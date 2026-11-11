SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship el 13 de noviembre

SpaceX atrapó el propulsor en tres vuelos anteriores, según Space.com, pero nunca intentó hacerlo con la nave. REUTERS/Mike Blake

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SpaceX intentará el viernes 13 de noviembre algo que nunca hizo: recuperar con su torre de lanzamiento tanto el propulsor Super Heavy como la nave Starship en el mismo vuelo. La empresa fijó una ventana de 75 minutos desde las 4:45 p.m. de Texas (22:45 GMT), sujeta a aprobación regulatoria.

La compañía describe el Vuelo 15 como el primero que devolverá ambas piezas a la base de lanzamiento. Si sale bien, dijo SpaceX, será la primera recuperación completa de un sistema de lanzamiento orbital. Starship es el cohete más grande jamás construido y se diseñó para reutilizarse por completo.

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La captura consiste en que dos brazos mecánicos de la torre, apodados “palillos chinos” (chopsticks), sujeten la pieza en el aire cuando regresa al punto de partida en Starbase, en el sur de Texas. SpaceX atrapó el propulsor en tres vuelos anteriores, según Space.com, pero nunca intentó hacerlo con la nave.

La nave espacial Starship y su propulsor Super Heavy v3 despegan en su vuelo de prueba de 14 horas desde el complejo de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas, EEUU. 28 septiembre 2026. REUTERS/Steve Nesius

Dos capturas, con 22 horas de diferencia

El propulsor, el Booster 22, volverá primero. Según el cronograma de SpaceX, tras separarse de la nave encenderá motores para regresar y será atrapado unos 6 minutos y 35 segundos después del despegue. Será el primer intento de captura de un propulsor de la versión 3, la más reciente.

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La nave seguirá viaje. SpaceX prevé que se ubique en una órbita de unos 275 km de altura, despliegue 26 satélites Starlink V3 y dé unas 14 vueltas a la Tierra durante un vuelo de más de 22 horas. La captura de la nave figura en el cronograma a las 22 horas y 32 minutos del despegue.

Ese regreso es más difícil que el del propulsor. La nave vuelve de más lejos y a mayor velocidad, de modo que soporta más calor al reingresar. Space.com lo describe como una maniobra más compleja y exigente que la del propulsor.

SpaceX advierte que el cronograma es dinámico y puede cambiar. REUTERS/Dado Ruvic

Una ruta sobre zonas habitadas

En vuelos anteriores, la nave terminaba cayendo al océano sobre zonas despobladas. Para volver a Starbase, SpaceX explicó que debe atravesar el norte de México y el sur de Texas. La empresa dijo que la trayectoria esquiva las grandes ciudades del valle del Río Grande y pasa al norte de la isla South Padre antes de virar sobre el golfo.

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La compañía condicionó el regreso a la salud de la nave. Los controladores revisarán durante las horas en órbita los motores, la energía, las comunicaciones, las computadoras y los tanques. Solo permitirán volver si el estado cumple condiciones que SpaceX definió y que, según indicó, la FAA aprobó. Si no, la nave puede terminar la misión sobre el océano.

Antes de regresar, la nave intentará una secuencia de maniobras: un giro en el aire para quedar vertical, el encendido de tres motores, luego dos y finalmente uno, hasta quedar casi inmóvil entre los brazos de la torre. Al sentir el contacto, apagará el último motor.

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SpaceX es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial, servicios de transporte espacial, telecomunicaciones e infraestructura tecnológica. REUTERS/Dado Ruvic

El primer vuelo orbital completo de la serie

El Vuelo 14, el 28 de septiembre, fue la primera vez que Starship alcanzó la órbita, según Space.com. También desplegó 26 satélites Starlink V3. La publicación agrega que son la primera tanda de una constelación que, según Elon Musk, llegará a unos 100.000 satélites.

Para este vuelo, SpaceX acondicionó el Booster 22, que el 10 de noviembre llegó a la plataforma de lanzamiento. Allí se hicieron pruebas finales de captura, incluida una de sujeción a la altura prevista, informó la empresa en la red social X.

SpaceX advierte que el cronograma es dinámico y puede cambiar. La transmisión en vivo empezará unos 30 minutos antes del despegue y seguirá hasta la captura de la nave, según la página oficial del vuelo. La ventana de lanzamiento abre el viernes 13 de noviembre a las 4:45 p.m. hora de Texas.

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