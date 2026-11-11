Bajan la recomendación de compra de las acciones de Nvidia por el caso de Jensen Huang y el presunto espionaje

El director ejecutivo Jensen Huang reconoció una infidelidad con una mujer a la que informes de inteligencia vinculan con el espionaje chino. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

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La firma de inversión Baird rebajó la recomendación sobre las acciones de Nvidia de “superar al mercado” a “neutral” y redujo su precio objetivo, el valor que el analista espera que alcance el título, a USD 200 desde USD 500. Los motivos son la incertidumbre sobre el director ejecutivo, Jensen Huang, y un posible freno al gasto en inteligencia artificial (IA).

El precio objetivo de USD 200 implica una subida de 18% respecto del cierre del martes 10 de noviembre de 2026, según CNBC. La acción de Nvidia acumula una caída de 30% desde sus máximos de 2026, alcanzados en octubre. Según Investing.com, cotizaba a USD 168,89, cerca de su mínimo de 52 semanas, de USD 164,27.

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El analista Tristan Gerra explicó que mantendrá la calificación neutral hasta que el gobierno de Estados Unidos decida cómo responderá a que Huang admitiera una infidelidad, con una mujer que, según informes, agentes de inteligencia estadounidenses consideran una espía china.

La firma de inversión Baird rebajó la recomendación sobre las acciones de Nvidia a neutral y redujo su precio objetivo a doscientos dólares. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Huang reconoció hace pocos días, en un correo a sus empleados, haber sido infiel a su esposa. Yahoo Finance aseguró que las acciones cayeron cerca de 12% desde que la situación se hizo pública. El directorio de Nvidia abrió una investigación independiente, y el presidente Donald Trump dijo que el FBI también investiga.

Posible prohibición de vender el chip H200 a China

Gerra anticipa “una nueva prohibición de las exportaciones de H200 a China”. Sostiene que hay envíos de bajo volumen a depósitos en Asia, con inventario a la espera de demanda china, y estima que esto podría traducirse en una pérdida contable de USD 5.000 millones.

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Una eventual prohibición a las exportaciones del chip H200 a China podría derivar en una pérdida contable de cinco mil millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, se prevé nuevos límites a las exportaciones que cierren las brechas por las cuales los chips llegan a centros de datos del sudeste asiático. El analista menciona la posibilidad de que el Departamento de Justicia actúe contra Megaspeed, socia de Nvidia sobre la que pesa el escrutinio de las autoridades por si desvía chips a China.

Investing.com identifica a Megaspeed como una empresa de centros de datos con sede en Singapur, de la que sería ejecutiva la mujer con la que Huang tuvo la relación. Según ese medio, las agencias de inteligencia de Estados Unidos sostienen que la compañía pasa información a Beijing.

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Las proyecciones de mercado calculan que el crecimiento del gasto en centros de datos para inteligencia artificial se moderará hacia 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto en IA podría crecer menos en 2027

El segundo motivo de la rebaja no tiene que ver con el escándalo. Gerra calcula que el gasto de las mayores empresas de servicios en la nube en centros de datos crecerá 40% o menos en 2027. Atribuye el posible freno sobre todo a problemas de abastecimiento, y menciona señales recientes de menor demanda.

Aunque la demanda del chip H300 supera la oferta, el analista advierte que entre 10% y 30% de los pedidos a través de intermediarios podría sufrir recortes preventivos. Si desaparece la demanda vinculada a China, el golpe podría concentrarse en un solo trimestre, porque las empresas con el flujo de caja ajustado no podrían compensarlo.

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Gerra pospuso sus proyecciones de centros de datos para 2027 y recortó las de 2028 en adelante, según Investing.com.

Solo tres de los sesenta y cuatro analistas del mercado financiero sugieren actualmente mantener o vender las acciones de Nvidia. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una rebaja poco habitual en Wall Street

Según datos de LSEG, solo tres de los 64 analistas que siguen a Nvidia recomiendan mantener o vender sus acciones. Gerra no cree que la caída continúe necesariamente: “En el mejor de los casos, la acción se mantendrá en un rango de cotización hasta que se asiente el polvo”, escribió.

El mismo día, el banco Morgan Stanley retiró a Nvidia de su lista de acciones preferidas, por una política interna que lo exige cuando el título cae más de 25% desde su incorporación, el 2 de octubre. Mantuvo la recomendación de comprar y su precio objetivo a 12 meses.

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El analista Joseph Moore reconoció que la incertidumbre seguirá en el corto plazo, porque el liderazgo de Huang “es crucial” para la estrategia de la empresa. Para Gerra, la calificación neutral seguirá hasta que se resuelvan la audiencia en el Congreso y las investigaciones del gobierno, aunque ninguna fuente leída precisa la fecha de esa audiencia.