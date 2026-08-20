Tarek Mansour, CEO de Kalshi, criticó la cultura de los consejos empresariales: “La mayoría de las veces son basura”

Kalshi alcanzó una valoración de USD 22.000 millones y consolidó su expansión en el mercado de predicciones (REUTERS/Dado Ruvic)

Guardar

El mercado de predicciones Kalshi explotó en los últimos años, alcanzando una valoración de USD 22.000 millones. Para el CEO de 30 años de la compañía, Tarek Mansour, llegar hasta allí no significó seguir la sabiduría de los profesores de escuelas de negocios o gurús del management; consistió en ignorar por completo los consejos.

“El peor consejo que la mayoría de la gente recibe es que debes salir y buscar un montón de consejos. Realmente no existe una receta para nada de esto”, dijo Mansour al The New York Times en una entrevista reciente.

Además remarcó: “La gente depende demasiado de los consejos, y a la gente le encanta dar consejos porque los hace sentir inteligentes y poderosos. La mayoría de las veces son basura”.

PUBLICIDAD

El escepticismo de Mansour hacia la sabiduría convencional de los fundadores se respalda en su propio historial: él y la cofundadora Luana Lopes Lara convirtieron Kalshi en una plataforma con cuatro millones de usuarios activos y se convirtieron en multimillonarios hechos a sí mismos, con patrimonios estimados de unos USD 2.600 millones cada uno.

Tarek Mansour afirmó que el peor consejo para emprender es buscar consejos y sostuvo que no existe una receta para fundar una empresa (REUTERS/Marco Bello)

En cuanto a su propio enfoque empresarial, Mansour asegura que aprendió principalmente haciendo, incluso al elegir ignorar libros o podcasts de gestión.

“Tengo mucho de ‘me lo inventaré sobre la marcha’”, afirmó en un podcast de Sequoia Capital el mes pasado.

“Ambos, probablemente somos bastante analfabetos emprendedores”, explicó el ejecutivo, refiriéndose a él mismo y a su cofundadora, Lopes Lara. Sobre esto, enfatizó: “No leímos todos los libros, no vimos todos los podcasts”.

PUBLICIDAD

Los cofundadores de Kalshi pasaron de compañeros en el MIT a disruptores multimillonarios de las finanzas

Mansour y Lopes Lara se conocieron como compañeros de clase en el MIT, y con empresas como Goldman Sachs, Palantir, Citadel y Bridgewater Associates en sus currículums colectivos, probablemente iban camino a carreras lucrativas en tecnología y finanzas.

En cambio, menos de un año después de graduarse, decidieron fundar Kalshi en 2018, imaginando inicialmente la compañía como un mercado financiero donde los usuarios pudieran comprar y vender contratos vinculados a los resultados de eventos reales.

Sin embargo, los primeros años fueron todo menos fáciles. Kalshi enfrentó obstáculos regulatorios al buscar la aprobación para su novedoso modelo de negocio, y Mansour admitió que hubo innumerables ocasiones en las que quiso rendirse.

PUBLICIDAD

“Todos los días te despiertas y piensas: ‘¿Qué estoy haciendo?’”, recordó.

Mansour y Luana Lopes Lara convirtieron a Kalshi en una plataforma con cuatro millones de usuarios activos y patrimonios estimados de USD 2.600 millones cada uno (Instagram)

Para 2020, Kalshi obtuvo la aprobación como mercado financiero por parte de la Commodity Futures Trading Commission, y consiguió la autorización para ofrecer contratos vinculados a los resultados electorales de EE. UU. en 2024.

Su crecimiento desde entonces fue exponencial. Kalshi fue valorada en USD 2.000 millones en junio de 2025 antes de dispararse a 22.000 millones en mayo de 2026. A principios de este verano, Financial Times informó que la compañía consideraba una nueva ronda de financiación que podría valorarla en 40.000 millones.

Y si tuviera que dar un consejo a otros fundadores aspirantes, el mensaje de Mansour es simple: asumir riesgos.

“Intenta tanto como puedas asumir tanto riesgo como puedas”, señaló, Pero agregó una advertencia a su propio desprecio por los consejos: “No tomes mi consejo como una verdad absoluta”.

PUBLICIDAD

Kalshi obtuvo en 2020 la aprobación de la Commodity Futures Trading Commission para operar como mercado financiero y ofrecer contratos sobre elecciones de Estados Unidos en 2024 (REUTERS/Dado Ruvic)

Para Kalshi, asumir riesgos tiene un precio potencial de USD 36.000 millones en Nueva York

Pese al escepticismo de Mansour sobre la sabiduría convencional—y ser un disruptor en la industria—su disposición a asumir riesgos puso a Kalshi en la mira por acusaciones de uso de información privilegiada y críticas de que sus contratos equivalen a apuestas.

Nueva York presentó una demanda contra Kalshi la semana pasada, alegando que la compañía opera una plataforma de apuestas sin licencia. El estado pide al tribunal imponer sanciones civiles de USD 100.000 por cada oferta de apuestas deportivas no autorizada, lo que, según la demanda, podría ascender a unos USD 36.000 millones.

Apareciendo en CNBC el día después de presentada la demanda, Mansour defendió a Kalshi y sostuvo que la compañía opera bajo normas federales.

El CEO de Kalshi dijo que aprendió haciendo e ignoró libros y podcasts de gestión para definir su enfoque empresarial (REUTERS/Marco Bello)

“Creo que lo más interesante que está ocurriendo aquí es que tienes una industria, la de los mercados de predicción, que es disruptiva, crece rápido, los consumidores la adoptan y está amenazando a una industria tradicional que no está contenta con eso”, sentenció.

PUBLICIDAD

(c) 2026, Fortune