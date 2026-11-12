Elon Musk afirma que sería “un honor” contratar a Jensen Huang ante su posible destitución de Nvidia

El FBI y el Departamento de Justicia examinan si la relación del cofundador de Nvidia con una agente del MSS chino comprometió semiconductores estratégicos y secretos de inteligencia artificial en medio de la pugna tecnológica entre Washington y Beijing. (Fuente: CNN)

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Elon Musk calificó como “un honor” la posibilidad de contratar al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en medio de una creciente crisis que rodea al fundador del fabricante de chips de inteligencia artificial más valioso del mundo. La declaración del magnate se produjo el miércoles por la noche, hora de Estados Unidos, horas después de que el Wall Street Journal informara que la junta directiva de Nvidia prepara una reunión para analizar el futuro de Huang al frente de la compañía.

El episodio se suma a una tormenta que comenzó días atrás, cuando The New York Times reveló que Huang había mantenido una relación extramarital con Alice Huang, una ejecutiva de negocios a quien la inteligencia estadounidense identificó como presunta agente reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

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La junta directiva de Nvidia prepara una reunión para definir la continuidad de Jensen Huang en la empresa. (REUTERS/Kylie Cooper)

Las acciones de Nvidia cayeron más del 8% en las operaciones posteriores al cierre de los mercados tras conocerse los reportes sobre la posible reunión de la junta.

Elon Musk dijo que sería un honor contratar a Jensen Huang de Nvidia

La declaración de Musk llegó en respuesta a una publicación del blog financiero Zerohedge en X, que le pedía directamente: “Elon, por favor contrata a Jensen”. El fundador de Tesla y SpaceX respondió con una sola frase: “Eso sería un honor”. Con esas cuatro palabras, Musk encendió la especulación sobre el futuro profesional del hombre que transformó a Nvidia en la columna vertebral de la carrera global por la inteligencia artificial.

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Elon Musk calificó como un honor la posibilidad de contratar al director ejecutivo de Nvidia tras la polémica. (X/@elonmusk)

Huang, de 63 años, construyó a Nvidia como la empresa proveedora de los chips de IA más codiciados del mundo y mantuvo una relación estrecha con el presidente Donald Trump, a quien acompañó en el Air Force One durante una visita de Estado a Beijing a principios de 2026.

Trump le entregó la Medalla Nacional de Ciencia apenas el mes pasado y lo definió como “un hombre cuya determinación sentó las bases para la explosión de la superinteligencia”, según declaraciones recogidas por la agencia AP.

La junta directiva de Nvidia analiza el futuro de Jensen Huang

Según el Wall Street Journal, la junta directiva de Nvidia prepara una reunión para discutir la continuidad de Huang. La empresa había señalado previamente que “no tiene motivos para creer” que se hayan comprometido la seguridad nacional o los secretos corporativos, y que Huang seguiría al mando mientras coopera con la investigación interna que el directorio puso en marcha el 8 de noviembre.

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La compañía contrató al exfiscal Joon Kim para liderar la investigación interna sobre el caso y enfrenta una demanda de accionistas. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Para conducir esa investigación, la junta contrató a Joon Kim, socio del estudio Wachtell Lipton y exfiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, con experiencia en investigaciones internas y defensa en casos de delitos de cuello blanco, según informó Reuters.

Las acciones de Nvidia cayeron más del 8% en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras conocerse la crisis corporativa. (CNBC)

El escándalo también derivó en una demanda colectiva presentada el 9 de noviembre que acusa a Nvidia y a Huang de haber defraudado a los accionistas al ocultar los vínculos del ejecutivo con una presunta espía china.

Los legisladores estadounidenses piden la renuncia de Jensen Huang

Desde el Capitolio, varios legisladores de ambos partidos tomaron posición. El senador republicano Kevin Cramer (Dakota del Norte), miembro del Comité Bancario del Senado, reiteró el miércoles su pedido de renuncia a Huang. “Por una cuestión de conciencia propia, debería renunciar”, declaró Cramer a CNBC. Se sumaron al reclamo el representante demócrata Suhas Subramanyam (Virginia), miembro del Comité de Supervisión de la Cámara, y el representante republicano Don Bacon (Nebraska), próximo a retirarse del Congreso.

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La compañía contrató al exfiscal Joon Kim para liderar la investigación interna sobre el caso y enfrenta una demanda de accionistas. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

La senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren apuntó además a las implicaciones comerciales del escándalo. Según un comunicado emitido el lunes, Nvidia había obtenido aprobaciones para exportar “cientos de miles de chips avanzados de IA a China, incluso a empresas vinculadas al ejército chino”.

Warren señaló que la relación de Huang con Alice Huang “plantea preguntas importantes que Nvidia debe responder sobre hasta qué punto estas actividades estuvieron relacionadas”.

El escándalo de Alice Huang y el impacto en la estrategia de chips de Estados Unidos

Alice Huang, también conocida por su nombre chino Huang Le, fue identificada por funcionarios de inteligencia estadounidenses como una fuente de información para China, según The New York Times. La mujer es exejecutiva de Megaspeed International, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur que el Departamento de Comercio de Estados Unidos investigó por presuntamente eludir las leyes de exportación y desviar chips avanzados de Nvidia hacia usuarios chinos. Megaspeed negó esas acusaciones.

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The New York Times reveló el vínculo de Jensen Huang con una ejecutiva identificada como agente de inteligencia de China. (TVBS via AP)

Según un informe de The Information citado por Reuters, la relación de Huang con Alice Huang facilitó el envío de al menos USD 7.500 millones en chips de la compañía a empresas chinas. La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia investiga si Megaspeed violó las leyes de control de exportaciones, una indagación que también incluye el escrutinio de Alice Huang, según una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato.

Jensen Huang intentó proyectar normalidad tras las revelaciones

El 8 de noviembre, Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, aunque no abordó los reportes que lo vinculan a una operación de espionaje extranjero. Al día siguiente, buscó transmitir una imagen de continuidad en su primera jornada de regreso a la oficina tras las revelaciones, aunque los pedidos de renuncia no tardaron en llegar.

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Trump, por su parte, declaró esta semana que habló con Huang a medida que el escándalo crecía. “Creo que saldrá bien de esto”, afirmó el presidente, y agregó que el ejecutivo le dijo que “no tenía absolutamente ni idea de que la persona en cuestión fuera una espía”, según AP. Beijing, en tanto, calificó las acusaciones de espionaje chino como “nada más que difamaciones”.

La junta directiva de Nvidia aún no informó sobre las conclusiones de su investigación interna, mientras el Departamento de Justicia avanza con su propia indagación y varios legisladores aguardan una comparecencia de Huang ante el Congreso programada para el 18 de noviembre.

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