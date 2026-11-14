Tecno

Microsoft dejará de enviar códigos por SMS para entrar a las cuentas personales

Las llaves de acceso y el correo verificado reemplazarán a los mensajes de texto, y las organizaciones tienen como fecha límite el 1 de febrero de 2027

Microsoft retira de forma gradual la verificación por SMS en sus cuentas personales. (Europa Press)
Microsoft retira de forma gradual la verificación por SMS en sus cuentas personales. (Europa Press)
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Microsoft empezó a retirar los mensajes de texto (SMS) como método para verificar el inicio de sesión y recuperar el acceso en las cuentas personales. La empresa lo explicó en una página de soporte: sostiene que el SMS es hoy “una de las principales fuentes de fraude”.

En su lugar, ofrece las llaves de acceso (passkeys) y el correo electrónico verificado. Al iniciar sesión, el usuario verá la opción “Sign in faster” (“Iniciar sesión más rápido”) para crear una llave de acceso. La página no indica una fecha de finalización para las cuentas personales ni cuándo se completará la eliminación: Microsoft solo habla de una salida gradual.

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Qué son las llaves de acceso y por qué reemplazan al SMS

Una llave de acceso permite entrar a una cuenta con la huella, el reconocimiento facial o el PIN del dispositivo, sin escribir contraseña ni código. Según Microsoft, es un método resistente al phishing —engaño para robar datos mediante mensajes o páginas falsas— y más rápido que el SMS.

Microsoft señala que el SMS es una de las principales vías de fraude y suplantación de identidad. (Europa Press)
Microsoft señala que el SMS es una de las principales vías de fraude y suplantación de identidad. (Europa Press)

La empresa afirma que el SMS es vulnerable al phishing y a los ataques de duplicado de la tarjeta SIM, en los que un delincuente consigue controlar el número de teléfono de la víctima, y lo describe como uno de los métodos más usados para tomar el control de cuentas ajenas.

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Microsoft añade que el correo verificado y las llaves de acceso permiten recuperar la cuenta aunque el usuario cambie de número o pierda el teléfono. Las llaves también pueden crearse con cuentas de Apple o Google mediante el inicio de sesión con un clic, y el usuario recibirá una guía para agregar el correo verificado y configurar la llave.

Las empresas tienen fechas concretas

Para las organizaciones que usan Microsoft Entra ID, el servicio de identidad de la compañía, el calendario es más preciso. Desde el 1 de septiembre de 2026, las llaves de acceso serán el método predeterminado: los usuarios habilitados para SMS o voz quedarán habilitados automáticamente, y la próxima vez que completen la verificación en dos pasos, el sistema les pedirá registrar una. Por defecto pueden posponer ese aviso sin límite.

Un teléfono inteligente muestra el mensaje de cuenta desbloqueada mientras una mano introduce una llave en un candado sobre la pantalla.
La compañía promueve las llaves de acceso como alternativa más segura al mensaje de texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 1 de febrero de 2027, Microsoft dejará de ofrecer el envío de SMS y llamadas de voz para esa verificación, salvo para administradores globales y usuarios externos. Para ellos, el retiro será el 1 de julio de 2027, según Microsoft Learn.

Después de esas fechas, quien solo tenga SMS o voz deberá registrar una llave de acceso para poder entrar, sin opción de omitir ese paso. Las llaves ya registradas y Windows Hello seguirán funcionando.

Las empresas que necesiten conservar SMS o voz por motivos regulatorios o técnicos podrán contratar a un proveedor de telefonía a través de Microsoft Security Store. Soprano y Telesign son los primeros proveedores disponibles en la vista previa privada, y los costos correrán por cuenta del cliente.

Las organizaciones con Microsoft Entra ID deberán migrar a llaves de acceso antes del 1 de febrero de 2027. (Reuters)
Las organizaciones con Microsoft Entra ID deberán migrar a llaves de acceso antes del 1 de febrero de 2027. (Reuters)

Qué puede hacer el usuario ahora

Microsoft recomienda crear una llave de acceso cuando el sistema la sugiera, o seguir los pasos de su página de ayuda “Signing in with a passkey” (“Iniciar sesión con una llave de acceso”), y agregar un correo de recuperación verificado.

La seguridad de las llaves no está libre de críticas: TechRadar recordó que en 2025 investigadores de la firma SquareX presentaron hallazgos según los cuales los navegadores pueden ser explotados para saltarse sus protecciones.

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