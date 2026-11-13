Tecno

Estados Unidos usará IA en todo su espacio aéreo para reordenar vuelos y reducir demoras

Según la agencia, ahorró 10 minutos y casi 300 litros de combustible por avión desviado, pero el sindicato de controladores dice que no participó en su diseño

Siluetas de dos controladores frente a monitores en una torre de control, junto a bastidores de servidores y un avión despegando al fondo.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prueba nuevo software con IA para mejorar el tráfico aéreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) extendió a los 22 centros de control de tráfico aéreo del país un sistema de inteligencia artificial que recomienda cambiar rutas y horarios de vuelos antes de que se formen atascos. La agencia lo anunció el 10 de noviembre.

Desde que el sistema empezó a funcionar, el 21 de septiembre, ayudó a desviar 180 vuelos, según la FAA. El ahorro promedio fue de 10 minutos y de casi 80 galones, unos 300 litros de combustible, por cada vuelo. La agencia no explicó cómo calculó esas cifras ni con qué período las compara.

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La herramienta se llama SMART, por las siglas en inglés de Gestión Estratégica del Espacio Aéreo, Rutas y Trayectorias. Está en la nube y reúne 200 flujos de datos: clima, trayectorias de los aviones, volumen de tráfico y cantidad de controladores disponibles.

Persona de espaldas con abrigo, mochila y maleta frente a un ventanal de aeropuerto que da a la pista con aviones.
La FFA de Estados Unidos impulsa el uso de su sistema SMART, el cual ayuda a los controladores aéreos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El circuito de decisión incluye personas. Un equipo de especialistas de la FAA en Washington valida los datos y envía recomendaciones al Centro de Comando de Control de Tráfico Aéreo, en Warrenton, Virginia. Ese centro las transmite a las instalaciones locales, cuyos directivos deciden si las aplican.

De tres aeropuertos de Washington a todo el país

El sistema debutó el 21 de septiembre en el espacio aéreo de los aeropuertos Reagan, Dulles y Baltimore/Washington, según AeroTime. Entonces el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, lo presentaron. Según la agencia, SMART no puede reemplazar a los controladores ni tomar el mando de un avión.

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Los controladores siguen a cargo de mantener la separación entre aeronaves. Una hoja informativa de la FAA citada por el sitio especializado The Flight Brief dice que la herramienta los ayuda en esa tarea. El proyecto se desarrolla con un contrato de 12 años y USD 875 millones adjudicado a la empresa Air Space Intelligence, según AVweb.

Bedford explicó en agosto el objetivo con una frase que recogió Flying Magazine: “No podemos controlar el clima, pero sí las decisiones que tomamos para mantener el espacio aéreo abierto”. Ars Technica añade que ejecutivos de aerolíneas expresaron su apoyo al despliegue.

Avión de pasajeros con los colores de Air Transat sobre una pista húmeda e iluminada frente a una población costera de noche.
El sistema SMART fue probado en tres aeropuestos de Washington y ahora se desplazará a todo Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sindicato de controladores dice que no participó

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, que representa a más de 15.000 miembros, dijo a Flying Magazine que no fue consultada ni participó en el diseño, las pruebas ni la implementación de SMART. Por eso, afirmó, no puede opinar sobre su efecto en el personal.

El 9 de octubre, más de dos docenas de legisladores enviaron una carta a Duffy y Bedford para pedir que se suspendiera el estreno hasta aclarar cómo se evaluó la seguridad, cómo se capacitó al personal y quién supervisa el sistema, informó AVweb. También preguntaron por el período de evaluación de 90 días y por los criterios para ampliarlo.

El comunicado del 10 de noviembre no respondió esas preguntas, según AeroTime. Gizmodo, que cita a FedScoop, informó además de que demócratas de la Cámara de Representantes pidieron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el organismo de auditoría del Congreso, que revise la estrategia de implementación y los riesgos de seguridad.

Sala de aeropuerto con asientos, pasajeros sentados, una pantalla de salidas colgante y un avión en vuelo visible tras el ventanal.
Sindicado de controladores aéreos señaló que no participó en el desarrollo del sistema de IA SMART. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Airways señaló que el comunicado no indica con qué punto de comparación se midieron los ahorros ni con qué frecuencia las instalaciones aceptaron las recomendaciones. Esas cifras, subrayó, son las que permitirían saber si el sistema mejora de forma sostenida la puntualidad de las aerolíneas.

Duffy dijo en agosto que la FAA completaría el despliegue de SMART en la primavera de 2027, aplicando el sistema por etapas. Flying Magazine recogió que estimó el costo del proyecto en unos USD 10.000 millones.

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