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Meta probó una app de predicciones donde se apuesta con puntos y no con dinero

Entre las preguntas figuró quién dirigirá Nvidia; mientras tanto, Kalshi y Polymarket enfrentan demandas de estados que las acusan de ofrecer juegos de azar ilegales

La herramienta en desarrollo recompensa los aciertos con cred, una unidad de reputación interna, y resta saldo ante errores en consultas sobre eventos futuros (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La herramienta en desarrollo recompensa los aciertos con cred, una unidad de reputación interna, y resta saldo ante errores en consultas sobre eventos futuros (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Meta empezó a probar entre sus empleados una aplicación de mercados de predicciones llamada Takes, en la que los participantes apuestan sobre el resultado de preguntas o eventos con puntos y no con dinero real, según informó The Wall Street Journal.

Los puntos se llaman “cred”, abreviatura de credibilidad en inglés, según personas familiarizadas con el asunto citadas por el diario. La aplicación sigue en desarrollo, y el periódico señala que probarla con el personal es un paso que la empresa suele dar antes de un lanzamiento público.

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Un mercado de predicciones es una plataforma donde los usuarios compran y venden posiciones sobre si un hecho ocurrirá, por ejemplo el resultado de una elección. Las más conocidas, Kalshi y Polymarket, funcionan con dinero real. Takes se distingue de ellas porque no admite apuestas de dinero, indicó el Journal.

Por ahora, la prueba se limita a empleados de Meta, según el Journal. The Block describió el funcionamiento como parecido al de los mercados que usan dinero: el acierto suma “cred” y el error lo resta, igual que en esas plataformas un acierto suma ganancias y un error implica una pérdida.

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Entre las preguntas que circularon en la prueba figuró si el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook será el próximo director ejecutivo de Nvidia, según el resumen del reportaje que publicó Investing.com. La consulta llegó después de la salida de Jensen Huang de ese cargo.

El proyecto se conoció en junio con otro nombre

La aplicación continúa un proyecto del que se informó por primera vez en junio, cuando se llamaba Arena. Entonces se supo que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, había pedido a sus equipos construir una aplicación independiente de mercados de predicciones que usara puntos, según recordó el medio especializado The Block.

Meta avanza en el desarrollo de una aplicación independiente de mercados de predicciones, impulsada por Mark Zuckerberg, que utilizaría un sistema de puntos (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Meta avanza en el desarrollo de una aplicación independiente de mercados de predicciones, impulsada por Mark Zuckerberg, que utilizaría un sistema de puntos (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

En aquel momento, Meta no había descartado permitir más adelante las apuestas con dinero real, según The Block. El reportaje del Journal no dice si esa posibilidad sigue abierta. La empresa declinó hacer comentarios.

Las plataformas con dinero real enfrentan demandas

Las plataformas que sí manejan dinero real afrontan demandas de estados de Estados Unidos que las acusan de ofrecer juegos de azar ilegales, según The Block. Kalshi y Polymarket sostienen que sus contratos sobre eventos son legales y que dependen de la jurisdicción del gobierno federal.

El 13 de noviembre, el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros y Mercancías (CFTC), el regulador federal de los mercados de futuros, Michael Selig, criticó en la conferencia Cantor Convergence que los estados presenten cargos penales contra ejecutivos de estas plataformas. Dijo que las disputas deberían llegar a la Corte Suprema.

Alguien dice que es juego de azar, alguien dice que es un derivado. Eso no es algo que deba poner a nadie en riesgo de ir a la cárcel”, afirmó Selig.

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