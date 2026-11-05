Unos 600.000 chips de Nvidia esperan en Hong Kong porque Beijing no autoriza su ingreso a China

Miles de chips de Nvidia no pueden ingresar a China. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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Unos 600.000 chips H200 de Nvidia, diseñados para inteligencia artificial, están almacenados en Hong Kong a la espera de ser enviados a China continental, según dos personas con conocimiento del asunto citadas por la agencia Reuters. Beijing aún no aprueba importaciones de gran volumen, pese a la demanda de las empresas tecnológicas chinas.

Reuters precisó que el tamaño de esa reserva no se había informado antes. Según la agencia, la cifra refleja la reticencia del gobierno chino a depender más de la tecnología estadounidense, mientras las compañías del país necesitan potencia de cálculo avanzada para atender el aumento de la demanda de IA.

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Tres fuentes dijeron a Reuters que China dejó entrar parte de los chips en los últimos meses. Una de ellas indicó que varias de las mayores empresas de internet del país obtuvieron cada una unos 10.000 chips H200. Otras tres personas señalaron que llegaron pequeñas cantidades por intermediarios y rutas indirectas, sin precisar cuántas.

Pese a la demanda de las empresas tecnológicas chinas, el gobierno de China no aprueba el ingreso de los chips H200 de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China no respondieron a la consulta de la agencia. Tampoco lo hicieron Nvidia ni las empresas chinas Alibaba, ByteDance, DeepSeek y Tencent.

Un servidor con chips de Nvidia cuesta el triple que hace un año

El H200 no es el procesador más reciente de Nvidia, pero ofrece prestaciones que las alternativas chinas aún no igualan, según Reuters. Resulta útil para entrenar modelos de IA, sobre todo junto con el software de la empresa.

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Con el suministro autorizado restringido, los compradores chinos recurren a intermediarios y rutas indirectas, lo que encarece el mercado paralelo. Una persona con conocimiento del tema dijo que a fines de octubre se ofrecía un servidor con ocho tarjetas H200 por más de 6 millones de yuanes (USD 900.000), cerca del triple que un año antes.

Solo los chips H200 de Nvidia están permitidos en China. (Foto AP/Chiang Ying-ying, Archivo)

La misma fuente indicó que los servidores con los chips Blackwell, más nuevos y sujetos a los controles de exportación de Estados Unidos, se ofrecían por más de 20 millones de yuanes cada uno.

Washington autorizó la venta, Beijing la frena

Estados Unidos mantiene desde 2022 controles para limitar el acceso de China a los chips avanzados de Nvidia y a los equipos para fabricarlos. Reuters recordó que el H200 estaba vetado para China, hasta que el gobierno del presidente Donald Trump permitió el año pasado su venta a clientes chinos aprobados, tras negociaciones comerciales entre ambos países.

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China no autoriza que miles de chips de Nvidia ingresen a su país. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Beijing, por su parte, impuso sus propias restricciones a la importación del H200. The Information informó en julio que funcionarios chinos dijeron a empresas como Alibaba, ByteDance y DeepSeek que podrían recibir permiso para comprar cantidades limitadas para entrenar modelos, con aprobaciones totales de menos de 200.000 chips. Según ese medio, el gobierno quería que usaran procesadores chinos para ejecutar los modelos ya entrenados.

El mes pasado, Reuters informó que ByteDance, Alibaba y Tencent encargaron más de 3 millones de tarjetas gráficas Nvidia RTX Pro 5500, un producto menos potente y apto para la exportación, con un precio de lista conjunto superior a USD 35.000 millones.

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