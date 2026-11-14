Cuba

Periodista cubano, Vladimir Turró, denuncia que lo amenazaron con una pistola para que abandonara un medio independiente

Según su testimonio, tres hombres lo sacaron de la casa de su madre el 12 de noviembre y lo trasladaron en un vehículo particular a una zona apartada

El periodista independiente Vladimir Turró denunció que agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de la vivienda de su madre. (Cortesía: CubaNet)

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El periodista independiente cubano Vladimir Turró Páez denunció este viernes que agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de la vivienda de su madre en el municipio habanero de La Lisa el 12 de noviembre y lo trasladaron a una zona apartada, donde, según su relato, lo apuntaron con una pistola para obligarlo a renunciar públicamente al medio CubaNet.

Turró afirmó que tres hombres llegaron a la casa de su madre y le ordenaron que los acompañara. Luego lo introdujeron en un automóvil particular y lo obligaron a viajar con la cabeza inclinada hacia el suelo durante el trayecto, una posición que, dijo, le causó dolor en la espalda.

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Según el testimonio publicado por CubaNet, el vehículo se detuvo en una zona de monte, alejada de la ciudad. Allí, uno de los agentes sostuvo un teléfono para grabarlo, mientras otro manipulaba una pistola y le exigía que declarara ante la cámara que abandonaba el medio y el periodismo independiente.

Pensé que iban a acabar con mi vida”, relató Turró, quien aseguró que permaneció en silencio ante las presiones. El periodista dijo que desconocía si el arma estaba cargada, aunque describió que el agente quitaba y colocaba el cargador.

El comunicador permaneció retenido durante unas diez horas. Tras la amenaza, fue llevado a la Sexta Unidad de la Policía, donde un instructor de Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, le presentó un acta de advertencia.

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Un agente amenazó con una pistola a Turró para forzar su renuncia pública a CubaNet. (Cortesía: Facebook)
Un agente amenazó con una pistola a Turró para forzar su renuncia pública a CubaNet. (Cortesía: Facebook)

La advertencia incluyó amenazas de prisión por ejercer el periodismo independiente

Le exigieron abandonar CubaNet y la posibilidad de iniciar un proceso penal en su contra bajo la figura de “usurpación de capacidad legal”. A pesar de ello, el reportero manifestó que continuaría con su labor. “Mi único delito será estar en la calle con un teléfono y un micrófono”, expresó al final de su testimonio.

El episodio ocurrió dos días después de que Turró se negara a asistir a una citación telefónica para presentarse en Villa Marista. El periodista había exigido una notificación formal por escrito antes de comparecer.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó esa citación como un hecho de hostigamiento.

El organismo registraba, hasta octubre de 2026, 15 hechos violatorios contra Turró desde abril de 2024, entre vigilancia, citaciones, amenazas y agresiones.

El incidente ocurrió luego de que el periodista exigió una orden formal por escrito ante una citación telefónica. (Cortesía: Cubalex)
El incidente ocurrió luego de que el periodista exigió una orden formal por escrito ante una citación telefónica. (Cortesía: Cubalex)

Por su parte, Cubalex calificó el hecho como una vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y a la integridad personal. En un pronunciamiento sobre el caso, indicó que, entre enero y octubre de 2026, más de 100 periodistas, comunicadores y personas de su entorno fueron objeto de acciones represivas en Cuba, según su monitoreo.

Cubalex exigió el cese de las amenazas, la intimidación y las represalias contra Turró y otros periodistas independientes. La organización señaló que ninguna persona debe ser detenida, amenazada o castigada por informar.

Por su parte, el OCLE indicó que documentaría el caso bajo los indicadores de detención arbitraria, ataques, amenazas o agresiones psicológicas y uso abusivo del poder. La entidad sostuvo que la retención sin una orden judicial, la presunta amenaza con un arma y la presión para que abandonara su medio forman parte de prácticas dirigidas contra el trabajo periodístico independiente.

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