Las empresas chinas buscan reservar chips de Nvidia fuera del país ante posibles controles de Washington

Empresas chinas de inteligencia artificial aceleran el alquiler de servidores con chips de Nvidia en el exterior para esquivar posibles bloqueos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

Empresas chinas de inteligencia artificial intentan alquilar capacidad de cómputo con chips de Nvidia en centros de datos fuera de China. Temen que el escándalo de Jensen Huang, director ejecutivo de la fabricante, lleve a Washington a restringir el uso remoto de esos procesadores, según tres personas citadas por la agencia Reuters.

Washington prohíbe exportar a China los chips más avanzados de Nvidia. Pero las compañías del país asiático pueden usarlos a distancia si alquilan potencia de cálculo en servidores situados en otros países. Ese resquicio es el que temen que se cierre.

PUBLICIDAD

Una proveedora china de servicios en la nube discutió internamente si debía asegurar capacidad de chips de la empresa en el exterior, dijeron las fuentes. Algunas empresas ya contactaron a operadores de centros de datos para reservarla.

El Congreso de Estados Unidos evalúa la ley RASA para impedir que las compañías chinas accedan de forma remota a chips avanzados de Nvidia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los laboratorios de IA más pequeños evalúan pasos parecidos, entre ellos acercarse a grandes proveedores de potencia de cálculo en alquiler del sudeste asiático. Estos chips sirven para entrenar y hacer funcionar los modelos que hay detrás de los chatbots.

Una ley que regularía el acceso a distancia

El temor se concentra en la Ley de Seguridad de Acceso Remoto (RASA, por sus siglas en inglés). El proyecto daría al Departamento de Comercio de Estados Unidos autoridad para regular el acceso remoto, por la nube, a tecnología restringida. La Cámara de Representantes lo aprobó en enero por 369 votos contra 22 y espera la decisión del Senado.

PUBLICIDAD

Huang confesó el domingo que había sido infiel a su esposa. The New York Times informó que la mujer era Alice Huang, exejecutiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur, y que las autoridades estadounidenses concluyeron que era una agente de inteligencia china. Reuters no pudo verificar esa acusación, que China negó.

Senadores estadounidenses advierten que el escándalo de Jensen Huang vuelve urgente el endurecimiento de los controles sobre chips de inteligencia artificial (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Según dos fuentes de Reuters, Alice Huang tuvo negocios e inversiones con varias grandes tecnológicas chinas, entre ellas Tencent y Alibaba. Registros comerciales de Singapur muestran que Apex Enterprise Solutions, filial de Alibaba, financió a Speedmatrix, una empresa de Malasia vinculada a Megaspeed. La compañía enfrenta sospechas de haber ayudado a clientes chinos a acceder a chips sujetos a controles de exportación. La compañía negó haberlos desviado ilegalmente a China.

PUBLICIDAD

El mercado gris también acumula chips

La perspectiva de un control más estricto también aumentó la demanda de chips restringidos en el mercado gris chino, el circuito informal de compraventa. Comerciantes e intermediarios empezaron a acumularlos. Los compradores temen una ofensiva más amplia de Washington contra el contrabando de chips y servidores de IA hacia China.

Una filial de Alibaba financió a una firma vinculada con la red que facilitó chips restringidos de Nvidia a entidades chinas (REUTERS/Max A. Cherney)

El Congreso ya mueve fichas. Según Reuters, tres medidas sobre chips pueden incluirse en la ley anual de defensa: la que daría al Congreso poder sobre las exportaciones de chips avanzados, la que exigiría rastrear los chips para combatir el contrabando y la que presionaría a los aliados de Estados Unidos a restringir más equipos de fabricación de chips.

PUBLICIDAD

La senadora demócrata Elizabeth Warren y el senador republicano Jim Banks afirmaron en un comunicado conjunto que la relación de Huang con una sospechosa de espiar para China vuelve estas preocupaciones “aún más urgentes”. Nvidia es considerada la mayor opositora de dos de las medidas, según un exasesor del Congreso citado por Reuters.

Los controles ya tenían grietas. La agencia informó el 5 de noviembre de que unos 600.000 chips H200 de Nvidia esperaban en Hong Kong un permiso de importación de Beijing, y que varias grandes empresas chinas de internet habían obtenido unos 10.000 cada una. Una universidad ligada al Ejército Popular de Liberación compró H200 el mes pasado pese a figurar en una lista negra estadounidense.

PUBLICIDAD

En marzo, fiscales de Estados Unidos acusaron a Yih-Shyan Liaw, cofundador de Super Micro Computer, y a otras dos personas de desviar a China servidores con chips de Nvidia. Según la fiscalía, una empresa del sudeste asiático compró unos USD 2.500 millones en servidores a Super Micro entre 2024 y 2025, y una parte sustancial terminó en China. Los acusados no fueron condenados.