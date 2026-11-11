La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

Adolescentes posan para una foto con un teléfono que muestra el logotipo de TikTok, en Bonn, Alemania, el 20 de febrero de 2026. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

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La Fiscalía española ha ordenado abrir una investigación sobre la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil en TikTok, después de que la fundación Maldita.es presentara una denuncia tras detectar más de un millar de vídeos explícitos en la plataforma.

La fiscal coordinadora contra la Criminalidad Informática asumirá las diligencias para determinar si se cometieron delitos relacionados con la elaboración y distribución de material de abuso sexual infantil y la corrupción de menores, según informó el Ministerio Público.

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Más de 1.000 vídeos y 48 millones de visualizaciones

La investigación de Maldita.es localizó más de 1.000 vídeos explícitos de abuso sexual infantil, con un total de 48 millones de visualizaciones acumuladas. La organización sostiene que tras la investigación TikTok ha retirado alrededor del 10% de los contenidos que denunció y ha bloqueado el 26% del material ilegal identificado en España.

Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 11, 2026

El análisis también detectó más de 26.000 perfiles de posibles pederastas que intercambiaban o comercializaban este tipo de archivos a través de la red social. De ellos, unos 7.700 operaban en español.

Ilustración fotográfica con la bandera de la UE y el logotipo de TikTok. 2 junio 2023. REUTERS/Dado Ruvic

Casi un centenar de directos con menores en 17 países

La fundación denunciante señaló además que encontró cerca de cien emisiones en directo realizadas por menores en 17 países. Durante esas retransmisiones, algunos usuarios pedían a los niños que realizaran acciones, incluidas propuestas de carácter sexual, a cambio de dinero.

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Las normas de TikTok prohíben que los menores hagan emisiones en directo. Maldita también indicó que el buscador de la plataforma, propiedad de la compañía china ByteDance, no bloqueaba determinadas palabras clave vinculadas a estos contenidos, a diferencia de otras redes sociales.

La investigación se produce mientras la Unión Europea refuerza la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, conocida como DSA, para exigir una mayor responsabilidad a las plataformas. Bruselas estudia además restringir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de febrero medidas contra la difusión de contenidos ilícitos y la manipulación en internet. Entre ellas figuraba su intención de impedir el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años. El Ejecutivo ha reprochado en varias ocasiones a TikTok, X y Meta una respuesta insuficiente ante la creación y circulación de imágenes sexuales falsas de menores.

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