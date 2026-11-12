Tecno

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su valor este 12 de noviembre

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

PUBLICIDAD

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los "pros" de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Cotización de la criptomoneda Bitcoin

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, bitcoin cotiza este día a las 14:00 horas (UTC) en 72494.74 USD, lo que supone un cambio de -1.63% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.0% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #1 entre las monedas digitales.

Bitcoin alcanzó su máximo histórico

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Claude alcanza 1.300 millones de visitas antes de salir a bolsa y se consolida entre las tres IA más utilizadas del mundo

El asistente de Anthropic registró un crecimiento interanual del 536,3 % y escaló hasta el puesto 25 de los sitios web más visitados del mundo

Claude alcanza 1.300 millones de visitas antes de salir a bolsa y se consolida entre las tres IA más utilizadas del mundo

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia, el gigante de los chips de IA, tras 33 años en el cargo

La directora financiera Colette Kress asumirá interinamente la conducción de la empresa chips valorada en 4 billones de dólares

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia, el gigante de los chips de IA, tras 33 años en el cargo

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este jueves

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este jueves

Microsoft corrigió una falla de Outlook que los atacantes ya explotaban para robar datos de acceso

El arreglo llegó junto con más de mil correcciones de seguridad para Windows y Office, y exige actualizar el paquete aparte de Windows

Microsoft corrigió una falla de Outlook que los atacantes ya explotaban para robar datos de acceso

Google presenta AlphaGenome 2, la IA que busca anticipar enfermedades a partir de cambios en el ADN

El modelo de Google DeepMind analiza millones de variaciones genéticas para identificar cómo afectan la actividad de los genes en diferentes células humanas

Google presenta AlphaGenome 2, la IA que busca anticipar enfermedades a partir de cambios en el ADN

DEPORTES

“Me saqué todo esto de la pierna”: las impresionantes imágenes que compartió una estrella de los Juegos Olímpicos tras atravesar su novena cirugía

“Me saqué todo esto de la pierna”: las impresionantes imágenes que compartió una estrella de los Juegos Olímpicos tras atravesar su novena cirugía

El “Caso Lo Celso” que abrió la controversia en España: el gestó que sembró los rumores y la respuesta de Pellegrini

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

El Mundial de Rally volverá a Argentina: el detrás de escena del histórico anuncio

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW

La actitud de El Puma Rodríguez que provocó una inesperada reacción de Abel Pintos: “Fue lindo mientras duró”

La actitud de El Puma Rodríguez que provocó una inesperada reacción de Abel Pintos: “Fue lindo mientras duró”

Con Wanda Nara y Nicki Nicole: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui

Mauro Icardi llegó a declarar ante la fiscalía por la denuncia de Wanda Nara: las fotos

Murió Paolo el Rockero: sus escenas más desopilantes en televisión y en el cine que quedaron en la memoria

Así era la vida de Paolo El Rockero, quien murió a los 68 años: entre el último posteo en sus redes y un presente en Tandil lejos del foco mediático

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia boliviana rechazó el pedido de libertad de Fernando Cerimedo en el caso de enriquecimiento ilícito

La Justicia boliviana rechazó el pedido de libertad de Fernando Cerimedo en el caso de enriquecimiento ilícito

Ecuador: nuevas lluvias intensas y riesgo de desbordamiento de ríos en siete provincias

Aprehenden en Bolivia al titular del Tribunal de Justicia de Santa Cruz por “tráfico de sustancias controladas”

Ecuador eliminó el IVA y el impuesto a la salida de divisas para importar equipos de generación eléctrica

El Niño no impacta igual durante todo el año: un estudio detalla cuándo y dónde cambian las lluvias en Sudamérica