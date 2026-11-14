Grecia exigió a Meta un control de edad confiable antes de prohibir las redes a menores de 15 años

Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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El gobierno de Grecia pidió a Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, un sistema confiable para verificar la edad de sus usuarios antes de que entre en vigor, el 1 de enero de 2027, la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años. La reunión se realizó el 12 de noviembre en Atenas.

Por el gobierno participaron el ministro de Estado, Akis Skertsos, y el ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou. Meta envió a Claudia Trivilino, responsable de políticas públicas para Italia y Grecia, y a Christos Trikoukis, director de la consultora EMG Strategic Consulting, según el comunicado oficial.

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Asistieron la asesora legal del ministerio, Elita Sfakiotaki, y Ioanna Choudalaki, en representación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Correos (EETT). El encuentro forma parte de una ronda con las grandes plataformas: comenzó a principios de noviembre con TikTok y Microsoft, y el 13 de noviembre estaba prevista una reunión con Google.

El Ejecutivo griego determinó que declarar la fecha de nacimiento no basta y exigió detectar datos falsos en cuentas nuevas y existentes. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Un plazo de principios de diciembre

Según el gobierno, cada plataforma debe designar a un responsable de la implementación, iniciar de inmediato la cooperación técnica y presentar, antes de comienzos de diciembre, un plan concreto de verificación de edad junto con una demostración de la solución que propone. La consigna de las reuniones es “Nuestro objetivo y su responsabilidad”.

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En la primera reunión, con TikTok, el gobierno detalló qué espera de los planes: que cubran tanto las altas nuevas como las cuentas existentes, que expliquen cómo detectarán a menores que declaren una fecha de nacimiento falsa y que incluyan las garantías de privacidad, los resultados de pruebas y un calendario de puesta en marcha, según Capital.gr.

Las autoridades griegas convocaron a TikTok, Microsoft y Google en una ronda de reuniones sobre la verificación de edad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El Ejecutivo dejó claro en esa reunión que declarar la fecha de nacimiento no basta cuando el usuario puede mentir. También pidió que las empresas avisen a sus usuarios en Grecia sobre los cambios y sobre el procedimiento de verificación que se aplicará.

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La ley 5350/2026 y su aplicación

El Parlamento griego aprobó la ley el 23 de octubre, según el diario eKathimerini. La norma usa la regla del año calendario: todos los nacidos en 2013 o después quedan por debajo del límite en 2027. Alcanza a quienes ya tienen cuentas y no admite excepciones ni con autorización de los padres.

Una investigación reveló que más de la mitad de los alumnos de los primeros años de secundaria empezó a usar redes sociales entre los 10 y los 12 años. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Las responsables de cumplirla son las plataformas, no los niños ni sus familias, indicaron los funcionarios, según el mismo medio. Skertsos recordó en una entrevista con la edición griega de Wired que el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea prevé multas de hasta el 6% de la facturación mundial anual, un tope y no una sanción automática.

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Una aplicación estatal que no revela la identidad

Papastergiou presentó las herramientas del Estado para verificar la edad: Kids Wallet y Gov.gr Wallet. Con credenciales digitales de edad, la plataforma recibe solo la confirmación de que el usuario cumple el requisito, sin su nombre ni su fecha de nacimiento exacta, explicó el ministro.

Los ministros Akis Skertsos y Dimitris Papastergiou mantuvieron encuentros con directivos de Meta, TikTok, Microsoft y Google. (REUTERS/Alkis Konstantinidis/File Photo)

Las empresas pueden elegir otra solución si es eficaz, proporcionada y respeta la protección de datos. Papastergiou también mencionó la participación de Grecia en la solución europea de verificación de edad y su futura compatibilidad con la cartera de identidad digital de la Unión Europea.

Los funcionarios citaron una investigación según la cual más de la mitad de los alumnos de los primeros tres años de secundaria empezó a usar redes sociales entre los 10 y los 12 años, y uno de cada cuatro considera que hace un uso excesivo.

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El gobierno pidió una nueva ronda de reuniones con las plataformas a principios de diciembre de 2026, con representantes que puedan comprometer a las empresas, para revisar los planes y las demostraciones antes de la entrada en vigor de la ley.