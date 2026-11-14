Italia multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a las fotos de usuarios de Facebook en Android

Meta afronta una nueva multa, esta vez en Italia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La autoridad de protección de datos de Italia multó a Meta con 805 millones de euros (unos USD 887 millones) porque la aplicación de Facebook para Android accedió a las fotos y los videos guardados en los teléfonos de usuarios italianos sin un permiso específico. La sanción se conoció este sábado 14 de noviembre.

El regulador, conocido como el Garante, calculó que la violación afectó a unos 20 millones de usuarios de Android en Italia. La multa equivale a cerca del 0,47% de los ingresos mundiales del grupo, según su comunicado. Meta no había respondido a los pedidos de comentarios, informó Reuters.

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Una función que sugería fotos del teléfono

La sanción se refiere a una herramienta de Facebook disponible desde 2023, llamada “Obtén sugerencias de la galería cuando navegas en Facebook”. Mientras la persona usa la red social, la app le propone fotos y videos tomados de la galería de su teléfono como ideas para publicar.

Meta recibió multa por acceder a la galería de los usuarios de Facebook en Android. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Según el Garante, la aplicación pedía el acceso a la galería con un único permiso, válido para toda la app y para varias funciones con necesidades distintas. Antes de ese permiso aparecía un aviso genérico, “habilitar otras funciones”, que no dejaba entender que también se autorizaban las sugerencias de la galería.

Además, la función venía activada de fábrica. El regulador explicó que un permiso concedido por completo permite a la app leer todo el archivo de fotos del dispositivo, por lo general de forma permanente, sin que el usuario ni la autoridad puedan comprobar qué información se usa realmente.

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La investigación empezó en julio de 2025, a partir de una denuncia del Centro de Protección de Consumidores y Usuarios de Bolzano, y se apoyó en un análisis técnico del propio organismo

La función de Meta estaba activada de fábrica y no advertía a los usuarios.

Lo que Meta debe cambiar en 60 días

El Garante ordenó a Meta pedir el consentimiento con una solicitud distinta y específica para esta función, explicar para qué sirve, qué implica el acceso a la galería y cómo apagarla. La función deberá quedar desactivada por defecto, incluso para quienes ya dieron el permiso.

Si el plazo de 60 días vence sin que la empresa se adapte, la herramienta no podrá activarse para quienes no hayan dado un consentimiento válido. Meta debe informar en 30 días qué medidas inició y en 90 días cuáles aplicó.

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La norma que el regulador consideró violada es el artículo 122 del Código de Privacidad italiano, que aplica una directiva europea sobre comunicaciones electrónicas. Según el Garante, el teléfono forma parte de la esfera privada y cualquier acceso a su contenido exige un consentimiento libre e informado, aunque no haya transmisión de datos ni daño.

Meta deberá cambiar la forma en que Facebook pide acceso a sus usuarios de Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El organismo rechazó además el argumento de Meta de que le correspondía decidir a la autoridad de Irlanda, donde está la filial europea de la empresa. Explicó que esta norma no prevé el mecanismo de ventanilla única, que concentra los casos en un solo país.

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Para fijar el monto, el Garante tuvo en cuenta el número de afectados, la duración de la infracción, que sigue vigente para quienes no actualizaron la app, una sanción previa a Meta en 2019 y la escasa colaboración durante la investigación. Consideró un atenuante los cambios que Meta introdujo tras la denuncia, aunque los calificó de tardíos y limitados a quienes actualizan la aplicación.

El procedimiento no examinó si Meta usó los contenidos de las galerías para entrenar inteligencia artificial, algo que la empresa niega, precisó el Garante. El organismo se reservó la posibilidad de investigar por separado una función nueva, lanzada en 2026, que procesa en la nube el contenido de la galería.

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El primer plazo se cumplirá a los 30 días de la notificación, cuando Meta deba informar al Garante qué iniciativas puso en marcha.