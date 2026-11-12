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Arranca la era post Messi en Argentina: la primera formación que piensa Scaloni y las dudas para jugar ante Uruguay

La Selección tendrá su última práctica previa al clásico del Río de La Plata a las 17 en Ezeiza

Lionel Scaloni dirige una de las últimas prácticas de la Selección antes del amstoto contra Uruguay en La Bombonera (EFE/ Adán González)
Lionel Scaloni dirige una de las últimas prácticas de la Selección antes del amstoto contra Uruguay en La Bombonera (EFE/ Adán González)
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La selección argentina se enfrentará mañana en La Bombonera a Uruguay por la primera fecha FIFA de noviembre, la última del año, y Lionel Scaloni afina los detalles para el clásico rioplatense, que comenzará a las 20 horas. De cara a la práctica de las 17 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, una de las principales incógnitas será la presencia como titular de Emiliano Dibu Martínez, quien viene de recuperarse de una fractura de maxilar.

El arquero del Chelsea sufrió la lesión en un choque con el defensor Jarrad Branthwaite ante el Everton, episodio que derivó en una intervención quirúrgica. A pesar de la aceleración de los plazos de la recuperación, el campeón del mundo no sería de la partida ante la Celeste y Gerónimo Rulli le ganaría la pulseada para enfrentar a la Celeste. De todas maneras, no se descarta que Martínez reaparezca el martes 17 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fecha en la que se cumplirá un mes exacto desde la cirugía.

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El Dibu acumula 46 vallas invictas en 70 presentaciones con la camiseta argentina y está a un partido sin recibir goles de igualar el récord histórico que ostenta Sergio Romero, con 47. Es, además, el segundo jugador con más presentaciones como arquero de la Selección, detrás de Chiquito, que suma 96.

El médico de la Selección, Daniel Martínez, detalló el proceso de rehabilitación en diálogo con TyC Sports: “Tuvo una evolución muy buena. Realizó consultas con los especialistas que el club ha determinado y todo evolucionó muy bien. Cumplió con todos los pasos que se tuvieron que hacer porque fue una lesión importante, pero ya está entrenando”.

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Dibu Martínez entrenó con una máscara de protección tras la fractura de maxilar
Dibu Martínez entrenó con una máscara de protección tras la fractura de maxilar

Según el profesional, el arquero retomó los trabajos con su equipo la semana anterior y entrenó con normalidad el viernes y el sábado, aunque no fue convocado para la derrota del Chelsea ante Sunderland. Desde su llegada a la concentración de la Selección, continúa bajo seguimiento médico constante. “Estamos cerca de él viendo sus movimientos y está respondiendo muy bien”, agregó. Consultado sobre si el arquero está en condiciones de jugar el viernes, el médico marcó distancia de la resolución deportiva: “Ha entrenado con el equipo. Por lo tanto, esa pregunta es más amplia porque tiene otro condimento que no veo yo como médico. El cuerpo técnico analiza junto a él situaciones que tienen que ver con lo específicamente deportivo. Uno, a veces, como médico puede decir que está bien para jugar, pero el técnico toma la decisión”.

Sobre su estado general, el médico precisó: “No tiene dolor. Está muy bien. Habla con normalidad desde hace muchos días, pero no puede masticar. La alimentación se hace con otros cuidados, pero no tuvo problemas en ese aspecto”. También confirmó el trabajo conjunto con el club inglés durante todo el proceso: “Tuvimos charlas con Chelsea y fue toda una planificación de trabajo que se cumplió, inclusive también estuvo Martín Tocalli mirando cómo entrenaba”.

Además de la definición en el arco, Scaloni debe resolver tres interrogantes adicionales. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico aparece por delante de Facundo Medina, del Bayer Leverkusen, y además tendría chances de portar la cinta de capitán en caso de que Martínez no sea titular. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Valentín Barco compiten por acompañar a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que en ofensiva Gianluca Prestianni y Thiago Almada se disputan un lugar junto a Julián Álvarez y Nico Paz, este último en buen nivel en el Como de Italia.

La probable formación se completa con Agustín Giay como lateral derecho y la dupla Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez en la zaga central. Cabe recordar que Cristian Cuti Romero está lesionado y ser perderá ambos partidos.

Lionel Scaloni durante la jornada de entrenamientos de la Selección en Ezeiza (REUTERS/Rodrigo Valle)
Lionel Scaloni durante la jornada de entrenamientos de la Selección en Ezeiza (REUTERS/Rodrigo Valle)

La delegación albiceleste continuará con sus trabajos este jueves a las 17.00, en una práctica a puertas cerradas, previa a la conferencia de prensa de Scaloni. El amistoso ante Uruguay se disputará el viernes desde las 20.00 en La Bombonera, y cuatro días después, el martes 17, el equipo jugará ante Costa Rica en Córdoba.

La probable formación de Argentina frente a Uruguay:

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Taglifiaco o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

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