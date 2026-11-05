Canva anuncia el despido del 22 % de su plantilla por el avance de la IA: la medida afectará a 1.271 empleados

Canva anunció una reestructuración de su plantilla.

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Canva anunció una profunda reestructuración de su organización que afectará a 1.271 trabajadores, equivalentes al 22 % de su plantilla. La compañía australiana, conocida por su plataforma de diseño gráfico en línea, justificó los cambios por la transformación que está provocando la inteligencia artificial (IA) en la industria del software y la necesidad de adaptar su estructura a esta nueva etapa tecnológica.

La decisión fue comunicada por Melanie Perkins, directora ejecutiva y cofundadora de la empresa, mediante una nota dirigida a los empleados y publicada el miércoles en el sitio web de Canva. El proceso contempla despidos, cambios de funciones y traslados de trabajadores hacia centros de trabajo centrales.

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Aunque la compañía confirmó que más de una quinta parte de su equipo se verá afectada, no precisó cuántas personas perderán definitivamente sus empleos. La reorganización también incluye modificaciones en la distribución de sus equipos y en la modalidad de trabajo de sus empleados.

Canva anunció una reducción del 22% de su plantilla ante el avance de la IA.

Perkins describió la decisión como uno de los momentos más difíciles en los 13 años de historia de la empresa. Según explicó, los cambios tecnológicos están modificando la manera en que las personas crean contenido y utilizan las herramientas digitales, por lo que considera necesario realizar una transformación interna más profunda.

Por qué Canva está despidiendo empleados por el avance de la IA

La inteligencia artificial está modificando el funcionamiento de las empresas de software. Las nuevas herramientas permiten realizar tareas que antes requerían programas especializados o conocimientos técnicos, lo que está cambiando la forma en que los usuarios producen diseños, documentos y otros contenidos digitales.

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Canva busca adaptarse a este escenario mediante una estructura organizativa más sencilla, con equipos pequeños y autónomos que puedan desarrollar productos y tomar decisiones con mayor rapidez.

“Las nuevas tecnologías están transformando lo que las personas pueden crear, cómo lo crean y qué esperan de los productos que utilizan”, escribió Perkins en el comunicado. También reconoció que llegó a la conclusión de que los cambios graduales ya no eran suficientes para responder a las nuevas condiciones del mercado.

La IA se encuentra modificando el funcionamiento de las empresas de software y Canva es uno de ellos.

La ejecutiva explicó que la empresa reducirá las especializaciones en nichos de mercado y reorganizará sus áreas para concentrar más responsabilidades en equipos de menor tamaño.

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El movimiento refleja una tendencia que también alcanza a otras compañías tecnológicas: utilizar inteligencia artificial para automatizar procesos, acelerar el desarrollo de productos y realizar tareas con menos trabajadores.

Canva también modificará su modalidad de trabajo

La reestructuración no se limitará a los despidos. La compañía anunció que Sídney, Australia, se convertirá en el principal centro de operaciones para una mayor cantidad de equipos de producto.

Además, habrá cambios en la modalidad de trabajo de los empleados. A partir de enero, la mayoría de los trabajadores que actualmente tienen un esquema híbrido deberán asistir a las oficinas entre dos y tres días por semana.

La medida busca fortalecer la colaboración presencial y facilitar la coordinación entre los equipos que desarrollan las herramientas de la plataforma.

Canva fue fundada por Melanie Perkins, Cliff Obrecht y Cameron Adams. Desde su lanzamiento, se convirtió en una de las plataformas de diseño más utilizadas por personas sin formación profesional en diseño gráfico, gracias a sus plantillas y herramientas de edición simplificadas.

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Canva dio a conocer que cambiará su modelo de trabajo y que la mayor parte de su equipo se concentrará en la ciudad de Sídney.

La reestructuración llega en medio de cambios en el valor de Canva

Los despidos también se producen mientras la compañía atraviesa una etapa de ajustes en su crecimiento y prepara el terreno para una posible salida a bolsa.

En 2021, Canva alcanzó una valoración cercana a los 40.000 millones de dólares. Sin embargo, un año después su valor cayó hasta aproximadamente 26.000 millones de dólares, en medio de una ola de ventas que afectó a numerosas empresas tecnológicas.

Aunque posteriormente recuperó parte de su valoración, el impacto de los cambios recientes en el sector todavía genera incertidumbre entre los inversores.

El contexto también está marcado por el temor a que las nuevas herramientas de inteligencia artificial reduzcan la necesidad de utilizar programas tradicionales. Empresas como Anthropic, con su asistente Claude, están desarrollando tecnologías capaces de ejecutar tareas que antes requerían aplicaciones especializadas.

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Esta transformación ha provocado que los inversores revisen sus expectativas sobre el futuro de las compañías de software y la rentabilidad de sus modelos de negocio.