Una empresa frenó su centro de datos de IA en Australia tras quejas de los vecinos

Quantum DC suspendió la solicitud de permisos para su centro de datos de inteligencia artificial en Tungkillo tras recibir 432 consultas vecinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quantum DC, una desarrolladora de infraestructura tecnológica, suspendió su proyecto de un centro de datos de inteligencia artificial de 1.200 megavatios en Tungkillo, en las colinas de Adelaida, Australia. Su director ejecutivo, Alby Tomassi, dijo que la empresa “malinterpretó” el enojo de los vecinos y que no pedirá la aprobación este año, según recogió ABC News.

El proyecto, junto con infraestructura de energía propia, se ubicaría en Collins Road, unos 41 kilómetros al este del centro de Adelaida. La empresa recibió contactos de más de 350 personas y una lista conjunta de 432 preguntas de la comunidad.

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Los temas planteados abarcan el agua, la energía, el ruido, la iluminación y el cielo nocturno, el tráfico, los incendios forestales, las tierras agrícolas, la ubicación y el entorno natural, según Tomassi.

“Subestimamos la fuerza del sentimiento sobre esta propuesta”, afirmó el ejecutivo en un comunicado citado por ABC News. La empresa se disculpó y anunció que formará un panel de expertos independientes para revisar los estudios especializados y publicar sus conclusiones.

Reuniones canceladas y protestas propias

Quantum DC había programado dos sesiones de consulta en octubre, pero las pospuso para noviembre por razones de seguridad. Mientras tanto, los vecinos organizaron sus propias reuniones de protesta, con la asistencia de unos cientos de personas.

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Las inquietudes de los residentes abarcan el uso del agua, el riesgo de incendios forestales, el ruido y el impacto en las tierras agrícolas (REUTERS/Nathan Howard)

Ahora la empresa canceló también las sesiones de noviembre. Tomassi explicó que no serviría de nada reunir a 500 personas para responder 432 preguntas en un foro cargado de emoción. No descartó retomar el proyecto más adelante.

Magdalene Lippett, vecina de Tungkillo, celebró la pausa: “Las colinas no son el lugar adecuado para su centro de datos”, dijo a la radio 891 ABC Adelaide. La alcaldesa del municipio de Mid Murray, Simone Bailey, señaló “grandes preocupaciones” por la cercanía de una reserva de cielo oscuro, la distancia al cuartel de bomberos rurales más próximo, los caminos sin pavimentar y el posible efecto sobre las napas de agua.

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En otra zona de Australia Meridional, el concejal Hank Langes, del consejo de Northern Areas, dijo que propondría ofrecer su territorio al proyecto, por el empleo que generaría.

El gobierno regional promete una ley

El primer ministro de Australia Meridional, Peter Malinauskas, afirmó que el episodio demuestra la necesidad de legislar. Según dijo, el estado necesita un marco estricto para evitar que se construyan, o siquiera se propongan, centros de datos en lugares inadecuados, y para que el interés de la comunidad sea “representado” y “aplicado”.

El caso se suma a otros proyectos retirados en el país. El 8 de noviembre, Stockland retiró un centro de datos de su plan para el antiguo club de golf de Kogarah, en Sídney, donde 593 de las 665 presentaciones públicas se oponían. La empresa atribuyó la decisión a su prioridad por el polo logístico.

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En septiembre, Goodman Group abandonó el proyecto Mars, de USD 1.200 millones, en Lane Cove, a unos 160 metros de una escuela pública. Citó cambios regulatorios y las opiniones de la comunidad.

En Melbourne, la distribuidora eléctrica Jemena suspendió a fines de septiembre las conexiones del centro de datos M3 de NextDC por la oposición vecinal. Según NextDC, el siguiente aumento de suministro no llegará hasta el ejercicio fiscal 2028.