Honduras

Capturan en Honduras a mujer acusada de utilizar a tres menores para producir y comercializar pornografía

Una mujer fue capturada en Comayagua, señalada por presuntamente utilizar a tres menores de edad en condiciones de vulnerabilidad para producir material de contenido sexual y obtener ganancias económicas mediante su comercialización

Ministerio Público Honduras
La sospechosa enfrentará cuatro cargos agravados por violación y agresiones sexuales contra tres víctimas menores.
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Una mujer fue detenida en el departamento de Comayagua acusada de fotografiar y grabar a tres menores para producir material de contenido sexual con fines económicos, informó este jueves el Ministerio Público de Honduras tras ejecutar dos allanamientos en coordinación con agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La sospechosa enfrentará cargos por dos delitos de violación agravada y dos de agresiones sexuales agravadas, en concurso real. Según las investigaciones, la mujer habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de los tres menores para obtener las imágenes y los videos, que luego usaba para obtener beneficios económicos.

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El caso expone una modalidad de explotación sexual en la que las víctimas son usadas para producir material de abuso sexual con fines comerciales: una práctica que no solo implica agresiones contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, sino también su exposición a circuitos de producción y comercialización de ese material.

Los registros del Ministerio Público muestran que la elaboración y utilización de pornografía infantil ha sido objeto de investigaciones y procesos penales en distintos departamentos del país.

Otros casos en 2025 y 2026

En enero de 2025, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas obtuvo detención judicial contra Maynor Otoniel López Chirinos, capturado mediante orden judicial en Comayagüela. El hombre era investigado por grabar fotografías y videos de un niño y una niña sin que se percataran, mientras se cambiaban de ropa. Durante el operativo se rescató a una de las víctimas y se decomisaron dispositivos electrónicos.

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También en 2025, las autoridades investigaron un caso en Tocoa, Colón, en el que varias niñas habrían sido víctimas de agresiones sexuales y utilizadas para producir material de abuso sexual infantil. El 19 de septiembre, el Ministerio Público informó que César Augusto Reyes Reyes enfrentaba auto de formal procesamiento y prisión preventiva por violación agravada continuada, agresiones sexuales agravadas y elaboración y utilización de pornografía infantil agravada.

(Fotografía: Oscar Barahona)
El Ministerio Público presentó cargos contra la acusada en Comayagua por dos delitos de violación agravada y agresiones sexuales.

En marzo de 2026, Jissela Lanza López recibió auto de formal procesamiento por elaboración y utilización de pornografía infantil agravada. La investigación señalaba que habría grabado a una niña desnuda mediante una computadora portátil y almacenado las imágenes y los videos. El juzgado le dictó medidas distintas de la prisión preventiva porque se encontraba en período de lactancia.

Los expedientes registrados reflejan distintas formas de captación y utilización de menores: desde el aprovechamiento de relaciones de confianza hasta el contacto mediante plataformas digitales y las ofertas económicas a cambio de producir contenido sexual.

La investigación de estos delitos también enfrenta el desafío de identificar a todas las personas involucradas en la circulación del material, ya que las fotografías y videos pueden permanecer almacenados, compartirse repetidamente y llegar a usuarios de diferentes lugares.

Por ello, los análisis forenses de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos son fundamentales para reconstruir las comunicaciones, identificar posibles compradores o distribuidores y establecer si existen otras víctimas.

De las niñas, niños y adolescentes identificados en riesgo de vulneración de derechos, el 64,2 % se encontraba en acompañamiento laboral.
La sospechosa enfrentará cuatro cargos agravados por violación y agresiones sexuales contra tres víctimas menores. (Imagen ilustrativa-Infobae)

Mientras avanzan las investigaciones, la protección de las niñas, niños y adolescentes afectados debe mantenerse como una prioridad. Esto implica garantizar atención médica y psicológica especializada, preservar su identidad y evitar que tengan que relatar reiteradamente los hechos ante distintas autoridades. La respuesta judicial debe ir acompañada de medidas que aseguren su recuperación y reduzcan el riesgo de nuevas agresiones.

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