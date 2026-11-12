La polémica que involucró a una figura del fútbol y su posible llegada a un gigante de Europa por el particular apodo del club

Desde Italia informan que Endrick rechazaría al Milan por uno de sus apodos (REUTERS/Mike Segar)

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Una información publicada en Italia sostiene que la figura del Real Madrid Endrick descartó la posibilidad de jugar en el Milan por la identificación del club con la figura del diablo. Ante el revuelo que generó esta noticia, el entorno del delantero brasileño negó esa versión ante medios de Brasil.

La situación surgió a partir de un artículo de Corriere dello Sport, que ubicó a la Roma como una de las alternativas para el futbolista del Merengue ante la falta de continuidad. El diario italiano señaló que el atacante, de 20 años y cercano al movimiento evangélico Atletas de Cristo, evaluaría su futuro deportivo también a partir de factores vinculados con su fe.

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En ese marco, indicó que la chance de incorporarse al Milan no sería prioritaria porque el club es conocido en Italia como “Il Diavolo” (El Diablo) y utiliza la figura de un pequeño diablo como uno de sus símbolos. La publicación sostuvo que la condición religiosa de Endrick tendría incidencia en la elección de su próximo destino. El jugador suele expresar de forma pública sus creencias y ha mencionado a Dios en entrevistas, mensajes en redes sociales y celebraciones deportivas.

Según la versión difundida por el periódico romano, el brasileño preferiría un equipo sin un sobrenombre asociado a referencias demoníacas. El texto planteó que ese aspecto favorecía a la Roma, donde el delantero tendría la posibilidad de contar con más minutos de juego y de integrarse a una ciudad que posee comunidades de distintas confesiones religiosas, incluidas las evangélicas.

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“El Milan se ha interesado por el joven, pero por el momento la posibilidad de que se una a los “diablos” rossoneros no parece muy probable. También porque, como atleta de Cristo, preferiría un club sin un apodo “demoníaco”, escribió el rotativo.

La información de Corriere dello Sport colocó al club de la capital italiana por delante del Milan en la carrera por el atacante. El medio aseguró que la dirigencia romanista mantenía contactos con el entorno del jugador y que buscaba una operación a préstamo, con mecanismos posteriores de compra. La Roma aparece como un posible destino para Endrick porque necesita reforzar su frente ofensivo y porque el brasileño busca regularidad. El diario italiano también indicó que Wesley, lateral brasileño del equipo romano y compañero del delantero en la selección, había transmitido buenas referencias sobre el club y la ciudad.

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Endrick cuenta con escasos minutos desde su vuelta al Real Madrid (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La nota añadió que Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, veía con buenos ojos que Endrick encontrara una institución donde pudiera sumar continuidad. El brasileño tiene contrato con el conjunto español, por lo que cualquier salida dependería de las condiciones que acepte el club madrileño.

Horas después de la publicación italiana, el entorno del atacante salió a desmentir la información. O Globo informó que recibió una nota del staff de Endrick en la que rechazó la hipótesis de que el futbolista hubiera descartado al Milan por la referencia al apodo y la mascota del club.

De acuerdo con ese medio brasileño, los representantes del jugador calificaron la publicación como un “devaneio”, término que puede traducirse como una fantasía o una idea sin fundamento. El entorno vinculó esa interpretación a las frecuentes manifestaciones de fe del delantero, quien es evangélico y suele hacer referencias religiosas en su actividad pública.

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El staff de Endrick negó ante O Globo que la religión o el símbolo del Milan determinen una eventual decisión de mercado. La respuesta no implicó una confirmación de negociaciones con el equipo italiano, sino un rechazo puntual a la razón que había circulado sobre un supuesto impedimento religioso.

La desmentida fue recogida también por UOL, que consultó a los representantes del delantero. El portal brasileño señaló que el entorno negó que la mascota del Milan o el apodo “Il Diavolo” fueran un motivo para descartar una transferencia.

Según las fuentes citadas por UOL, el futbolista priorizaría otros aspectos al evaluar un nuevo club. Entre ellos, la posibilidad de competir en los principales torneos nacionales e internacionales. El medio destacó que el Milan participa en la Liga Europa, mientras que los equipos que disputan la Champions League pueden ofrecer un escenario continental distinto.

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El delantero aún debe resolver su situación en el Real Madrid. Su escasa participación alimentó las versiones sobre una posible salida, aunque no existe un anuncio oficial que confirme un préstamo, una venta o un acuerdo con la Roma, el Milan u otra institución.

La posibilidad de jugar con mayor regularidad aparece como un objetivo central. Endrick manifestó en declaraciones recientes que quiere estar en cancha, sentirse feliz y colaborar con sus compañeros, aunque evitó dar certezas sobre el próximo mercado de pases.

El joven delantero, que regresó a la Casa Blanca tras una cesión en el Olympique Lyon de Francia, solamente disputó siete encuentros en lo que va de la temporada bajo el mando de José Mourinho, con un gol y una asistencia (justamente ante Roma).

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