Un apostador ganó más de $1.800 millones en el Quini 6: cuánto le quedará después de pagar impuestos

Por cada $100 ganados, $27,90 se destinan al impuesto, siempre que el premio supere el mínimo de 1.333,33 pesos. (Franco Fafasuli)

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Un apostador de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, acertó los seis números de la modalidad “Tradicional El Primero” del Quini 6 y se quedó con un pozo de más de $1.852 millones, según informó la Lotería de Santa Fe. Fue el único ganador de esa categoría, por lo que no tuvo que compartir el premio con nadie. Sin embargo, la cifra que se difunde después de cada sorteo no es la que finalmente cobra el ganador.

El motivo es que los premios de las loterías oficiales están alcanzados por un impuesto que se descuenta antes de efectuar el pago. El monto que se informa tras el sorteo corresponde al valor bruto del pozo, es decir, el que existe antes de cualquier deducción. Lo que recibe el apostador es el valor neto, una vez aplicada la retención que fija la ley.

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La normativa vigente (Ley 20.630) establece un impuesto sobre los premios de los juegos de sorteo organizados por entidades autorizadas, entre ellos las loterías. El descuento se aplica de manera directa, en el momento de la liquidación, y la recaudación queda bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El ganador de San Nicolás acertó la combinación 01-16-25-29-37-43. Para saber cuánto le quedará, hay que aplicar un procedimiento de dos etapas, que no recae sobre el total del pozo sino sobre una parte de él. La Lotería informó que el premio bruto fue de $1.852.200.529,20, por lo que las cifras se calculan sobre ese monto en particular.

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Sólo un 10% del premio queda fuera de la base imponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cuenta en dos etapas

La primera etapa consiste en determinar qué porción del premio está gravada. La ley fija que el impuesto se calcula sobre el 90% del valor total. Eso significa que el 10% restante queda fuera de la base imponible. En este caso, el 90% de $1.852.200.529,20 equivale a $1.666.980.476,28, mientras que la parte que no se grava suma 185.220.052,92 pesos.

La segunda etapa es aplicar la alícuota, que es del 31%, sobre esa base. El 31% de $1.666.980.476,28 es 516.763.947,64 pesos. Esa es la suma que se retiene del premio.

Al restar la retención del valor bruto, queda un neto de $1.335.436.581,56 en total. Es decir que, de los $1.852 millones anunciados, el ganador recibirá algo más de $1.335,4 millones en mano.

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El procedimiento puede resumirse en tres operaciones. Primero, se multiplica el premio bruto por 0,90 para obtener la base imponible. Después, esa base se multiplica por 0,31, lo que da el monto de la retención. Por último, la retención se resta del premio bruto. Con cualquier pozo de las loterías oficiales, el orden y los porcentajes son los mismos.

Por qué no es el 31% del total

A simple vista, la alícuota de 31% sugiere que el Estado se queda con casi un tercio del premio. Sin embargo, como se aplica sobre el 90%, el peso real del impuesto es menor. Si el 31% se calculara sobre los $1.852 millones completos, la retención sería de $574.182.164. La diferencia con la cifra real es de $57.412.000, que surge de dejar fuera de la base el 10% del premio.

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El descuento de ARCA se aplica de manera directa, en el momento de la liquidación.

El resultado es una carga efectiva de 27,9% sobre el premio bruto. En términos simples, por cada $100 que suma el pozo, $27,90 se destinan al impuesto y $72,10 le quedan al apostador. La retención equivale a más de la cuarta parte del pozo.

Esa proporción no cambia con el tamaño del premio. La fórmula no prevé escalas que aumenten el porcentaje a medida que crece el monto ni contempla otras deducciones: un premio mayor o menor se calcula con el mismo procedimiento, y solo varían las cifras de cada etapa.

Cuándo y cómo se paga el impuesto

La retención se practica antes de la entrega del dinero. Por lo tanto, el ganador no debe abonar el impuesto por separado después de cobrar. El importe que se le transfiere ya es el neto, de modo que en este caso el ganador del premio recibirá directamente 1.335.436.581,56 pesos. El sistema le permite al Estado cobrar el tributo en el mismo momento en que se paga el premio, sin depender de un trámite posterior del apostador.

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Prácticamente todos los premios están alcanzados, independientemente del monto. La ley establece que la retención se aplica a los premios que superan los $1.333,33, un monto prácticamente simbólico. Ese umbral queda lejos de los montos que reparte el Quini 6 en sus modalidades principales.