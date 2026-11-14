Qué es el grooming, el delito digital que ya afectó a 170 mil niños y adolescentes en República Dominicana

República Dominicana registró más de 170 mil casos de delitos en internet contra menores entre 2025 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de República Dominicana informaron que entre 2025 y 2026 se registra más de 170 mil casos de grooming contra niños y adolescentes.

El grooming consiste en una práctica por la cual un adulto crea una identidad falsa o establece un vínculo de aparente confianza con un menor de edad en internet. El agresor puede presentarse como un amigo, una persona de edad similar o alguien con intereses en común. A partir de ese contacto, busca obtener información personal, imágenes, videos o concretar encuentros fuera de las plataformas digitales.

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Por ende, este viernes, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) participó en una sesión extraordinaria de la Mesa Técnica Interinstitucional, convocada con motivo del primer Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. El encuentro se realizó en el Palacio de la Policía y reunió a autoridades, especialistas y entidades vinculadas con la protección de la niñez.

La directora ejecutiva de CONANI, Alexandra Santelises, destacó que la reforma de la Ley 136-03 incorpora por primera vez disposiciones específicas para proteger a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Las medidas incluyen garantías para una navegación segura, alfabetización digital y prevención de la violencia en línea.

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CONANI planteó que la protección digital de la niñez requiere instituciones preparadas, mecanismos de denuncia accesibles y coordinación entre organismos públicos, centros educativos, familias, plataformas tecnológicas y organizaciones especializadas.

El CONANI y diversas instituciones conmemoraron el primer Día Nacional de la Lucha contra el Grooming en el Palacio de la Policía. (Cortesía: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia)

El 23% de los menores que usa internet sufrió alguna forma de explotación digital

Durante las actividades por la jornada nacional, las instituciones participantes divulgaron resultados de un estudio sobre explotación sexual y abuso infantil en línea. Según los datos expuestos, al menos el 23% de los niños, niñas y adolescentes que utiliza internet en República Dominicana sufrió alguna forma de explotación sexual en entornos digitales.

La información conocida durante el encuentro también indica que los contactos con menores se producen a través de aplicaciones como WhatsApp, TikTok, Instagram y Facebook, además de videojuegos con herramientas de chat o interacción entre usuarios. Estas plataformas permiten a los agresores acercarse a sus víctimas sin necesidad de compartir un mismo espacio físico.

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El riesgo aumenta cuando los menores tienen perfiles públicos, aceptan solicitudes de desconocidos o comparten datos sobre su edad, escuela, domicilio, rutinas familiares o fotografías privadas. Las autoridades insistieron en que las familias deben mantener una comunicación permanente con los niños y adolescentes sobre su uso de dispositivos, redes sociales y videojuegos.

Los agresores recurren a redes sociales como WhatsApp, TikTok, Instagram y videojuegos con chat para contactar a sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias deben reconocer las señales de alerta

Entre las señales que pueden advertir una situación de riesgo figuran cambios repentinos en la conducta, aislamiento, temor a revisar mensajes frente a adultos, uso secreto de dispositivos, recepción de regalos de personas desconocidas y solicitudes de imágenes íntimas.

Las autoridades recomendaron no responsabilizar a los menores ante una posible situación de grooming. También indicaron que las familias deben conservar capturas de pantalla, mensajes, nombres de usuario y enlaces de perfiles, evitar eliminar las pruebas y acudir a las instituciones competentes para formalizar la denuncia.

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La jornada dejó sobre la mesa la necesidad de consolidar una agenda nacional de protección digital que permita enfrentar la violencia sexual y la explotación de menores en internet antes de que el contacto virtual derive en daños mayores.