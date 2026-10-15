Amazon lanzó dos dispositivos de IA que escuchan conversaciones y sugieren qué comprar

Amazon presentó los dispositivos de inteligencia artificial Bee Frontier y Bee Eclipse para convertir conversaciones diarias en resúmenes y tareas. (Foto: Amazon)

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Amazon presentó Bee Frontier y Bee Eclipse, dos dispositivos de inteligencia artificial (IA) que escuchan conversaciones durante el día y las convierten en resúmenes y tareas pendientes. El anuncio se conoció este jueves y marca la primera renovación de hardware desde que la compañía compró la startup Bee.

Cuánto vale cada dispositivo que lanzó Amazon

Bee Frontier cuesta USD 74,99 y ya está a la venta. Es una pulsera de silicona que también puede usarse como broche en la ropa, con resistencia al agua IP67 y hasta siete días de batería.

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El dispositivo integra dos micrófonos con filtrado de ruido, pensados para distinguir conversaciones incluso en ambientes concurridos como un restaurante o una oficina abierta.

La pulsera inteligente Bee Frontier cuesta 74,99 dólares, posee resistencia al agua y ofrece una batería con siete días de autonomía. (Foto: Amazon)

Bee Eclipse, en cambio, tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y se adhiere de forma magnética a la parte trasera del teléfono. Costará USD 99,99 y llegará “próximamente”, sin fecha exacta todavía.

Su batería dura más de 21 días con una sola carga, casi el triple que Bee Frontier. Amazon lo presenta como una alternativa pensada para usos más formales, como reuniones de trabajo o llamadas profesionales.

Ambos modelos incluyen una luz que se enciende cuando el micrófono está grabando, y un botón físico para activarlos o apagarlos. Pueden configurarse para dejar de grabar si no detectan sonido durante un tiempo determinado.

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Qué negocio está detrás de la suscripción

Los dos dispositivos funcionan de manera gratuita en una versión limitada, con catorce días de memoria y resúmenes básicos de las conversaciones registradas. Amazon también lanzó Bee Pro, una suscripción mensual.

La integración opcional con Alexa y Amazon genera sugerencias de compra automáticas a partir de las pláticas detectadas. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La suscripción paga cuesta USD 11,99 por mes y desbloquea resúmenes ilimitados, plantillas para distintos tipos de conversación, un asistente de chat personal y una aplicación de escritorio.

La novedad central de esta actualización es la conexión con Alexa+ y con Amazon.com. Según la empresa, un usuario podrá pedirle a Alexa un resumen de una reunión sin sacar el teléfono del bolsillo.

También podrá recibir sugerencias de compra basadas en lo que mencionó en una charla. Si alguien le pide a su pareja que compre arena para gatos, Bee puede mostrar una tarjeta de ese producto en la página principal de Amazon.

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Bee puede conectarse además con Gmail, Google Calendar, Outlook, el registro de salud de Apple y las fotos del usuario, para redactar correos de seguimiento o crear invitaciones de calendario a partir de lo conversado.

Qué medidas implementó Amazon para proteger la privacidad

Amazon sostiene que el audio nunca se almacena: se procesa en tiempo real, se convierte en texto y después se elimina, bajo una arquitectura que la empresa llama “Private Compute”.

Bee se conecta con servicios como Gmail, Outlook y Apple Health para redactar correos de seguimiento y agendar eventos. (Foto: Amazon)

Los usuarios mantienen el control sobre cuándo el dispositivo escucha y pueden revisar o borrar sus datos en cualquier momento, según el comunicado de la empresa.

El lanzamiento llega en medio de un rechazo creciente a las tecnologías de vigilancia permanente, pero Amazon remarcó que las transcripciones y los resúmenes viajan cifrados y que, en las llamadas, se solicita autorización a los demás participantes antes de empezar a grabar la conversación.

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Bee compite con otros dispositivos de notas por inteligencia artificial, como Plaud NotePin y Limitless AI, aunque con precios más bajos. El Plaud Note cuesta USD 159 y el Pocket AI, USD 129.

La primera versión del dispositivo, antes de la compra por parte de Amazon, costaba USD 50 y ya ofrecía resúmenes de conversaciones, un paso más allá de la simple transcripción de audio que ofrecían otros competidores de la categoría.

La arquitectura Private Compute de Amazon procesa el audio en tiempo real y lo elimina para proteger la privacidad del usuario. (Foto Amazon)

Bee Eclipse todavía no tiene fecha exacta de lanzamiento, pero Amazon confirmó que estará disponible en cuatro colores: plateado, medianoche, miel y un tono rosado llamado blush.

En la aplicación, o en una nueva versión para computadoras, los usuarios acceden a resúmenes organizados con plantillas pensadas para distintos contextos, como clases, planes de cuidado médico o sesiones de intercambio de ideas.

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Asimismo, Bee permite repasar conversaciones de días anteriores y, según el comunicado de la empresa, detecta temas que se repiten para sugerir objetivos y recordatorios personalizados a partir de esos patrones.