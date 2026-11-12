América Latina

Ecuador: nuevas lluvias intensas y riesgo de desbordamiento de ríos en siete provincias

El pronóstico coincide con un período de afectaciones que ha dejado miles de damnificados y daños en viviendas e infraestructura

En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.
En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.
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Ecuador enfrenta una nueva amenaza de inundaciones y desbordamientos de ríos ante el retorno de las lluvias intensas previstas para los próximos días. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia que identifica siete provincias de la región Costa con previsiones de precipitaciones fuertes, mientras otras zonas de la Sierra y las islas Galápagos también podrían experimentar episodios de inestabilidad atmosférica. La alerta permanecerá vigente hasta la mañana del domingo 15 de noviembre de 2026, en un contexto de emergencias recientes provocadas por las condiciones climáticas.

Según la información del Inamhi, la Advertencia Meteorológica N.º 87 entró en vigor a las 17:00 del miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta las 07:00 del domingo 15. Durante este período se esperan lluvias de intensidad variable, acompañadas en determinados sectores por tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las autoridades meteorológicas advierten que las precipitaciones podrían provocar acumulaciones de agua, inundaciones en áreas vulnerables y crecidas de los caudales de ríos y quebradas.

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Las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro concentran las previsiones de mayor intensidad en el litoral ecuatoriano. En estos territorios, donde existen extensas zonas urbanas y rurales expuestas a inundaciones, los episodios de lluvia podrían comprometer la movilidad, afectar actividades productivas y generar dificultades para las poblaciones asentadas cerca de los cauces fluviales.

De acuerdo con la información publicada por Primicias, la advertencia también comprende sectores de la Sierra occidental, particularmente las estribaciones de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja. El riesgo de crecidas y desbordamientos se extiende hacia zonas occidentales de Cañar y Azuay, donde las precipitaciones pueden incrementar rápidamente los caudales de ríos que descienden desde las áreas montañosas hacia las tierras bajas.

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Fotografía reciente que muestra una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador) debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. EFE/ Carolina Peñafiel
Fotografía reciente que muestra una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador) debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. EFE/ Carolina Peñafiel

El pronóstico contempla además lluvias moderadas con episodios puntualmente fuertes en Galápagos, mientras que para distintos sectores de la Amazonía se anticipan precipitaciones principalmente ligeras o moderadas. Esta distribución evidencia que el fenómeno meteorológico tendrá una cobertura territorial amplia, aunque sus efectos e intensidad no serán uniformes en todas las regiones.

El Inamhi identificó condiciones favorables para lluvias fuertes en varios cantones. En Guayas, las previsiones comprendieron Balao, Balzar, El Empalme y Naranjal, además de la parroquia Tenguel, perteneciente a Guayaquil. En Los Ríos se incluyeron Baba, Babahoyo, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quinsaloma, Urdaneta, Ventanas y Vinces.

En Manabí, las localidades señaladas fueron 24 de Mayo, Bolívar, Junín, Olmedo, Pichincha y Santa Ana. También se identificaron posibles precipitaciones intensas en Caluma, Chimbo, Echeandía y Las Nieves, en la provincia de Bolívar, así como en La Troncal, en Cañar. Estas previsiones corresponden a un período específico y no implican que todos los cantones mantengan las mismas condiciones durante la totalidad de la alerta.

La nueva advertencia se produce después de varias semanas de emergencias relacionadas con las lluvias. Según información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, recogida por Vistazo, hasta el 29 de octubre Ecuador contabilizaba 37.625 personas afectadas y damnificadas por eventos asociados a las precipitaciones. El balance registraba cinco fallecidos, 9.461 viviendas afectadas y otras 23 destruidas.

Las inundaciones registradas en Santa Elena.
Las inundaciones registradas en Santa Elena.

Las consecuencias también alcanzaron la infraestructura pública. El reporte contabilizaba 18 puentes afectados, dos destruidos y 21,68 kilómetros de vías dañadas, cifras que reflejan la vulnerabilidad de las conexiones terrestres frente a inundaciones, deslizamientos y otros eventos derivados de las lluvias. Estos datos corresponden al corte de octubre y no constituyen un balance actualizado de los daños que pudieran producirse durante la nueva advertencia.

Uno de los episodios recientes ocurrió el 26 de octubre en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, donde algunas estaciones meteorológicas registraron acumulaciones superiores a 100 milímetros de lluvia en 24 horas. Las precipitaciones coincidieron con condiciones de marea alta que dificultaron el drenaje de las aguas y agravaron los anegamientos en distintos sectores urbanos.

Según los reportes meteorológicos difundidos durante esta semana, las condiciones previstas están relacionadas con factores atmosféricos que favorecen la formación de precipitaciones y con la influencia del fenómeno de El Niño.

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