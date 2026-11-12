Tecno

Investigador de Google dijo que 48 agentes de IA descubrieron un sitio maya, pero ya estaba mapeado

Arqueólogos objetaron que no figurar en el registro mexicano no equivale a ser desconocido, y temen una oleada de supuestos hallazgos de aficionados con herramientas automáticas

Hallazgo de sitio Maya con IA
Pietro Miotti, investigador de Google, usó agentes de IA para analizar imágenes de lidar en la región maya. (@PietroMiotti/X)
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El investigador de Google Pietro Miotti dijo que 48 agentes de inteligencia artificial habían hallado en México un sitio maya que no figuraba en el registro oficial. Después se supo que arqueólogos ya lo habían mapeado en un estudio de 2025. El caso abrió una discusión sobre aficionados que usan IA en campos científicos.

Miotti aclaró no ser arqueólogo. Según The Verge, trabajó por su cuenta y sin recursos de la empresa. Su blog describe un proyecto de tres días, del 18 al 21 de octubre, que había empezado con una idea durante un viaje a Perú.

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Como los datos públicos de Perú eran escasos, Miotti pasó a la región maya. Convirtió en imágenes unos 1.200 kilómetros cuadrados de lidar de la NASA, una tecnología que dispara pulsos láser a través de la vegetación para dibujar el relieve del suelo, y puso a los agentes a revisarlas una por una.

Sitio maya
El sitio identificado presentaba una plaza nivelada, una pirámide ovalada y un patio elevado sobre una colina. (@PietroMiotti/X)

No usó un modelo especial: los agentes miraron las imágenes siguiendo una guía para distinguir pirámides, plataformas y plazas de colinas, sumideros y caminos. Entre los candidatos quedó un sitio en una colina, con una plaza nivelada, una pirámide ovalada y un patio elevado.

El 21 de octubre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México respondió que no tenía registrado ningún sitio arqueológico en esas coordenadas. Miotti contó que usó a los agentes para traducir su informe al español y escribió que era “por lejos el mejor momento de la historia para estar vivo”.

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El sitio ya estaba en un estudio de 2025

La corrección llegó el 11 de noviembre. Miotti actualizó su entrada para reconocer que el lugar figura en un artículo de Francisco Estrada-Belli, Marcello Canuto, Ivan Šprajc y Juan Carlos Fernandez-Diaz, publicado en 2025 en la revista científica Journal of Archaeological Science: Reports. Los agentes y él pasaron por alto ese trabajo.

Sitio maya
Un estudio de 2025 en Journal of Archaeological Science: Reports ya había documentado el mismo lugar. (Journal of Archaeological Science: Reports)

El sitio estaba ausente del registro del INAH, pero no era desconocido para los especialistas. Miotti escribió que los agentes lo redescubrieron en lugar de descubrirlo. Dijo a The Verge que, como no es arqueólogo, no sabía que un lugar sin registrar no equivale a un lugar sin mapear.

Según Miotti, comprobar si un sitio ya se conoce exige comparar imágenes con las figuras de los artículos, porque los arqueólogos no publican las coordenadas. Dijo que esa tarea es mucho más difícil para los agentes y que las herramientas deben mejorar en ella.

Los arqueólogos critican la palabra “descubrimiento”

La publicación original superó el millón de vistas en la red social X, según el sitio especializado Sysnote. Sarah Parcak, profesora de la Universidad de Alabama en Birmingham, escribió en Bluesky que “para esto existe la revisión por pares”, y recordó que la ausencia en una base oficial no prueba que algo sea desconocido.

Sarah Parcak, arqueóloga de la Universidad de Alabama en Birmingham, cuestionó la falta de revisión por pares. (Europa Press)
Sarah Parcak, arqueóloga de la Universidad de Alabama en Birmingham, cuestionó la falta de revisión por pares. (Europa Press)

Elizabeth Graham, profesora de arqueología mesoamericana en el University College de Londres, dijo a The Verge que los especialistas conocen “toneladas de sitios” sin explorar y que el problema es la falta de fondos para excavarlos. También objetó el verbo “descubrir”: las comunidades locales suelen conocer los lugares de su zona.

Šprajc, profesor del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes y coautor del estudio que documentaba el sitio, dijo que el trabajo de los agentes no le impresionó. Recordó que los arqueólogos usan lidar desde hace tiempo y que consultar al INAH no basta, porque el instituto no tiene toda la información.

Šprajc contó que acababa de recibir otro correo de un “descubridor” con IA y que teme una avalancha de mensajes. También advirtió de un riesgo: publicar la ubicación de sitios puede atraer a saqueadores, aunque dijo que no veía un problema mayor mientras no ocurra.

Elizabeth Graham, del University College de Londres, objetó el uso del término "descubrimiento". (Reuters)
Elizabeth Graham, del University College de Londres, objetó el uso del término "descubrimiento". (Reuters)

Miotti respondió que no esperaba tanta atención. Dijo que actualizó la entrada apenas le avisaron y que arqueólogos y estudiantes de doctorado le escribieron interesados en su método. Sostiene que los agentes pueden ayudar a ordenar grandes volúmenes de datos, siempre que un experto verifique lo que encuentran.

En su blog, Miotti informó que el sitio quedó en manos del INAH y de los arqueólogos que lo mapearon primero, y que publicará una actualización si surge algo.

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