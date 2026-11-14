Tecno

Expedia confirmó que hackers entraron a sus sistemas y un grupo asegura tener 333 millones de cuentas

La empresa no dijo qué datos quedaron expuestos ni nombró al proveedor, y las cifras del grupo extorsionador, que amenaza con publicar la información, no fueron verificadas

Expedia Group confirmó un ataque a su cadena de suministro a través de un proveedor externo de datos. (Reuters)
Expedia Group confirmó un ataque a su cadena de suministro a través de un proveedor externo de datos. (Reuters)
Guardar

Expedia Group confirmó que atacantes accedieron a sus sistemas a través de un proveedor externo de plataformas de datos que fue vulnerado. La empresa no precisó qué información quedó expuesta. Un grupo extorsivo llamado n0n asegura haber robado cientos de millones de registros de clientes y amenaza con publicarlos.

La confirmación llegó el jueves 12 de noviembre, en una declaración enviada al medio especializado en turismo Skift. “Estamos al tanto de un ataque a la cadena de suministro”, dijo la compañía, en el que los atacantes “comprometieron a un proveedor externo de plataformas de datos y usaron su acceso de confianza para llegar a sistemas de varias empresas”, incluida Expedia Group.

PUBLICIDAD

Expedia agregó que contuvo el problema apenas lo detectó, que investiga con expertos externos en seguridad y que sus plataformas “siguen siendo seguras” para viajeros y socios. No nombró al proveedor, no dijo si los clientes serán notificados y no se refirió a las cifras que difundió el grupo.

La empresa asegura que contuvo el incidente apenas lo detectó y que sus plataformas siguen siendo seguras. (Reuters)
La empresa asegura que contuvo el incidente apenas lo detectó y que sus plataformas siguen siendo seguras. (Reuters)

Lo que dice el grupo n0n, sin verificar

Según el sitio especializado Cybernews, el grupo n0n, de reciente aparición, afirma tener más de 830 millones de filas de datos de programas de fidelidad, 58 millones de perfiles de viajeros y 333 millones de registros de cuentas que combinan correos electrónicos con códigos similares a contraseñas. También dice haber robado más de 221 GB de archivos de reservas.

PUBLICIDAD

El sitio BreachNews añade que el grupo asegura poseer más de 1 TB de datos, que incluyen registros de reservas y pagos de Vrbo, y credenciales de la plataforma de datos y del código fuente de Expedia. Ninguna de esas afirmaciones fue verificada de forma independiente.

Una fila de datos no equivale a una persona: un mismo cliente puede aparecer en muchas filas, de modo que las cifras no indican cuántos usuarios resultaron afectados. BreachNews informó que n0n incluyó a Expedia en su sitio de filtraciones a comienzos de noviembre y luego la marcó como víctima que no pagó. No figura ningún monto de rescate.

Expedia Group controla marcas como Hotels.com, Vrbo, Travelocity, Orbitz, Hotwire y Trivago. (Reuters)
Expedia Group controla marcas como Hotels.com, Vrbo, Travelocity, Orbitz, Hotwire y Trivago. (Reuters)

Expedia Group controla marcas como Hotels.com, Vrbo, Travelocity, Orbitz, Hotwire y Trivago, según Cybernews, que cifra sus ingresos en casi USD 5.000 millones. La empresa tampoco confirmó que el incidente sea el mismo que describe n0n ni lo atribuyó a ese grupo.

Una posible pista: el ataque a Qubole

La descripción de Expedia coincide con una campaña que las firmas de seguridad Wiz y Sentra detallaron el 9 de noviembre. Según BreachNews, entre el 14 y el 26 de octubre un atacante usó accesos ligados a Qubole, una plataforma de datos en la nube, para entrar en los entornos de sus clientes y copiar información.

Skift señala que Qubole fue proveedor de Expedia en el pasado. Sentra halló que los permisos que las empresas le habían dado a Qubole seguían activos mucho después de dejar de usarla, y que podían leer casi todos los datos que buscó el atacante.

Ciberataque
Firmas de seguridad detectaron en octubre una campaña vinculada a la plataforma de datos Qubole, ex proveedor de Expedia. (Reuters)

Sin embargo, Expedia no mencionó a Qubole, y ni Wiz ni Sentra incluyeron a Expedia entre las organizaciones afectadas. Según BreachNews, Qubole y su propietaria, Idera, no habían emitido ninguna declaración pública al momento de su publicación.

El riesgo para los usuarios: estafas con datos de reservas

Los investigadores de Cybernews advirtieron que, si lo que dice el grupo es cierto, los datos de contacto combinados con detalles de reservas permitirían a estafadores redactar mensajes muy convincentes dirigidos a viajeros concretos.

Cybernews recordó que ya hubo casos parecidos: tras una filtración de Booking.com divulgada en abril de 2026, los clientes denunciaron correos, llamadas y mensajes de WhatsApp que mencionaban sus reservas. Expedia no informó que haya detectado ese tipo de estafas con sus propios clientes, no precisó qué datos fueron alcanzados ni cuántas personas están afectadas, y la investigación con expertos externos sigue en curso.

Temas Relacionados

Filtración de datosCiberataqueTecnología-noticiasLo último en tecnologíaCiberseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo activar en Google Messages la protección que analiza con Gemini los chats con desconocidos

El ajuste es opcional, no viene activado y exige un teléfono reciente. Además de revisar la conversación, avisa antes de abrir enlaces que llegan de números no guardados

Cómo activar en Google Messages la protección que analiza con Gemini los chats con desconocidos

La nueva Apple TV de USD 299 llegó a los clientes con la app de YouTube bloqueada

Los compradores vieron una pantalla negra con un código QR el primer día de ventas y una corrección aplicada desde los servidores de Google empezó a resolverlo

La nueva Apple TV de USD 299 llegó a los clientes con la app de YouTube bloqueada

Starship llegó a órbita y soltó 26 satélites Starlink: este sábado intentará aterrizar en la torre de lanzamiento

El propulsor, en cambio, no pudo regresar a la base: SpaceX anuló su captura sin explicar el motivo y lo dejó caer en el golfo de México

Starship llegó a órbita y soltó 26 satélites Starlink: este sábado intentará aterrizar en la torre de lanzamiento

Casi nueve de cada diez consultados por la Reserva Federal citaron a la IA como riesgo para las finanzas

Veintitrés profesionales de bancos, casas de bolsa y fondos de inversión respondieron la encuesta. En marzo y abril, esa preocupación aparecía en la mitad de las respuestas

Casi nueve de cada diez consultados por la Reserva Federal citaron a la IA como riesgo para las finanzas

La fortuna de Jensen Huang cae a USD 141.900 millones tras perder USD 20.300 millones en una semana

La reducción de su patriminio coincidió con el retroceso de las acciones de Nvidia y con las revelaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales, que derivaron en su renuncia

La fortuna de Jensen Huang cae a USD 141.900 millones tras perder USD 20.300 millones en una semana

DEPORTES

Julián Álvarez se refirió a la era post Messi y dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección: “Hay que seguir el legado”

Julián Álvarez se refirió a la era post Messi y dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección: “Hay que seguir el legado”

El blooper de la defensa argentina que terminó con el gol en contra de Leonardo Balerdi en el clásico ante Uruguay

La selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Los memes de la caída de Argentina contra Uruguay: las jugadas de Nico Paz, el gol en contra de Balerdi y la ausencia de Messi, los focos

La FAA para todos los vuelos en Estados Unidos y deja a más de una docena de equipos deportivos sin poder llegar a sus sedes

TELESHOW

El dolor de Lorna tras ser eliminada de Cuestión de Peso: "Susana, lamento haberte decepcionado"

El dolor de Lorna tras ser eliminada de Cuestión de Peso: "Susana, lamento haberte decepcionado"

Nora Colosimo apuntó contra Mauro Icardi y La China Suárez por la situación que atraviesa Wanda Nara: “Son dos siniestros”

Cande Tinelli recordó su separación de Coti Sorokin: "Mucha soledad"

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

INFOBAE AMÉRICA

El hallazgo que explica cómo hacen los peces para no congelarse en el océano Antártico

El hallazgo que explica cómo hacen los peces para no congelarse en el océano Antártico

Aerolíneas internacionales se pronuncian para asistir a viajeros centroamericanos ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos

Guatemala culminará este fin de semana el homenaje a Miguel Ángel Asturias con la inhumación de sus cenizas

Presidenta del CNE advierte que Honduras aún no está preparada para implementar el voto electrónico

El Banco Popular de Ahorro cerrará cuentas fiscales inactivas en Sancti Spíritus desde el 30 de noviembre