¿Puede la inteligencia artificial reemplazar una conversación humana?

El 27% de los adultos estadounidenses que usan internet utilizó inteligencia artificial con fines sociales, emocionales o personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pregunta sobre si un chatbot puede reemplazar una conversación humana parte de un cambio visible en el uso de la inteligencia artificial. Estas herramientas ya no se limitan a buscar información, redactar textos o resolver tareas: algunas personas las utilizan para hablar de conflictos personales, ordenar ideas o buscar apoyo emocional.

De acuerdo con el informe The Rise of AI Companions, elaborado por el Imagining the Digital Future Center de Elon University, el 27 % de los adultos estadounidenses que usan internet había empleado herramientas de inteligencia artificial con fines sociales, emocionales o personales, una proporción que refleja la expansión de estas tecnologías más allá de sus aplicaciones prácticas.

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Una parte de los usuarios considera a la IA una forma de amistad

El relevamiento de Elon University identificó que el 31% de los usuarios de IA con fines emocionales o sociales considera amigo a su chatbot y otro 15% describe el vínculo como más complejo que una amistad. Además, el 59% afirmó que la herramienta le brinda el apoyo que necesita y el 43% sostuvo que el sistema lo entiende como persona.

La American Psychological Association (APA) distingue entre asistentes de inteligencia artificial de uso general, que algunas personas utilizan como interlocutores personales, y chatbots de compañía, diseñados específicamente para mantener interacciones afectivas o románticas. Esta diferencia permite comprender cómo el diseño de una herramienta puede influir en el tipo de vínculo que establece el usuario.

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Según publicó la APA, una investigación de Harvard Business School observó que la interacción con un compañero de IA produjo una reducción momentánea de la soledad comparable a la de una conversación con otra persona y mayor que la obtenida al mirar videos en línea. El estudio atribuyó parte de ese efecto a la sensación de ser escuchado con atención, empatía y respeto.

El 31% de los usuarios consideró amigo a su chatbot de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alivio inmediato no prueba que los vínculos puedan ser sustituidos

La psicóloga Rachel Wood, investigadora entrevistada por la APA, explicó que los chatbots pueden generar una sensación de comprensión aunque no cuenten con experiencias vividas, emociones ni intereses propios. También señaló que se trata de una relación unilateral: el sistema está disponible, no se aburre ni reclama cuidados, mientras los vínculos humanos incluyen desacuerdos, reparaciones y responsabilidades mutuas.

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La evidencia disponible tampoco permite inferir efectos duraderos a partir de un alivio puntual. La APA citó un trabajo de OpenAI y el MIT Media Lab que vinculó el uso moderado de conversaciones por voz con ChatGPT con menor soledad y dependencia problemática. El mismo trabajo detectó que una utilización diaria e intensiva se correlacionaba con mayor soledad, un resultado que refuerza la necesidad de diferenciar frecuencia, contexto y finalidad de uso.

La encuesta de Elon University aporta otra señal sobre ese límite. Aunque los sistemas cumplen funciones de consulta o compañía para una parte de los participantes, el 59% dijo que prefería hablar con amigos o familiares antes que con su chatbot. A su vez, el 11% afirmó que preferiría conversar con su asistente de IA y el 27% valoró ambos tipos de intercambio por igual.

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El 59% de las personas afirmó que el sistema de inteligencia artificial le brindaba el apoyo que necesitaba (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privacidad y la dependencia forman parte de la discusión

El Congressional Research Service, organismo de investigación del Congreso de Estados Unidos, indicó que los chatbots de compañía pueden utilizarse como amigos, mentores, parejas virtuales o interlocutores para juegos de rol. El informe señaló que la disponibilidad constante, la validación y la percepción de anonimato pueden favorecer una formación rápida de vínculos con estas herramientas.

El organismo también reunió investigaciones que asocian estas aplicaciones con posibles riesgos de dependencia emocional, aislamiento y problemas de privacidad y seguridad. Al mismo tiempo, advirtió que gran parte del conocimiento disponible proviene de estudios breves o de información divulgada por las empresas, por lo que todavía se requieren investigaciones longitudinales que permitan evaluar efectos sobre la conducta social y la salud pública.

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