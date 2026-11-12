Microsoft podría pagar a los usuarios por alquilar su tarjeta gráfica en reposo para entrenar ia

Microsoft propone aprovechar la capacidad ociosa de las GPU de usuarios domésticos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. (Europa Press)

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Microsoft registró una patente que propone usar las tarjetas gráficas de millones de usuarios para entrenar sus modelos de inteligencia artificial mientras permanecen inactivas. El documento, titulado “Microentrenamiento oportunista en dispositivos periféricos mediante el aprovechamiento de la capacidad de GPU disponible”, plantea un sistema que distribuiría pequeñas tareas de entrenamiento entre los equipos de quienes se inscriban de forma voluntaria. La iniciativa busca sortear la falta de capacidad en centros de datos y se asemeja a la idea que planteó el jefe de OpenAI sobre aprovechar la memoria RAM disponible en los dispositivos de los usuarios.

El sistema evaluaría temperatura, consumo y disponibilidad de cada equipo

De acuerdo con el documento, la plataforma gestionaría variables como la utilización de la GPU, la memoria disponible, la temperatura y el consumo energético de cada dispositivo. Estos parámetros determinarían si la tarjeta gráfica cuenta con capacidad ociosa para ejecutar tareas de entrenamiento sin afectar la experiencia del usuario. Las cargas de trabajo se ajustarían según las características de cada equipo: una computadora orientada a videojuegos podría recibir tareas más complejas que un portátil con menor potencia.

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Las computadoras orientadas a videojuegos podrían recibir cargas de entrenamiento más complejas que los equipos de menor potencia. (Europa Press)

Microsoft también analizaría el historial de uso de cada dispositivo para optimizar la asignación de recursos. Si una persona utiliza su computadora durante el horario laboral y la reserva para jugar por la tarde o la noche, el sistema priorizaría ejecutar las tareas de entrenamiento en las horas de oficina, siempre que no interfiera con el uso habitual del equipo.

La patente describe un mecanismo de verificación mediante el cual Microsoft asignaría tareas similares a distintos equipos para comparar resultados, detectar errores y descartar posibles manipulaciones. Una vez validados, los datos se combinarían e integrarían al entrenamiento general del modelo de IA.

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Créditos canjeables

El documento contempla un esquema de compensación basado en créditos para quienes cedan el uso de su GPU. Microsoft no especificó montos, pero indicó que estos créditos podrían intercambiarse por software gratuito, acceso a modelos de IA o dinero en efectivo.

Microsoft analizaría el historial de uso de cada dispositivo para asignar tareas en los horarios de menor actividad del usuario. (Reuters)

La empresa ya opera programas de fidelidad vinculados al uso de su software, por lo que podría aplicar una mecánica similar para recompensar a los usuarios que habiliten el acceso a su hardware.

Viabilidad del proyecto

La solicitud de patente fue registrada en abril de 2025 y se publicó el 5 de noviembre de 2026, según el portal especializado Wccftech. Se trata, por ahora, de un documento de patente sin confirmación de que vaya a implementarse en el corto o mediano plazo. La propuesta recuerda a SETI@home, el proyecto de la Universidad de California que utilizaba la capacidad ociosa de los procesadores domésticos para procesar datos astronómicos en busca de señales de origen extraterrestre.

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La rentabilidad del esquema depende de múltiples variables, entre ellas el uso, la temperatura y la fiabilidad de cada equipo. Los usuarios que participen tendrían que asumir el costo adicional de electricidad que implica mantener la tarjeta gráfica en funcionamiento, además de lidiar con el calor generado durante la ejecución de las tareas de IA. Microsoft podría poner en marcha este sistema si la escasez de memoria y capacidad de cómputo se prolonga en el tiempo.

Los usuarios que cedan el uso de su GPU recibirían créditos canjeables por software, acceso a modelos de IA o dinero en efectivo. (Europa Press)

Lo que debes saber de las tarjetas gráficas

La tarjeta gráfica es el componente encargado de procesar los datos del procesador central para convertirlos en imágenes visibles en pantalla, y cuenta con su propio procesador —la GPU o Unidad de Procesamiento Gráfico— y memoria dedicada. Su vida útil puede extenderse de cinco a ocho años si recibe un cuidado adecuado, aunque ese plazo se reduce a tres o cuatro años en usuarios con demandas de alto rendimiento, como jugadores o profesionales de gráficos.

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Entre los factores que pueden acortar su duración figuran el sobrecalentamiento por mala ventilación, el overclocking, la acumulación de polvo, el uso intensivo en tareas como la minería de criptomonedas y las fuentes de alimentación de baja calidad que generan variaciones de voltaje.