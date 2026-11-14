Cruz Roja atiende un accidente de tránsito cada ocho minutos en Costa Rica: 535 personas han muerto en carretera durante 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende, en promedio, un accidente de tránsito cada ocho minutos, según sus indicadores operativos de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Costa Rica, la Cruz Roja Costarricense atiende, en promedio, un accidente de tránsito cada ocho minutos, una frecuencia que evidencia la demanda de servicios de emergencia relacionada con los siniestros viales. Mientras tanto, las estadísticas del Instituto Nacional de Seguros (INS) registran 535 personas fallecidas en carretera durante 2026, de acuerdo con el corte institucional de octubre.

Los datos fueron divulgados en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, que se conmemorará este domingo 15 de noviembre, con el propósito de recordar a quienes perdieron la vida y promover la prevención.

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Según los indicadores operativos de la Cruz Roja, la frecuencia de atención equivale a aproximadamente 56,925 accidentes estimados en lo que va de 2026.

La institución también explicó que atiende aproximadamente una emergencia por minuto, por lo que los incidentes de tránsito representan alrededor del 12.5% de sus intervenciones, es decir, una de cada ocho.

Más de 2,500 pacientes trasladados en condición delicada

Las consecuencias de los accidentes también se reflejan en la gravedad de las emergencias atendidas por los equipos de rescate.

Durante 2026, la Cruz Roja Costarricense reportó 2,542 pacientes trasladados en condición delicada hacia centros médicos, debido a las lesiones sufridas en accidentes de tránsito.

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Además, contabilizó 479 pacientes atendidos sin signos vitales en escenarios relacionados con estos incidentes.

Las cifras también reflejan la necesidad de disponer de ambulancias, personal especializado y equipos de atención prehospitalaria para responder a este tipo de emergencias.

Durante este año, los cruzrojistas han trasladado a 2,542 pacientes en condición delicada y atendido a 479 personas sin signos vitales en accidentes viales. Crédito: Cruz Roja Costarricense

INS destina ₡185 millones (USD 411 mil) diarios para atender accidentes

El impacto de los siniestros viales también alcanza los recursos destinados a la atención médica y las indemnizaciones.

De acuerdo con el INS, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 37,392 accidentes de tránsito, que dejaron 41,388 personas lesionadas.

La atención de las víctimas y las indemnizaciones correspondientes representaron una inversión acumulada de ₡50,576 millones (USD 112 millones), mediante el Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

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Esta cantidad equivale a un promedio superior a ₡185 millones (USD 411 mil) diarios durante los primeros nueve meses del año.

La cantidad de personas lesionadas aumentó un 9% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 37,974 afectados.

En cuanto a las muertes, el INS reportó un incremento del 13.6%, al pasar de 471 víctimas mortales en el corte de octubre de 2025 a 535 en el mismo corte de 2026.

Motociclistas representan la mayoría de los lesionados

Los datos del INS identifican a los motociclistas como el grupo con mayor participación entre las personas lesionadas.

De los 41,388 afectados registrados hasta septiembre, 27,182 viajaban en motocicleta, lo que equivale aproximadamente al 66% del total.

Además, 268 de las 535 personas fallecidas registradas por la institución eran usuarios de este medio de transporte, aproximadamente la mitad de las víctimas mortales.

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Entre los principales comportamientos de riesgo, el INS mencionó el exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos, las distracciones al volante y la conducción bajo los efectos del alcohol.

La presidenta ejecutiva de la institución, Gabriela Chacón, destacó la importancia de reforzar las medidas preventivas.

“Ninguna indemnización puede devolver una vida ni evitar el sufrimiento de una familia”, señaló.

Los motociclistas representan el 66% de las personas lesionadas registradas por el INS durante los primeros nueve meses de 2026. Fuente: UCR

Llamado a la prevención en las carreteras

Con motivo de la conmemoración internacional, ambas instituciones solicitaron a conductores y peatones adoptar conductas que permitan reducir las emergencias viales.

“Las cifras detrás de cada accidente nos recuerdan que hay personas, familias e historias que pueden cambiar para siempre”, manifestó Chacón.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar las distracciones, utilizar los dispositivos de seguridad y no conducir bajo los efectos del alcohol.

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