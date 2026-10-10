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Nueve tecnologías de seguridad vial en carros y motos que previenen accidentes

El sistema de frenado autónomo de emergencia detecta posibles peligros en la parte frontal del vehículo y puede activar los frenos cuando advierte que el conductor no respondió a tiempo

Oficial de policía examina un SUV compacto gris oscuro con la parte delantera severamente destrozada y escombros en el suelo. Una valla negra está detrás
Los vehículos modernos incorporan sistemas diseñados para anticipar riesgos y apoyar al conductor en situaciones de tránsito. (Reuters)
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Nueve tecnologías de seguridad vial en carros y motos pueden ayudar a prevenir accidentes, desde sistemas que alertan sobre posibles colisiones hasta herramientas que asisten al conductor durante los cambios de carril, el estacionamiento o la circulación en carretera.

Estas funciones están presentes en parte de los modelos de BMW, Mini y BMW Motorrad. Su incorporación forma parte de una estrategia de seguridad vial con la que la compañía busca promover una conducción más atenta frente a peatones, ciclistas, motociclistas y otros conductores.

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Vivian Alarcón, directora de Comunicaciones y Marca Corporativa de Autogermana señaló que estos recursos tecnológicos pueden aportar información adicional al conductor, aunque no reemplazan su responsabilidad al volante ni la necesidad de respetar las normas de tránsito.

Las herramientas tecnológicas pueden complementar la conducción, pero no eximen al usuario de respetar las normas viales. REUTERS/Carmen Jaspersen
Las herramientas tecnológicas pueden complementar la conducción, pero no eximen al usuario de respetar las normas viales. REUTERS/Carmen Jaspersen

Nueve tecnologías de seguridad vial en carros

Las nueve tecnologías destacadas son:

  • Frenado autónomo de emergencia.

Identifica una situación de riesgo delante del vehículo y puede aplicar los frenos si detecta que no hubo reacción suficiente por parte del conductor. Su objetivo es reducir la velocidad antes de un impacto o evitarlo cuando las condiciones lo permiten.

  • Alerta de colisión frontal.

Advierte sobre la proximidad de un vehículo, obstáculo o usuario de la vía ubicado adelante. El sistema busca que el conductor adopte una acción preventiva, como disminuir la velocidad.

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La alerta de colisión frontal avisa cuando existe un riesgo de impacto con un elemento situado delante del auto. REUTERS/Maxim Shemetov
La alerta de colisión frontal avisa cuando existe un riesgo de impacto con un elemento situado delante del auto. REUTERS/Maxim Shemetov
  • Alerta de colisión lateral.

Emite avisos ante riesgos de contacto con vehículos u objetos situados a los costados. Puede resultar útil en maniobras de cambio de carril o al circular en espacios reducidos.

  • Aviso de cambio involuntario de carril.

Emplea cámaras y sensores para reconocer las demarcaciones de la vía. Si el vehículo se desvía sin que exista una señalización de giro, activa una advertencia.

  • Centrado de carril.

En algunos modelos, el sistema puede hacer ajustes sobre la dirección para ayudar a mantener el vehículo dentro de la trayectoria. Esta asistencia requiere que el conductor conserve el control permanente.

Un SUV plateado estacionado en una carretera asfaltada junto a un hombre que mira el atardecer entre montañas y el mar.
Las cámaras y sensores permiten reconocer si un vehículo abandona su carril sin una maniobra señalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Control de crucero adaptativo.

Permite fijar una velocidad y ajustarla según la circulación de los vehículos ubicados adelante. De ese modo, puede reducir la marcha para conservar una distancia determinada.

  • Asistente de mantenimiento de carril.

Alerta o interviene de forma limitada cuando el vehículo se aproxima a las líneas de la calzada. Su operación varía según el modelo y la configuración disponible.

  • Monitoreo de puntos ciegos.

Detecta vehículos que se ubican en áreas que no siempre son visibles a través de los espejos laterales. Esta herramienta puede advertir al conductor antes de iniciar un desplazamiento lateral.

autos - luces del tablero - carros - conducción - tecnología - 4 de junio
El control de crucero adaptativo modifica la velocidad programada de acuerdo con el tránsito que circula adelante. (Gemini)
  • Cámara de visión de 360 grados.

integra imágenes de cámaras situadas alrededor del vehículo para mostrar el entorno cercano. Puede facilitar las maniobras de parqueo y la detección de obstáculos a baja velocidad.

Las motos incorporan sistemas de asistencia

Alarcón afirmó que las motocicletas también han sumado recursos tecnológicos de seguridad, aunque sus características dependen de cada modelo y de las condiciones propias de este tipo de vehículos.

Mencionó sistemas de frenado, alertas, cámaras y asistencias relacionadas con la circulación.

Alarcón sostuvo que la entrega de un vehículo debe incluir una explicación de sus herramientas de asistencia. Los puntos de atención cuentan con personal que puede orientar a los clientes sobre funciones específicas. La disponibilidad de cada tecnología varía por marca, modelo y versión.

La explicación de las asistencias disponibles forma parte del proceso de entrega de un vehículo. REUTERS/Benoit Tessier
La explicación de las asistencias disponibles forma parte del proceso de entrega de un vehículo. REUTERS/Benoit Tessier

Diseño inteligente podría extender 20% la vida útil de las baterías de autos eléctricos

Un equipo de la Universidad Tecnológica Chalmers, en Suecia, desarrolló un diseño de batería para vehículos eléctricos que podría extender su vida útil en más de 20%.

La propuesta utiliza interruptores electrónicos y un sistema de control capaz de modificar las conexiones entre celdas durante el uso del vehículo. Así, cuando una celda pierde capacidad antes que las demás, el paquete puede aislarla y mantener en funcionamiento las unidades que conservan mejor rendimiento.

Un diseño de batería desarrollado en Suecia permitiría aislar celdas deterioradas para prolongar el funcionamiento del conjunto. REUTERS/Vincent West/Foto de archivo
Un diseño de batería desarrollado en Suecia permitiría aislar celdas deterioradas para prolongar el funcionamiento del conjunto. REUTERS/Vincent West/Foto de archivo

Las baterías convencionales dependen de conexiones fijas, por lo que una sola celda deteriorada puede limitar la capacidad de todo el conjunto. Según simulaciones realizadas sobre 20 modelos de vehículos de 15 fabricantes, un paquete de 80 kilovatios-hora podría retrasar su reemplazo cerca de 14 meses frente a un diseño tradicional.

El sistema aún no está disponible en vehículos de producción. Los investigadores aclararon que los resultados proceden de simulaciones y requieren pruebas prolongadas en condiciones reales.

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