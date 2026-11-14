Honduras

Honduras: Aeronáutica Civil alerta por suspensión de despegues en Estados Unidos y posibles afectaciones a vuelos

La restricción fue ordenada por la Administración Federal de Aviación debido a problemas técnicos en los sistemas de comunicación de los centros de control aéreo. La autoridad hondureña pidió a los pasajeros verificar sus itinerarios antes de trasladarse a los aeropuertos.

Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos
La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil informó sobre la suspensión temporal de despegues ordenada en Estados Unidos por problemas en los sistemas de comunicación. (Foto: EFE/ Carlos Lemos)
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La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) informó este viernes 13 de noviembre sobre una suspensión temporal de los despegues desde aeropuertos de Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara detener estas operaciones por fallas en los sistemas de comunicación que utilizan los centros de control del tránsito aéreo.

La medida, conocida como Ground Stop, establece que las aeronaves que tenían previsto despegar desde terminales estadounidenses deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso, mientras se atiende el inconveniente técnico.

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A través de un comunicado, la autoridad hondureña explicó que la disposición responde a problemas que afectan los Centros de Control de Tránsito Aéreo de Estados Unidos, por lo que las operaciones de salida quedaron sujetas a la restricción anunciada por la FAA.

Sin embargo, Aeronáutica Civil aclaró que los vuelos internacionales que tienen previsto aterrizar en Estados Unidos serán gestionados de manera individual, de acuerdo con las condiciones operacionales. Esto significa que no todas las llegadas estarán necesariamente sujetas a la misma disposición.

La institución pidió a los hondureños que tienen viajes programados hacia o desde ese país, así como a quienes realizan conexiones en territorio estadounidense, mantenerse atentos a las comunicaciones de las aerolíneas.

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Avión de Frontier Airlines gris y verde volando en cielo azul. Tren de aterrizaje desplegado, logos de Frontier y flyfrontier.com visibles. Animales en la nariz y cola
La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso que las aeronaves que tenían previsto despegar desde aeropuertos estadounidenses permanecieran en tierra hasta nuevo aviso. (Foto: Reuters)

Entre las recomendaciones figura consultar directamente con las compañías aéreas para conocer el estado de cada itinerario y verificar si existen retrasos, cancelaciones o modificaciones en los horarios.

La AHAC también aconsejó revisar las actualizaciones oficiales antes de trasladarse a las terminales aéreas, con el propósito de evitar inconvenientes ante posibles cambios en las operaciones.

La institución indicó que dará seguimiento a la situación y comunicará cualquier actualización relevante para los usuarios del transporte aéreo nacional.

La suspensión se produjo en medio de una afectación de gran alcance para el transporte aéreo estadounidense. Según información de plataformas especializadas de seguimiento de vuelos, la interrupción había provocado más de 10,000 retrasos y alrededor de 1,700 cancelaciones en distintas terminales del país durante la jornada del viernes.

Entre los aeropuertos con mayores afectaciones figuraban los de Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver, Atlanta y Charlotte. También se reportaron cancelaciones en terminales de Nueva York, como LaGuardia y JFK.

Pese a la restricción ordenada en territorio estadounidense, el experto en conectividad aérea Peter Fleming descartó que exista una suspensión general de los vuelos entre Honduras y Estados Unidos.

Fleming explicó que, después de realizar consultas, constató que los aeropuertos hondureños no habían reportado cancelaciones para este viernes ni para los días anteriores o posteriores. Por ello, señaló que hasta ese momento no se registraban afectaciones directas en las operaciones aéreas del país.

No obstante, advirtió que los inconvenientes podrían presentarse principalmente entre los pasajeros que utilizan aeropuertos estadounidenses como puntos de conexión para continuar sus viajes hacia otros destinos.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que salga desde San Pedro Sula hacia Miami y tenga previsto continuar posteriormente hacia Nueva York o Chicago. Si alguno de los trayectos de su itinerario sufre retrasos o cancelaciones, el viajero podría perder su conexión.

Aeronáutica Civil recomendó a los hondureños con viajes programados hacia o desde Estados Unidos consultar directamente con sus respectivas aerolíneas. (Foto: Aeronáutica civil )
Aeronáutica Civil recomendó a los hondureños con viajes programados hacia o desde Estados Unidos consultar directamente con sus respectivas aerolíneas. (Foto: Aeronáutica civil )

El especialista indicó que las aerolíneas cuentan con protocolos para atender a los pasajeros afectados y reducir las consecuencias de este tipo de situaciones. Entre las medidas de asistencia pueden figurar coberturas de alojamiento y alimentación, cuando las circunstancias lo ameriten.

También señaló que las condiciones climáticas podrían complicar el panorama, debido al acercamiento de una onda de frío por el norte y noreste de Estados Unidos.

Ante esa posibilidad, recomendó a los viajeros que tienen previsto trasladarse durante los próximos días y el fin de semana mantenerse en comunicación con las compañías aéreas, consultar sus centros de atención y revisar las plataformas oficiales para confirmar el estado de sus vuelos.

Fleming explicó que los pasajeros pueden ingresar su código de reserva o número de itinerario en las páginas de las aerolíneas para comprobar si su vuelo continúa confirmado, presenta retrasos o fue cancelado.

Asimismo, enfatizó que los viajeros no deben asumir que todos los vuelos están suspendidos por la restricción general, ya que las afectaciones dependen de las condiciones de cada aeropuerto y de las conexiones programadas.

Ante la situación, la recomendación principal de las autoridades y especialistas es confirmar directamente con las aerolíneas cualquier cambio relacionado con los itinerarios.

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