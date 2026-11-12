En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

Un ataque ruso con drones contra Kiev mató este jueves a una mujer de 44 años e hirió a siete personas, informaron autoridades locales. El proyectil impactó contra un edificio residencial de nueve pisos, según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, que lo contó en Telegram.
El impacto provocó un incendio que se extendió entre el tercer y el sexto piso y destruyó parcialmente una parte del edificio a la altura del quinto piso, precisó Klitschko. Los heridos recibieron asistencia médica en el lugar.
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Imágenes de Reuters muestran a bomberos rociando agua sobre la fachada dañada y a rescatistas y paramédicos que sacan del edificio un cuerpo cubierto.
Mientras avanzan las negociaciones
El ataque ocurre el mismo día en que Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, se reúnen con Vladimir Putin en el Kremlin, tras dos jornadas de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi. Después viajarán a Dublín para ver al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que participa en una cumbre con unos 50 líderes europeos.
El único resultado concreto de Abu Dabi fue un preacuerdo para un canje masivo de prisioneros. Kushner lo calificó de “mayor” de la guerra, y Zelenski dijo que podría involucrar a 1.000 o 1.200 soldados de cada lado. Moscú, mientras tanto, cuestiona que Europa participe en las conversaciones: el asesor del Kremlin Yuri Ushakov afirmó que a la Unión Europea le será “difícil” elegir a un único negociador. Zelensky sostiene que podría abrirse una “ventana de oportunidad” para terminar la guerra antes de 2027, aunque admite que mantiene sus reservas.
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Un invierno que se anticipa difícil
Los ataques llegan cuando los ucranianos se preparan para lo que muchos esperan que sea el invierno más duro de la guerra. El año pasado, los cortes de calefacción dejaron a miles de personas en departamentos helados en Kiev. Según funcionarios y analistas citados por AP, el sistema energético, muy dañado, tiene cada vez más dificultades para resistir los bombardeos.
Desde el 22 de agosto no pasó un solo día en la capital sin alerta aérea, a menudo seguida de ataques con drones durante el día y misiles por la noche. Rusia amplió sus blancos en la ciudad a estaciones de servicio, centros de datos, depósitos, grandes tiendas y puentes clave para el transporte. Los cortes de electricidad afectan al metro y los problemas de suministro de agua son cada vez más frecuentes.
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“Este invierno podría ser igual de duro, o incluso más, que el pasado”, dijo Andrii Tkachov, jefe interino de la Administración Militar de la ciudad de Kiev. Según él, el objetivo de Moscú es generar una crisis y tensiones humanitarias y sociales para “quebrar a Kiev”. Zelensky reconoció que “la situación en Kiev es especialmente difícil”, con muchas horas de cortes de luz y agua. El Ministerio de Energía ucraniano advirtió la semana pasada que “los ataques al sector energético no se detienen”.
Algunas familias deciden irse por el invierno. La plataforma inmobiliaria LUN señaló que, al 1 de noviembre, los anuncios de alquiler activos en Kiev habían subido 87% respecto del 1 de agosto, un posible indicio de que algunos inquilinos se mudan al oeste del país.
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