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En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

Un incendio que se propagó entre el tercer y el sexto piso. El ataque ruso ocurre mientras los enviados de Trump están en Moscú para reunirse con el jefe del Kremlin buscando un acuerdo para terminar la guerra

El alcalde Vitali Klitschko informó de un incendio que se propagó entre el tercer y el sexto piso. El ataque ocurre en medio de las conversaciones para terminar la guerra.
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Un ataque ruso con drones contra Kiev mató este jueves a una mujer de 44 años e hirió a siete personas, informaron autoridades locales. El proyectil impactó contra un edificio residencial de nueve pisos, según el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, que lo contó en Telegram.

Un edificio de departamentos dañado tras un ataque ruso con drones en Kiev, este jueves. Una mujer de 44 años murió y siete personas resultaron heridas. (Foto: REUTERS/Gleb Garanich)
Un edificio de departamentos dañado tras un ataque ruso con drones en Kiev, este jueves. Una mujer de 44 años murió y siete personas resultaron heridas. (Foto: REUTERS/Gleb Garanich)

El impacto provocó un incendio que se extendió entre el tercer y el sexto piso y destruyó parcialmente una parte del edificio a la altura del quinto piso, precisó Klitschko. Los heridos recibieron asistencia médica en el lugar.

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Un bombero trabaja en el edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Zelenski habla de una “ventana de oportunidad” para terminar la guerra antes de 2027. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Un bombero trabaja en el edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Zelenski habla de una “ventana de oportunidad” para terminar la guerra antes de 2027. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Imágenes de Reuters muestran a bomberos rociando agua sobre la fachada dañada y a rescatistas y paramédicos que sacan del edificio un cuerpo cubierto.

Bomberos trabajan en el edificio de departamentos de Kiev alcanzado por un ataque ruso con drones. El incendio se extendió entre el tercer y el sexto piso. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Bomberos trabajan en el edificio de departamentos de Kiev alcanzado por un ataque ruso con drones. El incendio se extendió entre el tercer y el sexto piso. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Residentes entre los escombros del edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Muchos ucranianos temen un invierno más duro que el anterior. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Residentes entre los escombros del edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Muchos ucranianos temen un invierno más duro que el anterior. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Rescatistas y voluntarios de la Cruz Roja trasladan el cuerpo de una mujer muerta en su departamento de Kiev por un ataque ruso con drones. Tenía 44 años. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Rescatistas y voluntarios de la Cruz Roja trasladan el cuerpo de una mujer muerta en su departamento de Kiev por un ataque ruso con drones. Tenía 44 años. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Mientras avanzan las negociaciones

El ataque ocurre el mismo día en que Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, se reúnen con Vladimir Putin en el Kremlin, tras dos jornadas de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi. Después viajarán a Dublín para ver al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que participa en una cumbre con unos 50 líderes europeos.

El único resultado concreto de Abu Dabi fue un preacuerdo para un canje masivo de prisioneros. Kushner lo calificó de “mayor” de la guerra, y Zelenski dijo que podría involucrar a 1.000 o 1.200 soldados de cada lado. Moscú, mientras tanto, cuestiona que Europa participe en las conversaciones: el asesor del Kremlin Yuri Ushakov afirmó que a la Unión Europea le será “difícil” elegir a un único negociador. Zelensky sostiene que podría abrirse una “ventana de oportunidad” para terminar la guerra antes de 2027, aunque admite que mantiene sus reservas.

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Un invierno que se anticipa difícil

Un edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Kiev lleva más de dos meses con alertas aéreas diarias. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Un edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Kiev lleva más de dos meses con alertas aéreas diarias. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Los ataques llegan cuando los ucranianos se preparan para lo que muchos esperan que sea el invierno más duro de la guerra. El año pasado, los cortes de calefacción dejaron a miles de personas en departamentos helados en Kiev. Según funcionarios y analistas citados por AP, el sistema energético, muy dañado, tiene cada vez más dificultades para resistir los bombardeos.

Desde el 22 de agosto no pasó un solo día en la capital sin alerta aérea, a menudo seguida de ataques con drones durante el día y misiles por la noche. Rusia amplió sus blancos en la ciudad a estaciones de servicio, centros de datos, depósitos, grandes tiendas y puentes clave para el transporte. Los cortes de electricidad afectan al metro y los problemas de suministro de agua son cada vez más frecuentes.

Personas observan el edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Klitschko informó de que el incendio destruyó parcialmente una sección a la altura del quinto piso. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Personas observan el edificio de departamentos de Kiev dañado por un ataque ruso con drones. Klitschko informó de que el incendio destruyó parcialmente una sección a la altura del quinto piso. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

“Este invierno podría ser igual de duro, o incluso más, que el pasado”, dijo Andrii Tkachov, jefe interino de la Administración Militar de la ciudad de Kiev. Según él, el objetivo de Moscú es generar una crisis y tensiones humanitarias y sociales para “quebrar a Kiev”. Zelensky reconoció que “la situación en Kiev es especialmente difícil”, con muchas horas de cortes de luz y agua. El Ministerio de Energía ucraniano advirtió la semana pasada que “los ataques al sector energético no se detienen”.

Algunas familias deciden irse por el invierno. La plataforma inmobiliaria LUN señaló que, al 1 de noviembre, los anuncios de alquiler activos en Kiev habían subido 87% respecto del 1 de agosto, un posible indicio de que algunos inquilinos se mudan al oeste del país.

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