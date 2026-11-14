Instagram permite crear filtros para Stories escribiendo una descripción, pero solo en Estados Unidos

Instagram lanzó Effect Builder, una herramienta web gratuita que crea filtros para Stories a partir de descripciones de texto. (META)

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Instagram lanzó Effect Builder, una herramienta gratuita que crea filtros para Stories a partir de una descripción escrita. Funciona en la web, no dentro de la aplicación, y por ahora solo pueden usarla personas mayores de 18 años que viven en Estados Unidos.

El usuario escribe qué aspecto quiere, por ejemplo una textura de película antigua, tonos de acuarela suave o colores de historieta, y la inteligencia artificial de Meta genera el efecto.

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Se puede subir una foto como referencia de estilo. Según Social Media Today, que cita el anuncio de Meta, la IA toma de esa imagen el color, la iluminación y la textura para guiar el resultado.

La inteligencia artificial de Meta procesa imágenes de referencia para guiar el color, la iluminación y la textura del efecto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El creador puede probar el efecto con sus propias fotos y pedir cambios con nuevas instrucciones. La herramienta ofrece además reescribir la descripción con IA en un texto más detallado.

The Verge probó esa opción con la frase “Haz un filtro que convierta las fotos en páginas de historieta”, y el resultado fue casi idéntico al de la frase original.

Cada efecto pasa por una revisión de seguridad

Los efectos no se publican automáticamente. Instagram los envía a una revisión de seguridad y solo después quedan disponibles para el resto. Social Media Today informó que el proceso suele tardar menos de 24 horas y que el creador puede seguir el estado en la pestaña Biblioteca de la herramienta.

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Instagram somete cada filtro a una revisión de seguridad que tarda menos de 24 horas antes de su publicación. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Una vez aprobado, el efecto aparece en el buscador de efectos de Stories junto con los demás. Cada vez que alguien lo usa, la historia muestra el nombre de usuario del autor, y quien la ve puede tocarlo para ir a su perfil.

Los espectadores también pueden tocar “Try it” (“Pruébalo”) para aplicar el efecto a sus propias fotos. El autor encuentra sus creaciones en la sección “My effects” (“Mis efectos”) de Stories, según Digital Trends.

Una extensión de las funciones de IA de Stories

Instagram sostiene que los efectos de tipo Restyle tuvieron buena recepción en Stories. “Hasta ahora, crear efectos requería habilidades especiales de diseño y técnicas”, dijo Cheechee Lin, diseñadora de producto de Instagram, en el anuncio que cita Social Media Today.

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Meta no precisó el modelo de inteligencia artificial detrás de Effect Builder ni la fecha de estreno en otros países. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Social Media Today señala que Restyle, lanzado por Instagram en octubre de 2025, ya permitía generar efectos con descripciones y compartirlos. Según ese medio, la novedad está en los controles adicionales y en la posibilidad de crear efectos desde una computadora.

El lanzamiento llegó una semana después de que Instagram llevara Edits a macOS, según The Verge. La compañía no informó cuándo la herramienta estará disponible en otros países, de acuerdo con el medio indio Croma Unboxed, que además indica que Instagram no precisó qué modelo de IA la impulsa.

Para quienes viven fuera de Estados Unidos, por ahora no hay una fecha de llegada confirmada. El acceso depende de que Instagram amplíe la disponibilidad de la herramienta, que sigue limitada a mayores de 18 años en ese país.

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Instagram amplió su editor de videos Edits con una versión para computadoras Mac orientada a competir con CapCut. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Instagram activa un editor de videos para PC

Instagram amplió Edits con una versión para computadoras Mac, con la que busca competir con CapCut en la edición de video para creadores.

La herramienta incorpora línea de tiempo multipista, controles para teclado y ratón, fotogramas clave y formas de onda de audio, funciones que permiten ordenar clips, ajustar cortes y crear transiciones con mayor precisión.

Posibilita publicar directamente en Instagram desde la computadora, etiquetar usuarios, añadir ubicaciones y exportar archivos horizontales o verticales en hasta 4K, sin marca de agua.

Meta afirma que Edits supera los 50 millones de usuarios móviles. La empresa prevé actualizaciones semanales y trabaja para que los proyectos puedan continuar entre la computadora y el celular. Meta pretende atraer creadores de contenidos complejos habituales.

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