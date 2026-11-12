América Latina

Bolivia expresa preocupación por la posible salida del país de García Linera, investigado por asesinato y torturas

El Gobierno sospecha que el exvicepresidente salió del país para evitar enfrentarse a la justicia en el caso Hotel Las Américas

El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (2006-2019), habla durante una entrevista con EFE, el 12 de enero de 2024, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (2006-2019), habla durante una entrevista con EFE, el 12 de enero de 2024, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
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El Gobierno de Bolivia sospecha que el exvicepresidente Álvaro García Linera pudo haber salido del país para evitar enfrentar a la justicia en el proceso por el caso denominado “Hotel Las Américas”.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, manifestó en conferencia de prensa: “El señor García Linera se habría ausentado del país, entiendo que a Argentina, es lo que conocemos; y luego , a través de los medios, entendimos que también había arribado a México”. Sin embargo, indicó que la Cancillería no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la solicitud o condonación de asilo político en algún país y que “se tiene que hacer justicia, no importa dónde estén los responsables”.

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García Linera, junto con el expresidente Evo Morales (2006-2019), es acusado en un juicio de responsabilidades por el asalto a un hotel de Santa Cruz de la Sierra el 16 de abril de 2009. En la madrugada, un grupo de élite de la Policía intervino el Hotel Las Américas y desarticuló a un supuesto grupo irregular que, según la versión oficial, era parte de una célula terrorista y separatista. El operativo dejó un saldo de tres muertos: Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano) Árpád Magyarosi (húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés).

Los sobrevivientes, Mario Tadic (boliviano-croata) y Előd Tóásó (húngaro), denunciaron haber sido sometidos a torturas tras su detención.

Edificio de hotel con fachada, un cartel con la palabra 'HOTEL'. Cinta amarilla con la inscripción 'PROHIBIDO PASAR' y agentes de seguridad uniformados detrás
Agentes de seguridad establecen un perímetro con cinta amarilla frente al Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra, posterior a un allanamiento.

El caso provocó la aprehensión de líderes opositores y el exilio de varias personas, quienes finalmente fueron liberados o pudieron retornar al país tras la caída del gobierno de Morales en 2019. En los años posteriores al asalto del hotel, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinaron que en el operativo se cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.

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La demanda contra Morales y García fue planteada recientemente por legisladores de la alianza Libre, liderada por el expresidente Jorge Quiroga, y se fundamenta en el informe de la CIDH para llevar a ambos mandatarios a un juicio de responsabilidades por los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, privación de libertad.

Según el procedimiento, la Fiscalía General del Estado debe activar la investigación y, si encuentra pruebas que fundamenten la denuncia, pedirá al TSJ que solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional la autorización para iniciar un juicio de responsabilidades.

El vocero de la Presidencia Bolivia, José Luis Gálvez, habla durante una rueda de prensa en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas
El vocero de la Presidencia Bolivia, José Luis Gálvez, habla durante una rueda de prensa en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

“Este Gobierno tiene una posición tomada en cuanto al proceso en la CIDH por el caso del Hotel Las Américas. Se tiene que cumplir la ley, se tiene que hacer justicia y tenemos que dar seguimiento a esto, no importa dónde estén los responsables”, afirmó el portavoz Galvez tras referirse al paradero del exvicepresidente.

Morales se encuentra desde hace más de dos años recluido en el Trópico de Cochabamba, su bastión político en el centro del país, ante la vigencia de una orden de aprehensión por un caso de trata agravada de personas. Desde ahí mantiene influencia en la política nacional: interviene en el debate público, cuestiona las decisiones del Gobierno, fija posición sobre la coyuntura y conserva su capacidad de movilización de organizaciones sociales que le son afines.

En tanto, García ha mantenido un perfil público discreto desde su alejamiento del poder. Se sabe que radica en Bolivia, pero realiza frecuentes viajes a Argentina, México y otros países para desarrollar actividades académicas como docente y conferencista.

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