Economía

Por menores compras, la Argentina reduciría a la mitad su déficit comercial con Brasil este año

La mejora se explica principalmente por una fuerte contracción de las importaciones, mientras que las exportaciones muestran un crecimiento moderado. La floja actividad en el sector automotriz está detrás del cambio

Dos contenedores de carga suspendidos por cables de grúa, uno con la bandera de Argentina y otro con la de Brasil, bajo un cielo al atardecer.
Entre enero y octubre, el saldo comercial fue negativo en USD 1.956 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El déficit comercial de Argentina con Brasil cerraría 2026 en menos de la mitad del nivel registrado el año pasado, en un escenario marcado por la caída de las compras al principal socio comercial del Mercosur. El rojo bilateral anual se ubicaría en torno a los USD 2.300 millones, frente a los USD 5.201 millones de 2025.

Así lo estimó la consultora Abeceb, que detalló que, entre enero y octubre, el saldo comercial fue negativo en USD 1.956 millones, lo que representa una reducción de USD 3.141 millones respecto del mismo período del año pasado, cuando había llegado a USD 5.098 millones.

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Detrás de esta mejora se encuentra, principalmente, una menor demanda de productos brasileños. En los primeros diez meses del año, las importaciones argentinas desde ese país retrocedieron 17,1% interanual, mientras que las exportaciones hacia ese destino avanzaron 4%. La diferencia entre ambas dinámicas explica buena parte de la reducción del desequilibrio comercial.

En octubre, el intercambio bilateral también mostró una mejora en el saldo. Las exportaciones argentinas sumaron USD 1.260 millones, con un incremento interanual de 1,8%, mientras que las importaciones totalizaron USD 1.530 millones, un 6,7% menos que en igual mes de 2025. De esta manera, el déficit mensual fue de USD 270 millones, frente a los USD 401 millones registrados un año atrás.

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Vista aérea de un puerto con un buque de carga, grúas, contenedores de varios colores, algunos con banderas de Brasil y Argentina, y vehículos portuarios.
Las exportaciones argentinas sumaron USD 1.260 millones en octubre, con un incremento interanual de 1,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de las compras estuvo condicionado especialmente por el sector automotor, que concentró la mayor parte de la caída. Los cuatro principales rubros vinculados a esta actividad —vehículos de pasajeros, utilitarios, partes y accesorios, y transporte de pasajeros— registraron importaciones por USD 480 millones, frente a los USD 644 millones de octubre del año pasado.

La contracción se produjo en un contexto de menor actividad de la industria automotriz local y de enfriamiento del mercado interno. Las compras de vehículos de pasajeros desde Brasil disminuyeron 27,9% interanual, hasta los USD 225 millones, mientras que las importaciones de partes y accesorios cayeron 18%. En paralelo, la producción de las terminales argentinas retrocedió 14,4% en octubre.

La menor actividad industrial y la debilidad del consumo también se reflejan en el desempeño general de las importaciones. Según el informe, las compras desde Brasil acumulan doce meses consecutivos de retrocesos. La tendencia contrasta con lo ocurrido durante los primeros diez meses de 2025, cuando habían aumentado 40,3%.

No obstante, no todos los rubros mostraron la misma evolución. Las importaciones de energía eléctrica desde Brasil crecieron 198,1% interanual en octubre y alcanzaron los USD 108,5 millones. El incremento habría respondido, en buena medida, a razones de costos, debido a que la electricidad brasileña habría resultado más económica que la generación térmica local.

También aumentaron las compras de insumos metálicos. Los productos laminados de acero, el cobre y el zinc sumaron USD 56 millones, unos USD 31 millones más que un año atrás. A su vez, las importaciones de equipamiento para obras de ingeniería civil prácticamente se duplicaron, en línea con una mayor demanda de bienes de capital vinculados a proyectos de infraestructura, energía y minería.

Las exportaciones

Del lado de las ventas argentinas, el desempeño de octubre estuvo sostenido principalmente por los sectores energético, petroquímico y agroindustrial. Aunque el complejo automotor continuó como el principal rubro exportador hacia Brasil, volvió a mostrar retrocesos y limitó el crecimiento del total.

Los envíos de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales disminuyeron 22,2% interanual, hasta los USD 279,3 millones. También cayeron 17,9% las ventas de automóviles de pasajeros, que totalizaron USD 153,4 millones. Entre ambos segmentos, la pérdida de ingresos fue de casi USD 113 millones respecto de octubre de 2025.

Carrocerías de automóviles metálicas cuelgan de rieles superiores junto a brazos robóticos de soldadura en una nave industrial.
Los envíos de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales disminuyeron 22,2% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contrapartida, el complejo energético y petroquímico aportó USD 79 millones adicionales a las exportaciones. Se destacó el petróleo crudo, cuyos despachos a Brasil pasaron de USD 1,2 millones a USD 54 millones en un año, en un contexto de expansión de la producción de Vaca Muerta. También crecieron las ventas de polímeros de etileno, que casi se duplicaron y alcanzaron los USD 67,6 millones.

Otro de los rubros con resultados positivos fue el aluminio. Las exportaciones de este metal sumaron USD 42,1 millones, con una suba interanual de 40,2%, impulsadas tanto por una mejora de los precios internacionales como por mayores cantidades despachadas.

La cadena láctea también ganó participación en el mercado brasileño. Las ventas de quesos y cuajada aumentaron 130,5% frente a octubre de 2025 y llegaron a USD 33,8 millones. En tanto, los envíos de trigo y centeno sin moler crecieron 22%, hasta los USD 104,8 millones, mientras que las exportaciones de cebada registraron una fuerte contracción.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) destacó en su informe que Argentina se ubicó en el cuarto puesto entre los principales proveedores de Brasil durante octubre, detrás de China, Hong Kong y Macao (USD 7.529 millones), Estados Unidos (USD 5.104 millones) y Alemania (USD 1.347 millones).

A su vez, entre los principales destinos de las compras brasileñas, Argentina también ocupó el cuarto lugar, por detrás de China, Hong Kong y Macao (USD 8.586 millones), Estados Unidos (USD 4.316 millones) y Países Bajos (USD 1.811 millones).

Qué puede pasar en los próximos meses

Hacia adelante, la evolución del intercambio dependerá tanto de las condiciones de la economía argentina como del desempeño de Brasil. Abeceb advierte que la reducción del déficit responde más a lo que el país dejó de comprar que a una expansión significativa de sus exportaciones.

“A eso se suma la apertura hacia proveedores extra Mercosur, sobre todo China, que sigue restándole participación a Brasil en las importaciones argentinas. Del lado de las ventas, el ritmo de expansión se sostendría gracias a un sector energético pujante y al desvío del aluminio argentino hacia Brasil. En cambio, el segmento de pick ups muestra señales de debilidad, y el agro podría ganar terreno con la nueva cosecha de trigo, ante una mayor demanda brasileña”, remarcó la consultora.

No obstante, el escenario brasileño presenta algunos factores de incertidumbre. Las proyecciones de crecimiento económico fueron revisadas a la baja y la tasa de interés de referencia, la Selic, se mantuvo en 13,75%, una decisión que podría enfriar el crédito y afectar la demanda de vehículos, en particular de las pick ups argentinas.

También habrá que seguir la evolución del real. Una eventual depreciación de la moneda brasileña podría restar competitividad a los productos argentinos y abaratar las importaciones provenientes de ese mercado.

“En el frente externo, se vuelve menos probable que Estados Unidos levante la sobretasa de 25% sobre parte de las exportaciones brasileñas, por lo que seguiría el desvío de oferta hacia la Argentina, ya visible en insumos metálicos. Como contrapartida, el triunfo de Lula aleja la baja del arancel externo común que proponía Bolsonaro y preserva la preferencia de los productos argentinos en Brasil”, concluyó Abeceb.

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