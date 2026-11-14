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Blackstone recorta la deuda de su centro de datos QTS por baja demanda

La firma de centros de datos para inteligencia artificial captará USD 300 millones, frente a los USD 800 millones previstos, tras rechazar rendimientos más altos

La firma de centro de datos QTS tuvo que reducir la venta de deuda privada porque no consigue suficiente inversión.
La firma de centro de datos QTS tuvo que reducir la venta de deuda privada porque no consigue suficiente inversión.
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QTS, la empresa de centros de datos para inteligencia artificial que pertenece a Blackstone, redujo en cerca de 60% una venta de deuda privada porque no logró suficiente demanda. Según Bloomberg, recaudará unos USD 300 millones, frente a los USD 800 millones que buscaba, y se negó a pagar rendimientos mucho más altos.

Bloomberg citó a personas con conocimiento de la operación, que pidieron no ser identificadas. Según esas fuentes, algunos inversores rechazaron el precio ofrecido y otros tenían límites internos, porque QTS ya había acudido varias veces a este mercado. Un portavoz de Blackstone declinó hacer comentarios.

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La venta se conoció a fines de octubre, cuando se informó que QTS buscaba unos USD 800 millones con vencimientos de entre siete y 15 años. Entre los bancos organizadores figuraban Mizuho, Natixis, Société Générale y Wells Fargo. Parte del dinero iba a servir para refinanciar deuda existente.

Blackstone solo logró recaudar unos USD 300 millones, frente a los USD 800 millones que buscaba. (Blackstone)
Blackstone solo logró recaudar unos USD 300 millones, frente a los USD 800 millones que buscaba. (Blackstone)

Solo USD 100 millones se colocaron entre inversores

De los USD 300 millones, USD 100 millones corresponden a un bono de colocación privada a siete años, que se fijó el viernes con un rendimiento 2,45 puntos porcentuales superior al de las referencias del mercado. Los otros USD 200 millones son un préstamo bancario a cinco años, cuyo precio se definirá en las próximas semanas.

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Una colocación privada es una venta de bonos a un grupo reducido de compradores profesionales, sin oferta pública. Según Bloomberg, ese mercado es mucho menor que el de bonos públicos y lo dominan aseguradoras de vida y gestoras de activos, que suelen conservar la deuda durante años. La emisión de este tipo con grado de inversión superó apenas los USD 200.000 millones el año pasado, según Private Placement Monitor.

Las fuentes de Bloomberg explicaron que Blackstone no quiso subir los rendimientos porque se financia con frecuencia en varios mercados. Un precio más alto para QTS podría fijar una referencia más cara para los inversores que evalúan otra deuda vinculada con la gestora. Por eso optó por una operación menor al precio que quería.

Centro de datos IA
La deuda que pensaba refinanciar QTS seguirá vigente. (Reuters)

Con el monto reducido, la deuda bancaria a cinco años que QTS pensaba refinanciar con el bono seguirá vigente, según una de las fuentes.

QTS ya había pedido miles de millones prestados

Según Bloomberg, QTS recaudó miles de millones en colocaciones privadas mediante al menos dos ventas de deuda en los últimos 18 meses: una de USD 1.650 millones con grado de inversión el año pasado y otra de USD 800 millones. Este año vendió además bonos verdes para financiar proyectos, por USD 4.600 millones en abril y USD 3.900 millones en agosto.

Blackstone compró QTS en 2021 por unos USD 10.000 millones, incluida la deuda. Desde entonces, la operadora recurrió a distintas fuentes de capital para ampliar sus centros de datos, en un momento de fuerte gasto en la infraestructura que necesita la inteligencia artificial.

Blackstone compró QTS en 2021 por unos USD 10.000 millones, incluida la deuda. REUTERS/Mike Segar//File Photo
Blackstone compró QTS en 2021 por unos USD 10.000 millones, incluida la deuda. REUTERS/Mike Segar//File Photo

Bloomberg señaló que las empresas de IA enfrentan dificultades al recurrir a todos los rincones de los mercados de capital, de los bonos con grado de inversión al financiamiento de proyectos, para costear inversiones que podrían alcanzar billones de dólares en los próximos años.

El tramo de USD 200 millones en préstamo bancario todavía no tiene precio: se espera que se defina en las próximas semanas.

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