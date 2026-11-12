Calor en el AMBA y lluvias en la provincia: cómo estará el tiempo durante los próximos días

El SMN informó que hoy el cielo estará parcialmente nublado

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada de calor con una máxima de 30 grados centígrados este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones durante el día.

La temperatura mínima prevista es de 21 grados centígrados. Hacia la tarde, el viento soplará desde el oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que se esperan ráfagas de 42 a 50 km/h por la noche, cuando la temperatura descenderá a 23 grados centígrados.

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Para el viernes, el SMN anticipa un descenso de la máxima a 28 grados centígrados y condiciones de cielo parcialmente nublado. El sábado se mantendría una máxima de 28 grados centígrados, con una probabilidad de lluvias de entre 0 y 10 % durante la madrugada y la mañana.

El domingo se prevé una máxima de 25 grados centígrados, mientras que el lunes las temperaturas oscilarían entre 18 y 25 grados centígrados. Para el martes y el miércoles, el parte indica mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 25 y 24 grados centígrados, respectivamente, sin precipitaciones previstas.

Una tabla meteorológica detalla las temperaturas y las condiciones del tiempo previstas para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la provincia de Buenos Aires registra algunos chaparrones en la Costa Atlántica y nubosidad variada en el resto del territorio. Sin embargo, por la tarde y hacia la noche, todo el sector sur experimentará tormentas de distintas intensidades. El panorama de inestabilidad será aún mayor para mañana, con lluvias y actividad eléctrica por toda la provincia bonaerense.

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El fin de semana también contará con precipitaciones. Para el sábado a la mañana, el SMN indicó que habrá chaparrones en casi todas las localidades, mientras que a la tarde cesarán para dar lugar a un cielo parcialmente nublado hacia el sur y oeste y mayormente nublado al este y norte. El domingo tendrá condiciones similares en la primera parte de la jornada, mientras que en la segunda se aguardan tormentas aisladas en el norte y oeste.

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina señala zonas bajo alerta amarilla en el norte y la Patagonia sobre un mapa del territorio nacional.

El SMN señaló que, por tormentas, el centro y este de Chubut, este de Río Negro, sureste de La Pampa, sur de Buenos Aires, centro y norte de Salta y norte de Jujuy cuentan con alerta amarilla. Este tipo de advertencias corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

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Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por fuertes vientos, las provincias afectadas son: sur de Buenos Aires y este de Chubut y Río Negro. Ante este panorama, el organismo climatológico recomendó mantenerse a resguardo, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.