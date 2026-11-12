América Latina

Aprehenden en Bolivia al titular del Tribunal de Justicia de Santa Cruz por “tráfico de sustancias controladas”

Aldo Quezada fue detenido por la Policía este miércoles. Es uno de los funcionarios públicos que fue incluido en la lista del Departamento de Estado de revocación de visas

Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Bolivia.
Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Bolivia, fue notificado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
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El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, fue aprehendido este miércoles en el marco de una investigación por “tráfico de sustancias controladas”. Tres semanas antes, Quezada había renunciado a su cargo tras ser incluido en la lista de funcionarios y exautoridades bolivianas a quienes el Departamento de Estado de Estados Unidos les revocó la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La aprehensión se produjo en horas de la mañana durante un allanamiento en su domicilio, ubicado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, por el denominado ‘caso maletas’, que investiga el ingreso irregular de 32 valijas procedentes de Estados Unidos y presuntamente cargadas con marihuana genéticamente modificada a finales de noviembre del año pasado.

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La orden de captura en contra de Quezada fue emitida el mismo día y establece que la exautoridad judicial está siendo investigada por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

El caso salió a la luz en enero y generó cuestionamientos sobre los controles estatales en los aeropuertos, el abuso de privilegios diplomáticos y una presunta red de corrupción que involucraba a varias instancias.

Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Bolivia.
Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Bolivia, en una imagen de archivo.

Las maletas llegaron en un vuelo chárter desde Miami en el que iba a bordo la exdiputada Laura Rojas, quien presentó un pasaporte diplomático anulado para evitar los controles aduaneros. Por este caso, la exparlamentaria fue detenida preventivamente y posteriormente liberada.

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Las maletas fueron encontradas en el galpón de una empresa de seguridad privada en Santa Cruz junto a un cargamento de droga.

A raíz del hallazgo, se vinculó el equipaje con una red de narcotráfico y presunta corrupción que involucra a autoridades del Órgano Judicial, incluido el propietario del predio, el juez Hebert Zeballos, quien también fue detenido. Actualmente, el proceso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de los implicados.

Luego de ser detenido, Quezada declaró ante la Fiscalía de Santas Cruz e involucró en el caso al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Romer Saucedo, a quien señaló como dueño del cargamento, y al exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, quien habría coordinado el retiro de las maletas del aeropuerto, según su versión.

Viru Viru
Las 32 maletas llegaron en un vuelo privado y salieron del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia, sin pasar por controles aduaneros.

Quezada relató que se enteró de los presuntos responsables de este caso recién en agosto, cuando viajó a México junto con Saucedo para recibir una distinción. Durante su estadía, el expresidente del TSJ le habría confesado que las maletas tenían marihuana, que iba a ser procesada mediante un sistema de refrigeración industrial para extraer su versión líquida y luego envasarla en cigarrillos electrónicos.

La supuesta operación contemplaba comercializar esos productos en Brasil y otros mercados, con el objetivo de generar mayores ganancias. En esa parte de su declaración, Quezada mencionó al juez Zeballos, a quien atribuyó la instalación de una fábrica de hielo como fachada para desarrollar el proyecto.

Quezada prestó su declaración en calidad de testigo, pero luego fue aprehendido, en el marco de las investigaciones vinculadas al caso y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares en la que se definirá su situación legal.

En tanto, Romer Saucedo está prófugo de la justicia. El 4 de noviembre, denunció a través de las redes sociales que era víctima de presiones judiciales por parte del Gobierno y se declaró en el exilio. Por su parte, el exfiscal Roger Mariaca está detenido preventivamente, acusado de encabezar una red de protección judicial e institucional al crimen organizado.

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