gran experiencia de Windows empieza con una expectativa simple: tu PC debería responder cuando lo necesitas. Abres Inicio. Lanzas una aplicación. Vuelves al documento o pestaña del navegador donde lo dejaste hace una hora y retomas el trabajo. Esos momentos diarios deberían sentirse rápidos y fiables”, señaló Davuluri.

Qué cambios de Windows mejoran el funcionamiento del PC

Los cambios permiten que Windows conserve hasta 2 GB adicionales de datos activos en la memoria, en lugar de trasladarlos a una forma de almacenamiento más lenta. Como resultado, una aplicación o una pestaña abierta tiene menos probabilidades de recargarse cuando el usuario vuelve a utilizarla.

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Davuluri aclaró que la carga de trabajo sigue siendo determinante y que un dispositivo con 16 GB o 32 GB de RAM puede gestionar más tareas. Sin embargo, sostuvo que la optimización busca ampliar las posibilidades de los dispositivos integrados con 8 GB.

Con la nueva actualización de Windows 11, la apertura del menú Inicio, las búsquedas y el acceso al Explorador de archivos registraron una aceleración de hasta 20 % respecto de versiones previas. (Foto: Microsoft)
Con la nueva actualización de Windows 11, la apertura del menú Inicio, las búsquedas y el acceso al Explorador de archivos registraron una aceleración de hasta 20 % respecto de versiones previas. (Foto: Microsoft)

Las acciones que registraron una mejora de hasta 20% frente a la actualización de enero de 2026 incluyen la apertura del menú Inicio, las búsquedas, el clic derecho, el acceso a Configuración, el inicio de la herramienta Recortes y la apertura de una ventana del Explorador de archivos.

La mejora de la multitarea llegó al 40% en pruebas de Microsoft realizadas con una carga de ejemplo en un PC de 8 GB de RAM. La prueba consistió en abrir, de forma consecutiva, 20 pestañas de Edge, un video en 4K, varios archivos grandes de Word, PowerPoint y Excel, una ventana del Explorador de archivos y Outlook.

La optimización conjunta de Windows, Microsoft Edge y las aplicaciones de Microsoft 365 permite un ahorro general de hasta 900 MB de memoria. De ese total, 360 MB son de Word, PowerPoint, Excel y Outlook, sumado a mejoras en las funciones en segundo plano de los widgets y el navegador.

Una persona sentada frente a un escritorio sostiene un iPhone con una mano y gesticula hacia un monitor de computadora que muestra Windows 11.
La evaluación de multitarea de Microsoft incluyó la apertura sucesiva de veinte pestañas de Edge, video en 4K y documentos pesados de Office. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es clave mantener actualizado un PC con Windows

Las actualizaciones de Windows pueden incorporar correcciones y mejoras de rendimiento. Para buscarlas, Microsoft indica abrir Inicio, acceder a Configuración, seleccionar Windows Update y elegir “Buscar actualizaciones”.

Si el sistema señala que está actualizado, se puede revisar las actualizaciones opcionales. Allí pueden aparecer controladores no críticos que ayuden al funcionamiento del PC; si están disponibles, se pueden descargar e instalar desde las opciones avanzadas de Windows Update.

Computadora portátil con una alarma de seguridad en pantalla, indicando un posible hacking o ataque de ransomware. La imagen resalta la importancia de proteger la información y la tecnología frente a las amenazas cibernéticas y el robo de datos en la era informática. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Sensor de almacenamiento y la protección contra malware previenen la pérdida de velocidad ocasionada por archivos prescindibles o programas maliciosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, el malware puede consumir recursos del procesador y del disco, con una reducción del rendimiento general del PC. Se sugiere ejecutar un examen rápido desde Inicio, Configuración, Privacidad y seguridad, Seguridad de Windows y Protección contra virus y amenazas.

La falta de espacio en disco es otro factor que afecta la velocidad del sistema. El Sensor de almacenamiento permite eliminar automáticamente archivos temporales desde Configuración, Sistema y Almacenamiento, mientras que el Liberador de espacio en disco deja seleccionar una unidad y borrar los archivos prescindibles.

Entre otras pautas a implementar está desinstalar las aplicaciones sin usar para liberar espacio y aumentar el rendimiento, sumado a supervisar el uso de recursos y solucionar problemas de procesos pesados.

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