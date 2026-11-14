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Los memes de la caída de Argentina contra Uruguay: las jugadas de Nico Paz, el gol en contra de Balerdi y la ausencia de Messi, los focos

La Scaloneta perdió 2-1 contra la Celeste en La Bombonera en el arranque de la era posterior a la Pulga. Las reacciones en las redes sociales

Dos futbolistas disputan el balón en un partido junto a tres capturas de publicaciones de redes sociales con imágenes y textos cómicos.
Los mejores memes de la caída de Argentina contra Uruguay
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La selección argentina cayó 2-1 contra Uruguay en el primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. La Celeste se impuso en La Bombonera con los goles de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo, mientras que en la Albiceleste convirtió Julián Álvarez. El inicio de la era post Lionel Messi fue uno de los grandes focos en las redes, ya que su ausencia, independientemente del resultado, no pasó desapercibida.

Al igual que en las últimas presentaciones de la Scaloneta, Nico Paz fue uno de los jugadores más aclamados por el público. El volante ofensivo del Como 1907 cautivó a los aficionados con sus intervenciones y generó furor en las redes sociales. Del otro lado, Rodrigo Bentancur acaparó los reflectores al ubicarse como director de orquesta del mediocampo Celeste y lucirse con una notable salida desde el fondo tras romper la presión de la Selección.

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Luego de un primer tiempo con pocas situaciones de peligro, algo que los usuarios de redes sociales exprimieron en redes, Uruguay se adelantó en el marcador en el arranque del complemento de manera insólita. En una pelota parada a favor de los Charrúas, un despeje de Lisandro Martínez impactó sobre la cabeza de Leonardo Balerdi y entró bajo los tres palos. Luego de una revisión del VAR por un posible fuera de juego, el combinado de Diego Forlán confirmó el 1-0.

Uruguay estiró la ventaja de inmediato con el balón detenido. En un tiro de esquina, Maximiliano Araújo conectó de cabeza en el primer palo para convertir el 2-0. Más adelante, Gianluca Prestianni consumó un gran ingreso desde el banco de suplentes y brindó una asistencia para que Julián Álvarez recortara distancias en el marcador a los 72 minutos. El reencuentro de la Araña con el gol fue otra de las acciones más comentadas en redes.

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Pese a la situaciones de peligro en los últimos minutos, Uruguay mantuvo la ventaja y se quedó con el triunfo en La Bombonera. Argentina cerrará la fecha FIFA de noviembre el martes 11 contra Costa Rica: se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, desde las 20:00 (hora argentina).

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY

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