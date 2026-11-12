Organizaciones civiles y el diputado Byron Rodríguez presionan al Congreso acelerar la reforma que penaliza el maltrato animal

El diputado Byron Rodríguez solicitó al Congreso de Guatemala acelerar el trámite de la iniciativa que sanciona el maltrato animal con penas de cárcel. (Congreso de la Repúbllica de Guatemala)

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El diputado Byron Rodríguez pidió al Congreso de Guatemala acelerar la aprobación de la iniciativa 6460, una reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal que busca incorporar penas de prisión por maltrato y crueldad contra animales, conductas que actualmente reciben multas administrativas.

La propuesta, impulsada por el legislador de la bancada Todos, se encuentra en su tercer debate y lleva dos años en trámite. Rodríguez anunció que solicitará su inclusión en el orden del día de la próxima sesión plenaria, pese a la oposición de una bancada durante la instancia de jefes de bloque.

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El diputado estuvo acompañado en una conferencia de prensa por representantes de las asociaciones Dogat y Rescue & Love, que respaldan la reforma y desarrollan jornadas de castración, vacunación y atención médica para animales en situación de calle.

Una persona sostiene a un perro blanco de raza maltés que porta un pañuelo alusivo al evento deportivo Alas de Esperanza. (Congreso de la Repúbllica de Guatemala)

Un delito penal con penas de hasta 7,5 años

Las iniciativas unificadas 6140, 6544 y 6460 proponen incorporar los artículos 347 F y 347 G al Código Penal. El primero castigaría con entre uno y tres años de prisión el maltrato o la crueldad que cause lesiones a un animal, además de una multa equivalente a 15 salarios mínimos y el decomiso de los animales bajo resguardo de la persona responsable.

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Cuando las lesiones pongan en grave peligro la vida del animal, la pena aumentaría en una mitad. La segunda disposición contempla entre dos y cinco años de cárcel por la muerte de un animal causada por maltrato o crueldad.

El uso de métodos que provoquen sufrimiento grave, como el envenenamiento, elevaría la condena hasta 7,5 años de prisión. Las multas podrían superar los Q191 mil, cerca de 45 salarios mínimos no agrícolas.

Rodríguez sostuvo que Guatemala y Paraguay son los únicos países de América Latina que no cuentan con un delito específico sancionado con prisión por maltrato animal. El legislador convocó a una nueva conferencia para el próximo lunes a las 11:00, con el objetivo de pedir apoyo a los jefes de bloque y al presidente del Congreso.

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La iniciativa fue presentada el 16 de octubre de 2024 y llegó al Pleno el 12 de noviembre de ese año. La Comisión de Agricultura emitió dictamen el 11 de septiembre de 2025; el primer debate se realizó el 30 de septiembre y el segundo el 11 de noviembre, mientras que el tercero ocurrió en mayo de este año.

La reforma también fija plazos para atender denuncias. La Unidad de Bienestar Animal deberá resolver los casos en un máximo de ocho días calendario tras la verificación inicial, mientras que la Policía Nacional Civil tendría facultad para efectuar rescates preventivos inmediatos.

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Las autoridades deberán informar a los denunciantes sobre el estado de su caso en un plazo de diez días. La Unidad de Bienestar Animal está adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Personal de Bienestar Animal en el rescate de varios perros que permanecian en malas condiciones. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El aumento de denuncias y la presión de las organizaciones

Las denuncias por maltrato o crueldad animal pasaron de 323 casos en 2023 a 343 durante 2024, de acuerdo con cifras de la Unidad de Bienestar Animal. Ese año, la entidad auxilió a 1.722 animales: 1.288 caninos, 418 felinos, 15 equinos y un caprino.

Durante 2025, los reportes ascendieron a 452 denuncias. Rodríguez mencionó que la Unidad de Bienestar Animal notificó hace ocho días una sanción de Q118 mil a una persona que atropelló con un bus a dos cachorros en Sacatepéquez.

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El diputado también citó un caso en Cantel, derivado de una denuncia presentada junto con Dogat. La intervención terminó con la detención de una persona que mantenía cautiva a su familia y cometía abusos contra animales y miembros de su núcleo familiar.

Además de las sanciones, la propuesta prevé jornadas de esterilización y castración para perros y gatos abandonados o en situación de calle, bajo coordinación interinstitucional. También dispone la elaboración de una guía oficial para el control poblacional de esas especies.

El Ministerio de Educación deberá incorporar programas sobre bienestar animal en el pensum de todos los niveles educativos. Kristen Palencia, representante de organizaciones defensoras de los animales, reclamó el voto favorable de los diputados: “Les pedimos aprobar esta propuesta, no podemos seguir siendo un país que normalice el maltrato animal, son seres que sienten y hoy estamos aquí para ser la voz de ellos”.

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Representantes de Rescue & Love explicaron que atienden llamados ciudadanos por animales atropellados o maltratados, realizan decomisos, procesos de rehabilitación y gestionan adopciones. Según los datos expuestos durante la conferencia, Guatemala tiene aproximadamente ocho millones de perros en situación de calle.

Las organizaciones civiles advirtieron que convocarán a una manifestación pacífica si el Congreso no retoma y aprueba la reforma.