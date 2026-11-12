El botón HD no basta: así se envían fotos en calidad real por WhatsApp

Para fotógrafos y diseñadores que necesitan preservar esa información, existe una única alternativa. REUTERS/Dado Ruvic

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Enviar una fotografía marcada como HD en WhatsApp mejora la nitidez frente al modo estándar, pero no garantiza el archivo original. La aplicación sigue aplicando compresión, reduce el peso del archivo y elimina los metadatos EXIF, esos datos que registran la fecha, la ubicación y los ajustes de cámara con los que se tomó la imagen.

Para fotógrafos y diseñadores que necesitan preservar esa información, existe una única alternativa: enviar la imagen como documento, el único método que conserva la resolución nativa, el perfil de color y todos los metadatos sin ningún tipo de reprocesamiento.

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Qué diferencia hay entre el envío estándar, HD y como documento

Los tres modos de envío de WhatsApp producen resultados distintos en cuanto a calidad final. El envío estándar aplica una compresión alta que reduce la resolución hasta unos 1600 píxeles y elimina por completo los metadatos EXIF.

En los dispositivos con iOS, WhatsApp accede a la aplicación Archivos cuando se envían documentos. REUTERS/Dado Ruvic

El modo HD, aunque reprocesa la imagen con una compresión media o baja y permite alcanzar hasta 4000 píxeles de resolución, también descarta esos datos técnicos y sigue sin entregar el archivo tal como fue capturado.

El envío como documento es el único que no aplica compresión. La imagen mantiene el 100% de su resolución original, conserva intactos los metadatos EXIF y respeta el perfil de color. La contrapartida es que no se muestra como una vista previa grande dentro del chat, sino como un archivo descargable que el receptor debe abrir para visualizar.

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Esta distinción resulta especialmente relevante para quienes trabajan con material audiovisual de manera profesional. Un fotógrafo que necesita acreditar la fecha y el lugar exacto de una toma, o un diseñador que depende del perfil de color original para un proyecto, no pueden permitirse que esos datos se pierdan en el trayecto de un chat.

Pasos para enviar fotos sin compresión desde Android

En los dispositivos con sistema Android, el proceso para enviar una imagen en calidad original comienza dentro del chat de WhatsApp, donde debe pulsarse el icono del clip ubicado en la barra inferior. Esta acción despliega un menú con distintas opciones, entre ellas Documento, Cámara, Galería y Audio.

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FOTO DE ARCHIVO. Un hombre posa con un smartphone delante del logo de Whatsapp mostrado en esta ilustración el 14 de septiembre de 2017. REUTERS/Dado Ruvic

El siguiente paso es tocar la opción Documento, identificada con un icono morado, que abre el explorador de archivos del sistema o la lista de documentos recientes.

Desde allí, hay que pulsar en Seleccionar de la galería o bien en Buscar otros documentos, y utilizar el menú lateral para ingresar a la carpeta de Imágenes o Fotos, donde es posible navegar por las carpetas de la cámara, las descargas o las capturas de pantalla.

Una vez localizadas las imágenes, se seleccionan manteniendo pulsada la primera y tocando las siguientes, para luego confirmar con Seleccionar o Enviar. En el chat aparecerá el nombre exacto del archivo, por ejemplo IMG_20261111.jpg, junto con su peso real en megabytes, una confirmación de que el envío se realizó sin reducción de calidad.

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Cómo lograr el mismo resultado en un iPhone

En los dispositivos con iOS, WhatsApp accede a la aplicación Archivos cuando se envían documentos, y no directamente al carrete de Fotos, salvo que se utilice una opción integrada más reciente.

FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El primer paso consiste en abrir el chat y pulsar el ícono “+” situado en la esquina inferior izquierda, lo que despliega una lista con alternativas como Fotos, Cámara, Ubicación y Documento.

Al seleccionar Documento, aparece un menú emergente donde conviene elegir Seleccionar foto o video, disponible en las versiones recientes de la aplicación, o bien Seleccionar archivo si la imagen ya está guardada en iCloud Drive o en el propio dispositivo. La primera alternativa abre de forma directa el carrete de la app Fotos.

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El último paso es marcar las imágenes deseadas y pulsar el botón azul Enviar, o Abrir si el acceso se hizo desde la app Archivos. El mensaje se envía conservando el formato original, ya sea JPG, HEIC, PNG o RAW, junto con el tamaño exacto del archivo, sin ningún tipo de reducción.

Para quienes utilizan versiones de WhatsApp que no muestran la opción “Seleccionar foto o video” dentro de Documento, existe una alternativa: abrir primero la app Fotos, tocar el botón de compartir sobre la imagen elegida, guardarla en Archivos y luego seleccionarla desde WhatsApp mediante Documento y Seleccionar archivo.

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FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed WhatsApp logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Límites de peso y ajustes para el envío diario

WhatsApp permite enviar documentos de hasta 2 GB, un margen que habilita el envío de archivos pesados en formato RAW o de lotes grandes de fotografías sin inconvenientes. Esta capacidad convierte al envío como documento en una opción viable incluso para quienes manejan bancos de imágenes extensos o material de alta resolución generado por cámaras profesionales.

Para quienes no necesitan preservar los metadatos en cada envío y consideran suficiente la calidad que ofrece el modo HD en el uso cotidiano, existe la posibilidad de fijar esa opción como configuración permanente.

Esto se logra ingresando en Ajustes de WhatsApp, luego en Almacenamiento y datos, y finalmente en Calidad de carga de los archivos multimedia, donde puede marcarse la opción Calidad HD para que se aplique de manera automática en todos los envíos posteriores.

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