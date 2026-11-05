Tecno

Canva anuncia el despido del 22 % de su plantilla por el avance de la IA: la medida afectará a 1.271 empleados

Melanie Perkins, directora ejecutiva de la plataforma de diseño, considera que la automatización y las nuevas herramientas generativas obligan a transformar el modelo de trabajo de la empresa

El logo de Canva en un estilo caligráfico, con un degradado de color que va del azul cian al morado. El fondo está desenfocado y oscuro
Canva anunció una reestructuración de su plantilla.
Guardar

Canva anunció una profunda reestructuración de su organización que afectará a 1.271 trabajadores, equivalentes al 22 % de su plantilla. La compañía australiana, conocida por su plataforma de diseño gráfico en línea, justificó los cambios por la transformación que está provocando la inteligencia artificial (IA) en la industria del software y la necesidad de adaptar su estructura a esta nueva etapa tecnológica.

La decisión fue comunicada por Melanie Perkins, directora ejecutiva y cofundadora de la empresa, mediante una nota dirigida a los empleados y publicada el miércoles en el sitio web de Canva. El proceso contempla despidos, cambios de funciones y traslados de trabajadores hacia centros de trabajo centrales.

PUBLICIDAD

Aunque la compañía confirmó que más de una quinta parte de su equipo se verá afectada, no precisó cuántas personas perderán definitivamente sus empleos. La reorganización también incluye modificaciones en la distribución de sus equipos y en la modalidad de trabajo de sus empleados.

El logo de Canva en colores degradados azul y púrpura sobre una laptop abierta, que muestra la interfaz web de Canva con diversas plantillas de diseño
Canva anunció una reducción del 22% de su plantilla ante el avance de la IA.

Perkins describió la decisión como uno de los momentos más difíciles en los 13 años de historia de la empresa. Según explicó, los cambios tecnológicos están modificando la manera en que las personas crean contenido y utilizan las herramientas digitales, por lo que considera necesario realizar una transformación interna más profunda.

Por qué Canva está despidiendo empleados por el avance de la IA

La inteligencia artificial está modificando el funcionamiento de las empresas de software. Las nuevas herramientas permiten realizar tareas que antes requerían programas especializados o conocimientos técnicos, lo que está cambiando la forma en que los usuarios producen diseños, documentos y otros contenidos digitales.

PUBLICIDAD

Canva busca adaptarse a este escenario mediante una estructura organizativa más sencilla, con equipos pequeños y autónomos que puedan desarrollar productos y tomar decisiones con mayor rapidez.

“Las nuevas tecnologías están transformando lo que las personas pueden crear, cómo lo crean y qué esperan de los productos que utilizan”, escribió Perkins en el comunicado. También reconoció que llegó a la conclusión de que los cambios graduales ya no eran suficientes para responder a las nuevas condiciones del mercado.

El logo de Canva sobre un fondo degradado azul y morado, con una mano robótica azul y negra sosteniendo un microchip morado con las letras "IA"
La IA se encuentra modificando el funcionamiento de las empresas de software y Canva es uno de ellos.

La ejecutiva explicó que la empresa reducirá las especializaciones en nichos de mercado y reorganizará sus áreas para concentrar más responsabilidades en equipos de menor tamaño.

El movimiento refleja una tendencia que también alcanza a otras compañías tecnológicas: utilizar inteligencia artificial para automatizar procesos, acelerar el desarrollo de productos y realizar tareas con menos trabajadores.

Canva también modificará su modalidad de trabajo

La reestructuración no se limitará a los despidos. La compañía anunció que Sídney, Australia, se convertirá en el principal centro de operaciones para una mayor cantidad de equipos de producto.

Además, habrá cambios en la modalidad de trabajo de los empleados. A partir de enero, la mayoría de los trabajadores que actualmente tienen un esquema híbrido deberán asistir a las oficinas entre dos y tres días por semana.

La medida busca fortalecer la colaboración presencial y facilitar la coordinación entre los equipos que desarrollan las herramientas de la plataforma.

Canva fue fundada por Melanie Perkins, Cliff Obrecht y Cameron Adams. Desde su lanzamiento, se convirtió en una de las plataformas de diseño más utilizadas por personas sin formación profesional en diseño gráfico, gracias a sus plantillas y herramientas de edición simplificadas.

Canva
Canva dio a conocer que cambiará su modelo de trabajo y que la mayor parte de su equipo se concentrará en la ciudad de Sídney.

La reestructuración llega en medio de cambios en el valor de Canva

Los despidos también se producen mientras la compañía atraviesa una etapa de ajustes en su crecimiento y prepara el terreno para una posible salida a bolsa.

En 2021, Canva alcanzó una valoración cercana a los 40.000 millones de dólares. Sin embargo, un año después su valor cayó hasta aproximadamente 26.000 millones de dólares, en medio de una ola de ventas que afectó a numerosas empresas tecnológicas.

Aunque posteriormente recuperó parte de su valoración, el impacto de los cambios recientes en el sector todavía genera incertidumbre entre los inversores.

El contexto también está marcado por el temor a que las nuevas herramientas de inteligencia artificial reduzcan la necesidad de utilizar programas tradicionales. Empresas como Anthropic, con su asistente Claude, están desarrollando tecnologías capaces de ejecutar tareas que antes requerían aplicaciones especializadas.

Esta transformación ha provocado que los inversores revisen sus expectativas sobre el futuro de las compañías de software y la rentabilidad de sus modelos de negocio.

Temas Relacionados

CanvaIAEmpleoDespidosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Micron frenó una planta de memorias de USD 4.500 millones en Taiwán por un conflicto laboral

El sindicato de Taoyuan pide el 15% de las ganancias operativas y un bono de 83 meses de sueldo luego de que fracasaran las negociaciones

Micron frenó una planta de memorias de USD 4.500 millones en Taiwán por un conflicto laboral

El gasto anual de los británicos en inteligencia artificial supera los 1.400 millones de dólares y sigue en alza

ChatGPT conserva el primer lugar con el 52,5%, pero perdió 21 puntos porcentuales desde diciembre de 2025 mientras Claude aumentó 20 unidades

El gasto anual de los británicos en inteligencia artificial supera los 1.400 millones de dólares y sigue en alza

Nokia 1100 vs el primer iPhone de Apple: cuánto duraba la batería de cada modelo

Un teléfono privilegió la autonomía y los controles físicos; el otro reunió navegación, música, correo y una interfaz táctil que elevó el consumo energético

Nokia 1100 vs el primer iPhone de Apple: cuánto duraba la batería de cada modelo

El Pentágono dará a conocer qué leyes rigen a los laboratorios de IA en Estados Unidos

El responsable de tecnología del Departamento de Guerra advirtió que, sin un marco claro, el Congreso podría legislar de una forma que "mate a la industria"

El Pentágono dará a conocer qué leyes rigen a los laboratorios de IA en Estados Unidos

Apple recorta el gasto en IA de sus ingenieros

La firma tecnológica fijó un tope de doscientos dólares diarios para que su personal técnico use servicios como ChatGPT o Claude, buscando moderar los desembolsos de procesamiento de datos en sus tareas laborales

Apple recorta el gasto en IA de sus ingenieros

DEPORTES

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador

El caótico último capítulo que anticipó la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

TELESHOW

Soledad Pastorutti reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección

Soledad Pastorutti reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección

Ronnie Wood contó detalles de su relación con Diego Maradona: “Éramos amigos”

El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: expresidente del TSJ tenía una orden de captura por narcotráfico y organización criminal

Bolivia: expresidente del TSJ tenía una orden de captura por narcotráfico y organización criminal

Crisis política en Paraguay EN VIVO | El Congreso debate el juicio político a Peña y el Partido Colorado le pidió la renuncia

Comprar un saco de carbón en Cuba puede costar hasta el 155% del salario mínimo, según Food Monitor Program

Honduras:reportan 2,500 condonaciones de deuda energética

Gobierno salvadoreño propone mantener el gratuidad de registro de las sociedades simplificadas hasta 2027