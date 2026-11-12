“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

Bezos sostuvo que “no hay nada malo” en elaborar un producto que la gente disfruta. REUTERS/Abdul Saboor

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Jeff Bezos, el fundador de Amazon y Blue Origin, abordó durante una entrevista con la cadena Fox News el fenómeno que se ha intensificado en los últimos meses: el enfado creciente de buena parte de la ciudadanía hacia los milmillonarios.

El entrevistador, Bret Baier, le preguntó directamente por qué los ricos son percibidos como villanos, y Bezos ofreció su explicación en el cuartel general de Blue Origin en Florida, con cohetes espaciales de fondo.

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Por qué Bezos cree que el éxito no es visto como algo malo

Para Bezos, la percepción negativa hacia los multimillonarios responde a un problema de educación. Según explicó, a algunas personas “se les ha enseñado, creo que incorrectamente” una visión de la sociedad basada en esquemas de opresores y oprimidos, en la que “el éxito es un villano”. El empresario se mostró en contra de esa idea con una frase que resume su postura: “El éxito no es sinónimo de maldad”.

Pese a defender el éxito empresarial, Bezos no negó que existan razones reales detrás del malestar ciudadano. EFE/ Alessandro Di Marco

Para ilustrar su argumento, recurrió a un ejemplo del sector de la comida rápida. “Puedes ser multimillonario aunque hayas montado un puesto de hamburguesas”, afirmó. Describió un proceso progresivo: abrir un local con diez empleados, después un segundo, luego un tercero, hasta terminar con 1.000 restaurantes.

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Bezos calificó esa trayectoria como “una historia real con los nuggets de pollo de Raising Cane’s”, una cadena de comida rápida con mucho éxito en Estados Unidos. Según recogía Expansión, Todd Graves fundó la cadena en Luisiana en 1996 y, de acuerdo con datos publicados por Independent, hoy cuenta con casi 1.000 establecimientos en 44 estados.

En esa misma línea, Bezos sostuvo que “no hay nada malo” en elaborar un producto que la gente disfruta, y defendió que toda la riqueza proviene de la invención, desde el arado hasta la máquina de vapor.

El malestar social y los datos detrás del enfado hacia los milmillonarios

Pese a defender el éxito empresarial, Bezos no negó que existan razones reales detrás del malestar ciudadano. “Tenemos problemas reales de asequibilidad. La gente mira el precio de la vivienda y es muy caro”, reconoció.

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FILE PHOTO: Amazon CEO Jeff Bezos shows off his company's new smartphone, the Fire Phone, at a news conference in Seattle, Washington June 18, 2014. REUTERS/Jason Redmond/File Photo

El empresario hizo referencia a la situación de los jóvenes que observan el costo de la vivienda y concluyen: “Tengo que vivir a dos horas de la ciudad. No puedo vivir cerca de mi trabajo”. Para Bezos, no se puede fingir que no existen problemas económicos que impactan directamente en la población y generan enfado: “No creo que debamos subestimar los problemas”, señaló.

Esa percepción tiene respaldo en cifras concretas. Según una encuesta de Pew Research, el 33% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años considera inmoral ser extremadamente rico.

A su vez, un informe de Oxfam Internacional detalla que la fortuna conjunta de los milmillonarios se incrementó un 16% hasta los 18,3 billones de dólares en 2025, un récord histórico en la concentración de riqueza en manos de menos de 3.000 milmillonarios en todo el mundo.

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Vivienda, oferta y demanda: la explicación económica de Bezos

Aunque comprende el enfado ciudadano, Bezos considera necesario analizar las causas reales y “cuáles son las soluciones reales”. Criticó a quienes atribuyen el problema a los propietarios: “Es muy común que ciertos políticos señalen a los propietarios y digan que esto es culpa de los propietarios avariciosos. Eso no es lo que está pasando”, afirmó.

Amazon founder Jeff Bezos is displayed on a big screen as he speaks at the main panel of Italian Tech Week 2025, in Turin, Italy October 3, 2025. REUTERS/Remo Casilli

Según su razonamiento, el mercado de la vivienda responde a la “oferta y demanda. Es economía básica”. Advirtió que si el gobierno subsidia la demanda y limita la oferta, el resultado inevitable es que “vas a tener precios altos”.

Como ejemplo citó el caso de Austin, ciudad que, según Bezos, “en los últimos 10 años han aplicado muchas políticas para facilitar la construcción de casas”.

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Un análisis de Pew Charitable Trusts respalda parcialmente esa afirmación: la ciudad construyó 120.000 viviendas entre 2015 y 2024, y el alquiler mediano bajó de 1.546 a 1.296 dólares entre diciembre de 2021 y enero de 2026. El propio estudio aclara que esos datos corresponden a precios de alquiler, no de compra de vivienda.