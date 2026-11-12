Marcelo Colombo describió la cercanía del Papa con quienes atravesaron historias de dolor

El Papa León durante su reciente vigilia con jóvenes en Palermo, Buenos Aires

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, afirmó que la visita del Papa dejó un llamado a la esperanza y a la responsabilidad personal, después de acompañarlo durante tres jornadas de actividades. En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el arzobispo describió al pontífice como un pastor cercano a las historias de sufrimiento y al trabajo cotidiano de las instituciones eclesiales.

Colombo sostuvo que el mensaje central estuvo ligado a asumir las responsabilidades de cada persona sin gestos grandilocuentes. «Hacer lo que nos toca hacer», resumió al referirse a las palabras del Papa, a quien vio con un ritmo de trabajo sostenido durante toda la agenda.

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Colombo destacó la cercanía del Papa con las historias personales

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina dijo que lo que más lo conmovió fue acompañar de cerca a un Papa «enamorado de su pueblo». Según relató, la expresividad del pontífice estuvo más en las miradas, las emociones y el vínculo con quienes se acercaron que en los grandes movimientos o discursos.

Entre los momentos que recordó mencionó la interpretación de Alma misionera durante un espectáculo de fuegos artificiales. Colombo contó que el Papa siguió la canción aun después de responder una consulta técnica y que se mostró emocionado durante ese pasaje.

También describió como distendido el encuentro que los obispos mantuvieron con el pontífice. Allí cantaron Volver, de Carlos Gardel, a partir de una mención que el propio Papa había hecho del tango, y luego interpretaron Cambia mi esperanza.

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Las personas con discapacidad y quienes atraviesan adicciones conmovieron al pontífice

Para Marcelo Colombo, los testimonios personales fueron los que mayor impacto tuvieron en el Papa. Mencionó en particular a dos residentes del Cottolengo, cuyas historias incluyeron abandono y exclusión antes de su llegada a esa institución.

El arzobispo señaló que el Cottolengo ofrece una experiencia de familia y atención sostenida para personas con discapacidad. Indicó además que fue la primera visita de un Papa a esa obra, vinculada a la figura de san Luis Orione.

Colombo también recordó el caso de un sacerdote de Córdoba que perdió funciones corporales luego de un postoperatorio. Explicó que, con apoyo de su comunidad y herramientas de inteligencia artificial, el religioso logró recuperar su voz y mantener formas de acompañamiento pastoral a matrimonios.

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«Una cosa es haberlo leído y otra cosa es escucharlo y ver a la persona», planteó al explicar el efecto que esos encuentros tuvieron en el pontífice. Sumó a esa lista el testimonio de un joven que atravesó un consumo problemático y participó de una velada juvenil.

Marcelo Colombo, a la izquierda del papa León

El episcopado pidió que la convocatoria se traduzca en un encuentro con Dios

Durante la entrevista, Feinmann señaló que más de siete millones de personas participaron de los distintos actos de la visita. Colombo consideró que esa concurrencia reflejó una convocatoria que encontró respuesta, aunque evitó interpretarla de forma automática como un regreso al catolicismo.

El presidente de la Conferencia Episcopal sostuvo que el objetivo es que las personas tengan «un encuentro fuerte con Dios». A su criterio, esa experiencia puede dar otra perspectiva a la vida y a las responsabilidades sociales.

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Al referirse a la asistencia a sectores vulnerables, Colombo destacó el trabajo de las instituciones que brindan cuidados cotidianos y pidió el acompañamiento de los gobiernos y de la sociedad. «Hay cosas que son propias de los gobiernos, pero también [corresponde] a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga», afirmó.

La conversación concluyó con una bendición del arzobispo para los oyentes, a quienes saludó con «alegría, emoción y lágrimas contenidas» tras los días de actividades junto al Papa.