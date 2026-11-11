Nvidia enfrenta más cuestionamientos por sus vínculos con China en el sector de los chips y el escándalo del CEO

Las imágenes y los videos muestran a Jensen Huang sentado y pasando tiempo con Alice Huang (REUTERS)

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Las acciones de Nvidia perdieron cerca de USD 430.000 millones de valor de mercado en dos sesiones, tras nuevas acusaciones sobre la relación entre su director ejecutivo, Jensen Huang, y la empresaria china Alice Huang, a quien se vincula con presuntas actividades de espionaje para Beijing.

Los papeles de la compañía acumularon una caída del 9,5% desde que surgieron las denuncias. Antes del escándalo, la cotización se mantenía casi sin cambios en el año, en un contexto de dudas entre los inversores sobre los retornos que podría generar el gasto masivo en inteligencia artificial.

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Las acusaciones apuntan a que la relación personal de Huang habría facilitado el envío a China de chips de Nvidia por al menos USD 7.500 millones. También señalan que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó previamente al presidente Donald Trump sobre el asunto.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió explicaciones al Gobierno y reclamó controles más estrictos sobre las exportaciones de semiconductores hacia China. A la vez, los directores independientes de Nvidia contrataron a un asesor externo para revisar el caso. En paralelo, el FBI abrió una investigación separada para determinar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera.

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El ejecutivo comunicó a empleados que había sido infiel a su esposa, pero no ofreció detalles sobre su vínculo con Alice Huang. La mujer se disculpó ante altos ejecutivos en una reunión privada el lunes y retomó su agenda de trabajo al día siguiente, mientras el medio CNBC informó que el directivo mantuvo encuentros el martes en la sede de la compañía. Nvidia afirmó que su junta directiva no tiene motivos para considerar comprometidos los secretos corporativos ni la seguridad nacional de Estados Unidos y aseguró además que Huang colaborará con la investigación interna.

ARCHIVO – El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump en un evento en el U.S. Institute of Peace, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

El consejo de administración de la empresa contrató a Joon Kim, socio del estudio Wachtell Lipton y ex fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, para dirigir las averiguaciones. Su práctica profesional abarca investigaciones internas y defensas en casos de delitos económicos.

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La situación puso bajo examen la gobernanza de Nvidia y la dependencia de la compañía respecto de Huang, quien dirige la empresa desde hace más de 30 años. El ejecutivo, de 63 años, posee alrededor del 3,6% de las acciones, sin control mayoritario de voto, y encabeza una estructura interna en la que decenas de directivos le informan de manera directa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que creyó la explicación del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sobre su relación con una mujer señalada por informes de inteligencia como presunta espía china, mientras el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, reclamó una explicación completa y nuevas restricciones para las exportaciones de chips hacia China.

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The New York Times informó el martes que el secretario de Estado, Marco Rubio, puso a Trump al tanto de la información de inteligencia durante un vuelo del Air Force One rumbo a China en mayo. El diario citó a personas al tanto del caso y señaló que fue, al menos, la segunda vez en siete meses que el presidente recibió ese tipo de advertencias.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla junto al presidente estadounidense, Donald Trump, en Salina, Kansas, EE. UU., el 1 de noviembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Trump declaró el lunes que habló con Huang y le preguntó si sabía que la mujer era una espía. Según el mandatario, el directivo respondió que no tenía “ni idea”, y añadió que le creyó. El presidente también aseguró que no conocía los presuntos vínculos cuando Huang lo acompañó durante su visita a China en mayo. Un funcionario de la Casa Blanca desmintió la información publicada por The New York Times y remitió a Reuters a las declaraciones de Trump.

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Schumer pidió al Congreso que apruebe con rapidez nuevos límites a las ventas de semiconductores estadounidenses a China. “Se supone que debe proteger a Estados Unidos, no a China, ni a sus amigos”, afirmó, al acusar a Trump de no responder ante el espionaje extranjero en el sector tecnológico.

Quién es Alice Huang

Una investigación de The Information señaló que Alice Huang, también identificada como Huang Le, utilizó una red de empresas en China y Singapur para adquirir chips de Nvidia y facilitar el ingreso al mercado chino de unos 240.000 procesadores H100, H200 y A100 sujetos a restricciones de exportación de Estados Unidos.

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Según el medio estadounidense, la mujer creó esa estructura junto con su esposo y su hermana. El informe sostuvo que recurrió a contactos dentro de Nvidia después de que se demoraran pedidos de chips afectados por los controles estadounidenses. Parte de esos procesadores terminó en manos de Alibaba, Tencent y laboratorios chinos de inteligencia artificial de menor tamaño, de acuerdo con The Information.

Alice Huang conversa con un acompañante en el interior de un establecimiento a través de un panel de vidrio con inscripciones doradas.

Huang ocupó cargos directivos en una firma de inversiones de Shanghái antes de convertirse en accionista mayoritaria de Megaspeed International, una compañía de computación en la nube con sede en Singapur.

Megaspeed estuvo vinculada con Century Litong, una firma radicada en China que obtuvo en 2023 la condición de socio preferente de nube de Nvidia. Esa categoría le otorgó acceso prioritario a los chips de la empresa estadounidense.

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Por su parte, Financial Times informó el martes que varias agencias del Gobierno estadounidense presionaron para incluir a Megaspeed en la lista de entidades del Departamento de Comercio, que impone restricciones comerciales a organizaciones consideradas un riesgo para la seguridad nacional. El diario británico indicó que el Departamento de Comercio demoró esa incorporación debido a pedidos de más información sobre algunas compañías bajo análisis.

(Con información de Reuters)